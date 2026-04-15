studyamo.com: Nuevo test de orientación académica con base científica apoya a escuelas y orientadores educativos en todo el mundo

VIENA, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con el nuevo test de studyamo, las escuelas y los orientadores educativos disponen ahora de una herramienta en línea gratuita y con base científica que ayuda a estudiantes a elegir su área de estudio.

El test consta de dos módulos consecutivos que abarcan intereses profesionales y académicos. Incluye un total de 58 preguntas y requiere aproximadamente entre 5 y 10 minutos para completarse. A partir de los resultados, se genera una clasificación individual de 143 áreas de estudio, que muestra en qué medida cada una se ajusta a los intereses de estudiantes. Además, estudiantes reciben una visión general de los contenidos de los programas, los requisitos y las perspectivas profesionales.

El test de studyamo se basa en el modelo RIASEC, reconocido internacionalmente y desarrollado por John L. Holland. Su fundamento científico está documentado en un documento de trabajo específico.

studyamo cumple con altos estándares de protección de datos: el test no requiere registro y no almacena datos personales ni direcciones IP. Como herramienta web, funciona en todos los dispositivos sin necesidad de instalación y es ideal para grupos grandes de estudiantes y para la orientación educativa.

El test de studyamo está disponible gratuitamente para escuelas y orientadores educativos. Al utilizarlo o recomendarlo, se agradece incluir un enlace a www.studyamo.com/es/studyamo-test. Más información está disponible en www.studyamo.com/es/escuelas/studyamo-test.

Próximamente estará disponible una versión personalizable del test para universidades e instituciones de educación superior. Estas instituciones podrán integrar sus propios programas académicos, permitiendo que los resultados muestren qué programas se ajustan mejor a los intereses de futuros estudiantes.

Acerca de studyamo

Desde 1999, plus Media desarrolla portales educativos digitales y herramientas de orientación académica con el objetivo de apoyar a estudiantes en la elección del área de estudio adecuada. studyamo es nuestra plataforma más reciente, con enfoque internacional. Ya está disponible en 13 idiomas.

Consultas y contacto:

Peter Krammer

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www.studyamo.com

FUENTE studyamo.com