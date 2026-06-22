Summit Explore firma una hoja de términos para un acuerdo de opción y empresa conjunta con NOA Lithium Brines en la propiedad de Arizaro en Argentina

CALGARY, AB, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Summit Explore Corporation ("Summit Explore"), una subsidiaria de Summit Lithium Technologies ("Summit"), anunció hoy que ha firmado una hoja de términos indicativa no vinculante para una opción y un acuerdo de empresa conjunta con NOA Lithium Brines Inc. ("NOA") (TSXV: NOAL) que cubre la propiedad de salmuera de litio Arizaro de NOA en la provincia de Salta, Argentina, dentro del Triángulo de Litio.

De conformidad con el acuerdo y como se establece más adelante, Summit Explore puede obtener una participación indivisa del 60 % en el Proyecto completando estudios técnicos y realizando una inversión definida en efectivo y capital en NOA, y NOA retiene el 40 % restante en el Proyecto. Summit Explore y NOA tienen como objetivo celebrar un acuerdo definitivo lo antes posible para regir esta opción de ganancia en el Proyecto. El Proyecto Arizaro forma parte de una estrategia de desarrollo más amplia que Summit está llevando a cabo en toda la provincia de Salta en Argentina.

"Argentina posee algunos de los recursos de salmuera más atractivos del mundo", dijo Amanda Hall, fundadora y directora ejecutiva de Summit Explore y Summit Lithium Technologies. "La consolidación del suministro de salmuera de calidad detrás de nuestra instalación única y centralizada de dle brinda el costo de producción nivelado más bajo a proyectos que serían difíciles de desarrollar de forma independiente. La propiedad de NOA en Arizaro es una buena opción para nuestra estrategia ".

"Este es un hito importante para NOA a medida que continuamos avanzando y desbloqueando valor en nuestra cartera de salmuera de litio", dijo Gabriel Rubacha, director ejecutivo de NOA Lithium Brines Inc. "Mientras Río Grande avanza hacia su PFS, este acuerdo con Summit proporciona un camino para acelerar el avance técnico de Arizaro, nuestro segundo proyecto central, aprovechando los recursos, la tecnología dle y la estrategia de desarrollo de Summit. Creemos que esta transacción tiene el potencial de ser un catalizador de valor significativo para NOA, y estamos entusiasmados de construir una relación mutuamente beneficiosa con Summit a medida que trabajamos hacia las próximas etapas de evaluación y desarrollo ". .

Estructura del acuerdo: Earn-in vinculado a hitos técnicos

El Acuerdo está estructurado como una ganancia de una sola etapa con las inversiones requeridas de Summit Explore que comprenden un pago en efectivo por etapas e inversión de capital en NOA por un total de aproximadamente $ 3.5 millones de dólares. El pago en efectivo y la inversión de capital de Summit Explore están vinculados a los recursos necesarios para que el Proyecto avance a través de estudios técnicos estándar de la industria. De conformidad con el Acuerdo, Summit Explore debe completar lo siguiente para obtener su 60 % de participación en el Proyecto:

Evaluación Económica Preliminar (" PEA "). Summit Explore financiará y llevará a cabo un programa de exploración y completará un PEA que cumpla con el Instrumento Nacional 43-101 – Normas de Divulgación para Proyectos Minerales (" NI 43-101 "), que se completará antes del 31 de agosto de 2027.





Summit Explore financiará y llevará a cabo un programa de exploración y completará un PEA que cumpla con el Instrumento Nacional 43-101 – (" "), que se completará antes del 31 de agosto de 2027. Inversión de capital. Tras la entrega del PEA, Summit Explore realizará una inversión de capital de $ 750,000 USD en NOA a través de una colocación privada y con la emisión de acciones ordinarias a un precio por acción ordinaria igual a dos (2) veces el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de NOA en el TSX Venture Exchange (o cualquier otro mercado principal en el que las acciones ordinarias de NOA coticen) durante los veinte (20) días de negociación inmediatamente anteriores a la fecha de entrega del PEA.





