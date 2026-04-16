TENER UN * VERANO HINCHADO

Nacida del deseo de llevar el ADN de Moncler a los brillantes días de verano, la hinchazón característica se reinterpreta a través de un sistema refinado pero enérgico de capas ligeras, una expresión de la experiencia duradera de la marca en proporcionar comodidad y protección.

Alimentando la imaginación en torno al estilo de vida de verano de la Colección Moncler, la campaña que la acompaña abarca la estrecha conexión de la marca con las capas exteriores, refractadas a través del alegre prisma Puffy Summer. Conocido por sus destacadas actuaciones en Belfast y The Fall, el ícono global Jamie Dornan aporta encanto relajado y carisma sin esfuerzo. Diseñado con piezas sofisticadas pero despreocupadas de la nueva colección, coprotagoniza con caprichosas esculturas de animales.

"Hay algo realmente interesante en tomar lo que es conocido de Moncler y cambiarlo al verano. Todavía obtienes esa sensación de calor e hinchazón, solo que de una manera más ligera y relajada. Toda la campaña tiene una verdadera sensación de alegría y alegría ".

Jamie Dornan

Inspirada en la hinchazón característica de Moncler y su instinto de superposición, ahora reinventada para el verano, la campaña presenta una serie de esculturas de animales lúdicas e inflables creadas por el escenógrafo Andy Hillman y su equipo. Un pulpo, una ballena, una langosta, un caballito de mar, un cangrejo y un flamenco aparecen en tonos perfectamente combinados de la colección. Criaturas costeras familiares, encarnan el estado de ánimo estacional: audaz, boyante y bellamente hinchado.

COLECCIÓN VERANO 2026

Si bien el verano puede no evocar la misma conexión instantánea con una marca que define el estilo por excelencia del clima frío; para 2026, el enfoque en capas de la Colección Moncler hace una nueva declaración con el último armario Puffy Summer.

El código de vestimenta es elegante y fácil: combina ropa de abrigo acolchada, multidimensional y ligera como el aire con capas perfeccionadas, diseñada para un estilo creativo, fluido e intencional con una actitud lúdica y una nueva versión del color, para donde sea que te lleve el dinámico Puffy Summer.

MUJERES

La paleta es fresca y femenina: rosa pastel, naranja, verde bosque y neutros nítidos con motivos clásicos de verano: rayas, cuadros de guinga y flores tropicales. Las capas exteriores están enriquecidas con detalles cuidados, desde elegantes cierres de lazo y bolsillos de malla cuadrada hasta cinturas ajustadas con cordones y ornamentadas flores de inspiración orquídea.

Las capas intermedias presentan conchas y parkas ligeras de nailon lavado, diseñadas junto con chaquetas de camisa intrincadamente acolchadas con flores. Un borde deportivo en capuchas de nailon y botones con cordón. Las capas base equilibran la facilidad y el refinamiento, con polos con botones a rayas clásicas, un playuit de concha a cuadros, vestidos alegres y pantalones cortos con estampado pastel.

HOMBRES

Los looks informales pero refinados y en capas juegan con una fuerte paleta de rojo escarlata, amarillo soleado, azul cielo, burdeos intenso y neutros limpios. Los tejidos ligeros definen la temporada: nailon de peso susurrante, denim relajado, cambray de mezcla de nailon y popelina de algodón nítido.

Para climas de transición, los chalecos ligeros de plumón, los cortavientos, las chaquetas de campo y las chaquetas de camisa con capucha sin plumón ofrecen protección con una sensación aerodinámica. Las fundaciones amplían las posibilidades de estilo: pantalones cortos, pantalones relajados, camisas de bolos retro, polos a rayas y camisetas gráficas. Gorros de cubo de popelina de ganchillo o rayas y gorros vibrantes rematan el aspecto en capas.

Moncler Collection Summer 2026 ya está disponible en tiendas Moncler seleccionadas y en moncler.com.

Descubra más sobre Moncler's Puffy Summer aquí.

EL VERANO HINCHADO SE VUELVE GLOBAL

Continuando con la expresión de Puffy Summer, una ventana emergente en la Semana del Diseño de Milán lleva a una de las mascotas de gran tamaño de la campaña al corazón de la ciudad. Del 16 al 28 de abril, un pulpo hinchado más grande que la vida anima a 10 Corso Como en una exhibición audaz y a gran escala del lenguaje de diseño innovador de Moncler. Aferrándose a la icónica fachada y extendiéndose hacia el interior, la instalación con tentáculos está enmarcada por una formación de maniquí de 24 miradas, diseñada en las capas ligeras de la colección Summer 2026.

El viaje continúa en Seúl, donde una gran cantidad de criaturas juguetonas emergen del 1 al 3 de mayo en el distrito de Seongsu. Un pulpo gigante se apodera de la fachada de un espacio dedicado, atrayendo a los visitantes a un mundo submarino inmersivo. En el interior, los animales Puffy Summer de Moncler (ballena, caballito de mar, cangrejo, langosta y flamenco) aparecen en colores vivos, junto con una presentación de la colección.

En todo el mundo, las instalaciones se desarrollan a escala monumental: una activación hinchada especial aparecerá en China continental, mientras que en la RAE de Hong Kong un flamenco de cuatro pisos se eleva dentro del atrio de Harbour City Mall, y un cangrejo gigante llega a la entrada de Dover Street Market Ginza. Una instalación de flamencos aterriza en el balcón de la tienda Champs-Élysées en París. En el Design District de Miami, un mural de cangrejo y un flamenco escultórico emergen al sol.

Juntas, estas criaturas más grandes que la vida traen una visión lúdica e inmersiva de Puffy Summer a ciudades de todo el mundo, extendiendo su energía a través de la comunidad global de Moncler.

TENER UN VERANO HINCHADO

La hinchazón perfecta y acolchada es inconfundiblemente Moncler.

Puffy Summer es una expresión ligera y desenfadada del ADN de la marca,

Reimaginado para la transición a días más cálidos al aire libre.

Audaz y boyante. Alegre y colorido. Comodidad ingrávida, con capas de amor.

El verano adquiere una dimensión completamente nueva, a la manera de Moncler.

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FUENTE Moncler