Ternium inaugura una escuela de 260 millones de reales con la presencia del presidente Lula

La Escuela Técnica Roberto Rocca, que forma parte de una red global de enseñanza del Grupo Techint, se ubica en Santa Cruz (Río de Janeiro) y ofrece becas para todos los alumnos

RIO DE JANEIRO, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó este viernes (06) en la ceremonia de inauguración de la Escuela Técnica Roberto Rocca, acompañado por el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, y el director general de Ternium, Máximo Vedoya. Construida por la siderúrgica Ternium en Santa Cruz, Río de Janeiro, la iniciativa privada y de carácter social del Grupo Techint ofrece educación secundaria técnica exclusivamente a jóvenes de la región, con formación en electromecánica y mecatrónica. La unidad se construyó con una inversión privada de 260 millones de reales.

Además del presidente de la República, participaron en el acto otras autoridades, como el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, el ministro de Educación, Camilo Santana, y la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco. Las obras de la escuela comenzaron en 2023 y, en la actualidad, la unidad ya cuenta con 384 alumnos matriculados. En 2027, cuando alcance su plena capacidad, habrá 576 estudiantes de secundaria. Todos ellos cuentan con becas, lo que refuerza el compromiso de la empresa de integrar a la comunidad con la industria.

"Fue muy importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra Escuela Técnica Roberto Rocca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8.000 personas y produce acero competitivo para Brasil y el mundo. Invertimos en educación técnica porque creemos en el papel central de la industria en el desarrollo económico y social de Brasil y de todos los países donde operamos", afirmó el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca.

El presidente Lula habló sobre la importancia de las inversiones privadas en educación para el desarrollo de Brasil. "Quiero que los empresarios brasileños aprendan una lección. Esta escuela no es para enseñar a las personas solo para que trabajen para ellos; es para garantizar el futuro de la comunidad. Invertir en educación es necesario, no es un déficit. Están invirtiendo en el futuro de su empresa, de sus profesionales y del país", destacó en su mensaje a los empresarios.

La iniciativa de Ternium y del Grupo Techint permite la formación en áreas clave de la industria para jóvenes de los barrios de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Itaguaí, regiones que se encuentran entre las más pobladas y con el índice de desarrollo social más bajo del estado de Río. La escuela cuenta con 9 mil metros cuadrados de infraestructura, 18 laboratorios, equipos de última generación y una propuesta pedagógica que integra teoría y práctica.

Ternium es uno de los mayores productores de acero de América Latina y, junto con el Grupo Techint, ya ha invertido más de 25.000 millones de reales en Brasil.

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FUENTE Ternium Brasil