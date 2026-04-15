studyamo.com: Nouveau test d'orientation des études, fondé scientifiquement, au service des écoles et des conseillères et conseillers d'orientation dans le monde entier

VIENNE, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Avec le nouveau test studyamo, les écoles ainsi que les conseillères et conseillers d'orientation disposent désormais d'un outil en ligne gratuit, fondé scientifiquement, qui aide les élèves à choisir leur domaine d'études.

Le test comprend deux modules consécutifs portant sur les intérêts professionnels et les intérêts liés aux études. Il se compose au total de 58 questions et nécessite environ 5 à 10 minutes. Sur la base des résultats, un classement individuel de 143 domaines d'études est généré, indiquant dans quelle mesure chacun des domaines d'études correspond aux intérêts de l'élève. En outre, les élèves reçoivent une vue d'ensemble du contenu des cursus, des exigences et des perspectives professionnelles.

Le test studyamo repose sur le modèle RIASEC, reconnu au niveau international et développé par John L. Holland. Sa base scientifique est documentée dans un document de travail dédié.

studyamo répond à des normes élevées en matière de protection des données : le test ne nécessite aucune inscription et n'enregistre ni données personnelles ni adresses IP. En tant qu'outil en ligne, il fonctionne sur tous les appareils sans installation et convient parfaitement aux groupes importants d'élèves ainsi qu'au conseil en orientation éducative.

Le test studyamo est mis gratuitement à la disposition des écoles et des conseillères et conseillers d'orientation. Lors de son utilisation ou de sa recommandation, l'ajout d'un lien vers www.studyamo.com/fr/studyamo-test est apprécié. De plus amples informations sont disponibles sur www.studyamo.com/fr/ecoles/studyamo-test.

Une version personnalisable du test sera bientôt disponible pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Ces établissements pourront intégrer leurs propres cursus, afin que les résultats indiquent quels programmes correspondent le mieux aux intérêts des futures étudiantes et futurs étudiants.

À propos de studyamo

Depuis 1999, plus Media développe des portails éducatifs numériques et des outils d'orientation pour les études, avec pour objectif d'aider les étudiantes et étudiants à choisir le domaine d'études qui leur convient. studyamo est notre plateforme la plus récente, avec une orientation internationale. Elle est déjà disponible en 13 langues.

Demandes d'information et contact :

Peter Krammer

plus Media GmbH

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www.studyamo.com