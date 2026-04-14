Suunto y las UTMB World Series llevan la cultura global del trail running a México

PUERTO VALLARTA, México, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el trail running sigue creciendo a nivel global, América Latina se consolida como una de las regiones con mayor dinamismo en el desarrollo de este deporte. Tras la entrada oficial de Suunto al mercado mexicano a principios de este año, la marca profundiza ahora su presencia a través de uno de los escenarios más relevantes del trail running a nivel mundial: Puerto Vallarta by UTMB.

Como socio global de las UTMB World Series, Suunto aporta su amplia experiencia en precisión, durabilidad y rendimiento en deportes de resistencia a un mercado en pleno crecimiento. En México, la combinación de terrenos diversos, el aumento en la participación en deportes de resistencia y una mayor conexión con la comunidad están generando nuevas oportunidades para la evolución del trail running.

Las UTMB World Series son reconocidas a nivel mundial por la exigencia de sus recorridos y la solidez de su comunidad internacional de atletas. Para Suunto, esta presencia va más allá de la visibilidad del evento y refleja un compromiso con el acompañamiento de los atletas en condiciones reales: desde el entrenamiento diario hasta la toma de decisiones en carrera, a través de tecnología diseñada para ofrecer fiabilidad cuando más importa.

El entorno natural de México juega un papel clave en este contexto. Desde montañas de gran altitud hasta terrenos volcánicos y técnicos, el país ofrece condiciones que conectan con la comunidad global del trail running. A medida que más corredores adoptan el trail y las carreras de montaña, México se posiciona como un mercado cada vez más relevante dentro del crecimiento del deporte en América Latina.

Suunto entra en México en un momento en que los deportes de resistencia ganan relevancia tanto a nivel cultural como comercial. En su 90 aniversario, la marca continúa evolucionando de pionera en instrumentos de navegación a un socio de confianza en deportes outdoor y de resistencia. Esta evolución se apoya en décadas de experiencia en entornos exigentes. Fundada en Finlandia en 1936, Suunto ha construido una reputación basada en la precisión, la resiliencia y el diseño funcional, acompañando a los atletas en su entrenamiento y competición.

Con su entrada en México, Suunto busca construir una presencia sólida y a largo plazo en el país, colaborando con atletas, socios y comunidades locales para impulsar el desarrollo continuo del trail running en América Latina.

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FUENTE Suunto