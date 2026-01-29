The Wendy's Company recluta franquiciados para acelerar el crecimiento en Tijuana, México

La marca busca un socio de franquicia con experiencia para el desarrollo en Tijuana y la región de Baja California en general, y organizará un evento de reclutamiento de franquicias en San Diego, California, el martes 10 de febrero

DUBLIN, Ohio, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Wendy's®, la icónica marca mundial de restaurantes de servicio rápido (QSR, por sus siglas en inglés), anunció que continúa la aceleración de su crecimiento en todo México mientras la empresa busca un socio de franquicia con experiencia para desarrollar restaurantes Wendy's en Tijuana y en el estado mexicano de Baja California. Con más de 40 restaurantes Wendy's que ya operan en el país, México es un centro estratégico para la expansión internacional de Wendy's.

Wendy's considera a México como un mercado de crecimiento de alto potencial con la capacidad a largo plazo para sustentar más de 400 restaurantes en todo el país. Como parte de su estrategia de expansión acelerada, la marca identificó a Tijuana como un centro de desarrollo prioritario, que ofrece oportunidades atractivas para el crecimiento y la expansión continua de la marca.

"México se encuentra entre los mercados de crecimiento internacional más importantes de Wendy's, y nuestras inversiones enfocadas en marketing, cadena de suministro y recursos locales nos permiten expandirnos en el país con un impulso excepcional. Tijuana y la región de Baja California en general presentan un potencial significativo, y deseamos asociarnos con franquiciados que compartan nuestra dedicación por la comida fresca y de alta calidad, así como por brindar la hospitalidad que distingue a Wendy's". – Carlos Ribas, vicepresidente sénior y director administrativo para la región de Latinoamérica y el Caribe de The Wendy's Company

Desde 1969, Wendy's se ha ganado su lugar como una de las marcas de QSR más icónicas del mundo, conocida por su enfoque inquebrantable al servir comida fresca y de alta calidad, como sus famosas hamburguesas cuadradas, el Spicy Chicken Sandwich y los nuggets, y el icónico postre Frosty®. Obtener una franquicia con Wendy's brinda una oportunidad única para formar parte de una expansión mundial audaz, respaldada por un modelo de negocio comprobado, un sólido reconocimiento de marca y un compromiso con la excelencia operativa.

Evento de reclutamiento de franquiciados Wendy's Day

Wendy's está reclutando activamente a un socio de franquicia para construir y operar nuevos restaurantes en Tijuana y en todo el estado de Baja California, Baja California Sur y Sonora, ya que estas regiones tienen una fuerte demanda de los consumidores y un potencial significativo sin explotar.

El martes 10 de febrero, Wendy's organizará un evento en San Diego, California, para posibles franquiciados, que incluirá entrevistas, recorridos por los restaurantes y sesiones de educación acerca de la marca. Los candidatos interesados en ser franquiciados pueden enviar un correo electrónico a [email protected] para obtener más información y registrarse para el evento. Visite el sitio web de franquicias internacionales de Wendy's para conocer más acerca de las oportunidades para crecer con la marca.

Sólidas oportunidades de crecimiento en México

Para apoyar el rápido crecimiento en México, Wendy's ha establecido una base sólida para la expansión de nuevas unidades. El estado de Chihuahua, donde Wendy's ha atendido a clientes por más de 30 años, continúa siendo un mercado destacado, lo que demuestra un impulso sostenido y un fuerte liderazgo dentro de la categoría de hamburguesas de QSR.

Wendy's también ha realizado inversiones estratégicas clave para apoyar el crecimiento continuo en el mercado. Estas incluyen el fortalecimiento de la ejecución en el mercado mediante la inversión en recursos locales de marketing y cadena de suministro, la aprobación de proveedores locales y la adopción de medidas para garantizar el suministro constante de carne de res fresca y productos de alta calidad en todo México. Además, un fondo nacional de marketing que se lanzó recientemente ayuda a impulsar el reconocimiento de la marca, mientras que las actualizaciones tecnológicas impulsan el crecimiento digital y mejoran la experiencia del cliente.

Wendy's continúa reclutando activamente socios de franquicia para construir y operar nuevos restaurantes en regiones clave de todo México. Crecer con Wendy's es una oportunidad atractiva para candidatos a franquiciados con experiencia y bien establecidos en México:

Wendy's tiene más de 30 años de historia en México y, en las áreas donde Wendy's ya está establecida, el 71 % de los consumidores ha probado la marca, lo que refleja un fuerte compromiso local. 1

En las regiones donde Wendy's aún no ha abierto un restaurante, Wendy's posee un 92 % de conocimiento de marca y una tasa de prueba del 46 %, lo que indica un alto interés de los consumidores y potencial de crecimiento. 2

Los productos distintivos de Wendy's también son ampliamente reconocidos: en las nuevas áreas comerciales, más del 70 % de los consumidores están familiarizados con productos icónicos como el Baconator® y el Frosty® de Wendy's. Este sólido reconocimiento de marca y la demanda de los consumidores remarcan la oportunidad para que Wendy's expanda su presencia en todo México. 3

