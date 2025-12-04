Stonecrest Partners da la bienvenida a Francisco J. Landivar como Director general y a Javier A. Rodríguez como Gerente sénior de cartera para la División de gestión patrimonial

SAN JUAN, Puerto Rico, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Stonecrest Partners, una firma de servicios financieros de rápido crecimiento que presta servicios a familias, instituciones y empresarios en Puerto Rico, América Latina y los Estados Unidos, se complace en anunciar que Francisco J. Landivar se ha unido a la firma como Director Gerente y Javier A. Rodríguez como Gerente Senior de Cartera. En sus funciones, el Sr. Landivar y el Sr. Rodríguez servirán a clientes como Representantes Registrados de Stonecrest Capital Markets, Inc., miembro de FINRA y SIPC, y como Asesores de Inversiones Registrados de Stonecrest Advisors, Inc.

El Sr. Landivar aporta más de 28 años de experiencia en banca, asesoría de inversiones y gestión de patrimonio privado, y recientemente se desempeñó como Primer Vicepresidente y Asesor de Patrimonio en UBS Financial Services en San Juan. A lo largo de su carrera, ha asesorado a familias adineradas, propietarios de negocios y clientes transfronterizos, proporcionando estrategias de inversión personalizadas, orientación sobre asignación de activos y soluciones de planificación patrimonial multigeneracional. Comenzó su carrera de inversión en 1997 con Banco Popular, adquiriendo una amplia experiencia en los mercados del Tesoro y de renta fija en Puerto Rico, Chicago y la República Dominicana. Más tarde se reincorporó a PaineWebber (adquirida por UBS), donde construyó una práctica de asesoramiento patrimonial de gran prestigio.

El Sr. Rodríguez, gerente sénior de cartera con 27 años de experiencia en la industria financiera, pasó 22 años como gerente de cartera y analista financiero de UBS Trust Company of Puerto Rico. De 1998 a 2002, fue analista financiero de Popular Asset Management de Puerto Rico. De acuerdo con la experiencia fundamental sobre la que se construyó Stonecrest Partners, el Sr. Rodríguez ha negociado una amplia gama de productos complejos, que incluyen deuda gubernamental, de agencias y corporativa; ABS y MBS; Bonos Municipales de EE. UU. y Puerto Rico; acciones, futuros y fondos negociados en bolsa y fondos cerrados.

"Francisco y Javier ejemplifican los principios que definen a Stonecrest: integridad, profunda experiencia en asesoría y un compromiso inquebrantable con el éxito del cliente", dijo John Randolph, socio gerente de Stonecrest Partners. "Su reputación, perspectiva internacional y capacidad para construir relaciones a largo plazo se alinean perfectamente con nuestra misión a medida que continuamos expandiendo nuestra plataforma en Puerto Rico y en el mercado latinoamericano en general".

"Para mí, la gestión patrimonial es una llamada impulsada por la confianza", dijo Francisco Landivar. "Stonecrest representa el futuro del asesoramiento privado: independiente, alineado con el cliente, emprendedor y conectado a nivel mundial. Me siento honrado de unirme a este equipo excepcional y espero poder ayudar a los clientes a lograr claridad, estabilidad y éxito a largo plazo".

El Sr. Landivar tiene una licenciatura en Negocios Internacionales y Finanzas de la American University y un MBA de la Kellogg School of Management de la Northwestern University. El Sr. Rodríguez tiene una licenciatura en finanzas y contabilidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Tanto el Sr. Landivar como el Sr. Rodríguez tienen licencias FINRA Serie 7 y 66 y están registrados en varios estados de los EE. UU.

La incorporación de Francisco y Javier sigue a un año prometedor de expansión orgánica en América Latina para Stonecrest Partners, marcado por la incorporación de nuevos asociados y relaciones con clientes en el último año en Perú, Uruguay y Venezuela.

Acerca de Stonecrest Partners

Stonecrest Partners es el nombre comercial de Stonecrest Capital Markets, Stonecrest Advisors, Stonecrest Investment Management y sus filiales, un grupo de servicios financieros privados que presta servicios a empresarios, ejecutivos y familias en los Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina. Con oficinas principales en Austin, Texas y San Juan, Puerto Rico, Stonecrest Partners ofrece asesoramiento patrimonial a medida, acceso a los mercados de capitales y orientación estratégica basada en la asociación a largo plazo, la integridad y la responsabilidad fiduciaria.

