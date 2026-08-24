Tecnología y sustentabilidad: cómo The Frame exhibe obras de arte con un consumo inteligente de energía

Diseñada para integrarse de forma natural a la decoración, la pantalla The Frame incorpora funciones inteligentes que ayudan a optimizar el consumo de energía mientras exhibe obras de arte.

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En la intersección entre la tecnología y el diseño de interiores, la eficiencia energética se ha convertido en un elemento esencial. Una pantalla convencional utilizada para exhibir una obra de arte digital puede consumir una cantidad considerable de energía. Con funciones especialmente diseñadas para este propósito, es posible combinar estética y eficiencia. La línea The Frame de Samsung fue desarrollada con este objetivo, lo que permite transformar cualquier espacio en una galería de arte personal con un consumo de energía más inteligente.

Con The Frame, los usuarios pueden convertir la pantalla en un elemento decorativo al exhibir hasta 5,000 obras disponibles en Samsung Art Store o elegir entre una selección de piezas gratuitas. El catálogo reúne reproducciones digitales de alta fidelidad con licencia de museos y artistas reconocidos, para que cada usuario pueda seleccionar las obras que mejor se adapten a su estilo y al ambiente de su hogar.

Inteligencia al servicio del ahorro

Para reducir el consumo de energía, el Modo Arte no mantiene la pantalla funcionando a su máxima capacidad. Cuando esta función está activada, The Frame consume, en promedio, hasta un 70 % menos de energía en comparación con el modo de visualización tradicional. Además, incorpora funciones inteligentes que automatizan un uso más eficiente de la energía:

Sensor de movimiento : La pantalla detecta cuando no hay personas en la habitación y se apaga automáticamente. Cuando alguien vuelve a entrar, el Modo Arte se reactiva de forma inmediata, evitando un consumo innecesario de energía.

: La pantalla detecta cuando no hay personas en la habitación y se apaga automáticamente. Cuando alguien vuelve a entrar, el Modo Arte se reactiva de forma inmediata, evitando un consumo innecesario de energía. Sensor de brillo: El sistema detecta las condiciones de iluminación del entorno y ajusta automáticamente el brillo y el tono de la pantalla. Esto no solo contribuye al ahorro de energía, sino que también ayuda a que la obra exhibida conserve la apariencia de un lienzo bajo distintas condiciones de luz.

"Desarrollamos The Frame con un enfoque centrado en la eficiencia energética a largo plazo, considerando que muchos usuarios desean exhibir una obra durante varias horas. La tecnología de la pantalla trabaja de forma inteligente en segundo plano para elevar la estética del hogar sin incrementar significativamente el consumo mensual de electricidad", explicó Celso Barros, director regional de Visual Display de Samsung Electronics para Latinoamérica.

Tecnología y estética en armonía

The Frame se ha consolidado como un elemento clave del diseño de interiores contemporáneo. Su propuesta es integrar la tecnología de forma natural con la decoración, transformando la pantalla en una pieza de expresión estética. Entre las características que hacen posible esta integración destacan:

Pantalla con certificación Glare-Free : La tecnología antirreflejo permite apreciar con mayor claridad las texturas de pinturas y fotografías, al reducir los reflejos provocados por la luz natural o la iluminación del entorno.

: La tecnología antirreflejo permite apreciar con mayor claridad las texturas de pinturas y fotografías, al reducir los reflejos provocados por la luz natural o la iluminación del entorno. Marcos personalizables : Disponibles en distintos colores y estilos, los marcos magnéticos se colocan fácilmente sobre la pantalla, lo que permite integrarla con la decoración de cada espacio.

: Disponibles en distintos colores y estilos, los marcos magnéticos se colocan fácilmente sobre la pantalla, lo que permite integrarla con la decoración de cada espacio. Soporte Slim Fit y Conexión Única (One Connect) : La pantalla se instala al ras de la pared, como si fuera un cuadro, mientras que la alimentación y la conexión de señal se concentran en un único cable prácticamente invisible, capaz de conectar la pantalla al hub a una distancia de hasta 10 metros.

: La pantalla se instala al ras de la pared, como si fuera un cuadro, mientras que la alimentación y la conexión de señal se concentran en un único cable prácticamente invisible, capaz de conectar la pantalla al hub a una distancia de hasta 10 metros. Tecnología QLED: Gracias a los puntos cuánticos y la resolución 4K, The Frame ofrece una alta fidelidad de color y un gran nivel de detalle, tanto para exhibir obras de arte como para disfrutar de películas, series y videojuegos.

Al combinar diseño, calidad de imagen y un uso más eficiente de la energía, The Frame demuestra que es posible integrar entretenimiento y arte en un mismo espacio sin comprometer el consumo energético del hogar.

FUENTE Samsung Mexico