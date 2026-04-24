Juan Belman Ortiz gana los 100K en Puerto Vallarta by UTMB con Suunto

PUERTO VALLARTA, México, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Juan Belman Ortiz se quedó con el primer lugar en la categoría 100K en Puerto Vallarta by UTMB, tras lograr un sólido desempeño en una de las competencias de trail running más importantes de México. Como atleta de Suunto, Juan completó la carrera con un ritmo y control constantes en diversos terrenos de montaña, manteniendo un esfuerzo estable de principio a fin y cerrando con fuerza en la parte final del recorrido.

Puerto Vallarta by UTMB reúne a corredores de trail de todo el mundo para competir en recorridos exigentes que combinan desnivel, senderos técnicos y condiciones cambiantes. La carrera pone a prueba a los atletas con largas subidas, descensos técnicos y esfuerzos prolongados a lo largo de la distancia. Como parte de las UTMB World Series, el evento destaca el creciente papel de México dentro de la comunidad internacional del trail running y refleja la expansión de los deportes de resistencia en América Latina.

Durante el entrenamiento y el día de la carrera, Juan confió en Suunto para apoyar su desempeño. Funciones clave como la navegación, el ritmo de carrera y el monitoreo del rendimiento le ayudaron a mantenerse constante en diferentes tramos del recorrido. Desde gestionar el esfuerzo en las subidas hasta mantener el ritmo en tramos corribles, el reloj le permitió sostener un ritmo controlado en condiciones exigentes, adaptándose a los distintos terrenos a lo largo de toda la carrera.

"Fue una carrera exigente desde el principio", comentó Juan Belman Ortiz. "Me centré en mantenerme constante y administrar mi esfuerzo durante toda la carrera".

Como socio global de las UTMB World Series, Suunto continúa fortaleciendo su papel dentro del ecosistema internacional del trail running. Con su reciente entrada en el mercado mexicano, la marca está ampliando su presencia al apoyar a los atletas en entornos reales de entrenamiento y competencia, al tiempo que construye relaciones más cercanas con comunidades y socios locales. A través de su enfoque en la confiabilidad, la precisión y el rendimiento en condiciones reales, Suunto busca consolidar su credibilidad a largo plazo dentro de la creciente comunidad de trail running en México y en toda América Latina, contribuyendo al desarrollo continuo de los deportes de resistencia en la región.

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FUENTE Suunto