Tras la entrega del PEA, Summit Explore realizará una inversión de capital de $ 750,000 USD en NOA a través de una colocación privada y con la emisión de acciones ordinarias a un precio por acción ordinaria igual a dos (2) veces el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de NOA en el TSX Venture Exchange (o cualquier otro mercado principal en el que las acciones ordinarias de NOA coticen) durante los veinte (20) días de negociación inmediatamente anteriores a la fecha de entrega del PEA. Estudio de Factibilidad Preliminar (" SLP ") . Summit Explore completará un PFS que cumpla con NI 43-101 y realizará un pago en efectivo a NOA de USD $ 2,750,000, los cuales se completarán dentro de los 24 meses a partir de la fecha en que las partes celebren un acuerdo definitivo para el ingreso del Proyecto.

Una vez que Summit Explore haya ganado su participación del 60 % en el Proyecto, las partes formarán un acuerdo de empresa conjunta para avanzar el Proyecto hacia el desarrollo, con Summit Explore como operador.

Pruebas de salmuera en las instalaciones de Summit en Santiago

La salmuera representativa de la propiedad de Arizaro se probará en la instalación de demostración de validación rápida de Summit en Santiago de Chile, evaluando su compatibilidad con la tecnología dle denaLi™ de Summit en condiciones de operación realistas. Los datos resultantes de la extracción y el rendimiento se utilizarán directamente en la PEA y la PFS.

Un enfoque de consorcio para el desarrollo

El Proyecto Arizaro es una de las varias propiedades de salmuera que Summit, a través de Summit Explore, está agregando en Salta, Argentina, para proporcionar suministro de salmuera a una instalación centralizada de extracción directa de litio ("dle") equivalente a carbonato de litio de 5.000 toneladas por año, que está siendo desarrollada por Summit bajo su modelo BUILD-OWN-OPERATE-MAINTAIN (BOOM). El modelo de Summit de consolidar la oferta detrás de la infraestructura de procesamiento compartido está diseñado para mejorar la economía de las propiedades individuales.

La tecnología denaLi™ dle de Summit está diseñada para una alta recuperación de litio, un fuerte rechazo de impurezas y un bajo uso de agua en todo el ciclo de vida de un proyecto.

Acerca de Summit Explore

Summit Explore es una empresa privada de desarrollo de salmuera de litio centrada en la adquisición y el avance de recursos de salmuera de alto potencial en el Triángulo del Litio y los EE. UU. La empresa aprovecha el dle patentado de Summit Lithium Technologies, denaLi™, y un modelo de desarrollo alineado de construcción, propiedad, operación y mantenimiento (BOOM) para ofrecer un suministro de litio escalable y de bajo costo a la industria mundial de las baterías.

Acerca de Summit Lithium Technologies

Summit Lithium Technologies es una empresa de tecnología con sede en Calgary que avanza en el despliegue comercial de la extracción directa de litio para los productores de salmuera en Chile, Argentina y Estados Unidos. Su tecnología denaLi™ dle, habilitada por su sorbente eLivate™, está diseñada para ofrecer una alta recuperación, un fuerte rechazo de impurezas y un bajo uso de agua, lo que resulta en el costo nivelado más bajo de la producción de litio.

Acerca de NOA Lithium Brines Inc.

NOA es una empresa de exploración y desarrollo de litio formada para adquirir activos con un importante potencial de recursos. Todos los proyectos de NOA están ubicados en el corazón del prolífico Triángulo del Litio, en la provincia minera de Salta, Argentina, cerca de una multitud de proyectos y operaciones propiedad de algunos de los actores más grandes de la industria del litio. NOA ha consolidado rápidamente una de las mayores carteras de reclamos de salmuera de litio en esta región que no es propiedad de una empresa productora, con posiciones clave en tres posibles salarios, que son Río Grande, Arizaro y Salinas Grandes, y que totalizan más de 140,000 hectáreas.

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables, incluidas declaraciones sobre la ganancia propuesta y la empresa conjunta, la exploración planificada y los estudios técnicos, los plazos, los montos de inversión y el desarrollo de una instalación de procesamiento centralizada. La transacción propuesta se basa en una hoja de términos no vinculante y está sujeta a la debida diligencia, las aprobaciones de la junta y la negociación y ejecución de la documentación definitiva; no hay garantía de que se complete en los términos descritos o en absoluto. La información prospectiva está sujeta a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente.

FUENTE Summit Explore Corporation