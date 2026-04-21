Syntax se Asocia con Rio2 para Impulsar la Minería de Oro con la Transformación de SAP

Syntax ayuda a la empresa minera junior a unificar sus operaciones globales con SAP Cloud ERP y soluciones conectadas de SAP en la nube; Rio2 compartirá su experiencia de transformación en SAP Sapphire 2026

MONTREAL, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Syntax, un proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas que impulsa la transformación empresarial en la nube, anunció hoy la finalización exitosa de una transformación de SAP para Rio2 Limited (« Rio2 »), proporcionando un núcleo digital preparado para el futuro que ha permitido a la empresa minera junior pasar de manera eficiente de la construcción a la plena operación en su mina de oro Fenix en Chile en menos de un año.

Guiada por Syntax, Rio2 —un productor de metales preciosos y cobre con sede en Canadá y operaciones en Chile y Perú— modernizó su negocio con SAP Cloud ERP y soluciones de nube de SAP conectadas, incluyendo SAP Analytics Cloud, SAP Document Compliance y Concur ExpenseIt. La transformación sustituyó los procesos manuales y fragmentados por una plataforma de nube unificada que conecta las finanzas, las compras y la contabilidad de proyectos en toda la empresa, proporcionando visibilidad financiera en tiempo real, cumplimiento normativo optimizado y agilidad operativa.

«La experiencia de Syntax en el sector minero y en SAP fue fundamental para nuestro éxito», afirmó Kathryn Johnson, Vicepresidenta Ejecutiva, Directora Financiera y Secretaria Corporativa de Rio2. «Nos ayudaron a convertir una ambiciosa transformación en una implementación rápida y práctica, conectando a equipos de tres países y brindándonos la visibilidad, el control y la agilidad que necesitamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para crecer».

Aceleración del Desarrollo de la Mina de Oro

Cuando se obtuvo la aprobación para la construcción y operación de la mina de oro Fenix, de propiedad al 100% de Rio2 en Chile, la empresa actuó rápidamente para acelerar la implementación, coordinando equipos en Canadá, Chile y Perú que trabajaban en un entorno regulatorio complejo y con múltiples divisas.

En ese momento, los datos financieros y de proyectos estaban dispersos en hojas de cálculo inconexas y flujos de trabajo manuales. Para avanzar de manera organizada, Rio2 necesitaba una plataforma unificada en la nube que proporcionara información en tiempo real, una gobernanza coherente en todas las jurisdicciones y una base escalable para el crecimiento. También necesitaba una plataforma de software para toda la empresa que pudiera implementarse rápidamente para permitir que la construcción de la mina de oro Fenix en Chile se gestionara de manera eficiente, a tiempo y dentro del presupuesto.

En colaboración con Syntax, Rio2 adoptó una estrategia «clean-core» y «cloud-first» alineada con las mejores prácticas de SAP, implementando SAP Cloud ERP en solo seis meses utilizando plantillas estándar y localizaciones nativas. Además, Rio2 integró SAP Analytics Cloud, SAP Document Compliance y Concur ExpenseIt para digitalizar los flujos de trabajo de informes y normativos. El resultado: visibilidad en tiempo real de los costos y el flujo de caja; cumplimiento normativo listo para auditorías, multi-divisas y cumplimiento multi-GAAP desde el primer día; y una plataforma escalable para el crecimiento y la innovación futuros.

«Al adoptar SAP Cloud ERP completamente listo para usar, logramos un control financiero y una transparencia a nivel empresarial sin añadir complejidad», añadió Johnson. «Para un productor diversificado, esta disciplina ha sido transformadora: demostró que podemos operar con la gobernanza y la velocidad de organizaciones mucho más grandes».

Los resultados comerciales tangibles incluyen:

Cierre financiero un 40% más rápido con informes en tiempo real en tres países

Ciclos de adquisición un 30% más cortos gracias a los flujos de trabajo automatizados

Un aumento del 20% en la eficiencia de los equipos financieros impulsado por procesos estandarizados y la automatización

Mejora del 25% en la entrega puntual de equipos

«Estamos comprometidos en apoyar a Rio2 en la creación de una base digital a la altura de sus ambiciones», afirmó Michelle Smith, Vicepresidenta de la Práctica Global de Minería de Syntax. «Con una infraestructura moderna de ERP en la nube, Rio2 combina la disciplina propia de una gran empresa con la agilidad necesaria para avanzar con rapidez, y está lista para aprovechar nuevas eficiencias e innovaciones a través de la inteligencia artificial (IA) en su próxima fase de crecimiento».

Rio2 compartirá su experiencia en cloud en el SAP Sapphire 2026

Christopher Díaz, Vicepresidente Sénior de Finanzas de Rio2, compartirá el proceso de transición a la nube de SAP de la empresa en SAP Sapphire 2026, del 11 al 13 de mayo, en Orlando, Florida. El miércoles 13 de mayo, Chris se unirá a una mesa redonda de ejecutivos dirigida por Santina Franchi, Presidenta de SAP Corporate Segment & GROW. El panel explorará por qué las organizaciones están eligiendo SAP Cloud ERP y cómo este se está convirtiendo en la base de sus estrategias de IA. Chris destacará la experiencia de Rio2, desde la decisión de dar prioridad a la nube con SAP, hasta cómo su núcleo digital está posicionando a la empresa para aprovechar la innovación impulsada por la IA a medida que crece.

Syntax estará presente en el SAP Sapphire 2026. Visite el stand número 423 de Syntax en SAP Sapphire 2026 para obtener más información sobre cómo Syntax está ayudando a los clientes a acelerar sus transformaciones de SAP Cloud ERP y a liberar todo el potencial de la IA en sus operaciones.

Sobre Rio2 Limited

Rio2 es un productor diversificado de metales preciosos y cobre enfocado en la construcción y operación de minas, con un equipo directivo que cuenta con habilidades técnicas comprobadas, así como un historial exitoso en los mercados de capitales. La empresa produce actualmente oro en su mina de lixiviación en pilas Fenix Gold en Chile y cobre, oro y plata en su mina subterránea Condestable, recientemente adquirida en Perú. Rio2 y sus subsidiarias de propiedad total, Fenix Gold Limitada y Compañía Minera Condestable S.A., son empresas que operan con los más altos estándares ambientales y responsabilidad, con la firme convicción de que es posible desarrollar proyectos mineros que respeten los tres pilares (social, ambiental y económico) del desarrollo responsable. Como empresas relacionadas, reafirmamos nuestro compromiso de aplicar estándares ambientales que superen los exigidos por los reguladores, con el objetivo de proteger y preservar el medio ambiente en los territorios donde operamos.

Para obtener más información sobre Rio2 Limited, visite: www.rio2.com o el perfil de Rio2 en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Sobre Syntax

Syntax es un proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas que impulsa la transformación empresarial en la nube. Ayudamos a las organizaciones a modernizar aplicaciones de misión crítica a través de la innovación habilitada por IA, resultados adaptados a la industria y soluciones integrales que abarcan asesoramiento estratégico, implementación y servicios gestionados. A través de nuestro enfoque «Boutique @ Scale», adaptamos cada proyecto a las prioridades de nuestros clientes, combinando la agilidad y la atención de una empresa Boutique @ Scale y la resiliencia de una empresa global. Con el respaldo de alianzas estratégicas con SAP, Oracle, AWS, Microsoft y otros líderes tecnológicos, empoderamos a los clientes para que escalen más rápido, trabajen de manera más inteligente y se preparen para lo que viene. Obtenga más información en www.syntax.com.

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FUENTE Syntax