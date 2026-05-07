TheLotter México alerta sobre nueva estafa dirigida a usuarios de loterías en línea

Se recomienda a los usuarios identificar señales de fraude y evitar compartir información sensible

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- TheLotter México, reconocida plataforma de apuestas en línea en loterías internacionales, alerta al público sobre una reciente estafa de phishing que utiliza de manera fraudulenta el nombre y la imagen de la marca para engañar a personas y obtener datos personales confidenciales.

Las comunicaciones detectadas afirman falsamente que los destinatarios han ganado un premio y solicitan información sensible, incluidos documentos de identidad y supuestos "códigos de seguridad". TheLotter México confirma que estos mensajes son fraudulentos y no fueron enviados por la compañía.

Con el crecimiento de las plataformas de juego en línea, los estafadores utilizan tácticas cada vez más sofisticadas para engañar dolosamente a los usuarios. En este caso, las personas reciben mensajes falsos indicando que resultaron ganadoras de importantes premios, sin haber participado previamente en ninguna apuesta de lotería.

Los mensajes están diseñados para parecer legítimos y suelen incluir detalles falsos de premios e información aparentemente oficial para generar credibilidad.

En algunos casos, el fraude continúa mediante correos electrónicos posteriores en los que se solicita información adicional o pagos bajo el pretexto de "gastos administrativos" para liberar el supuesto premio.

En un caso reportado recientemente, la persona afectada nunca había creado una cuenta ni había tenido interacción previa con TheLotter México ni con servicios relacionados, lo que demuestra el amplio alcance de este tipo de estafas.

TheLotter México nunca solicitará documentos personales, información confidencial ni pagos a través de comunicaciones no solicitadas o canales de terceros. Asimismo, TheLotter México recuerda que ninguna persona puede recibir un premio relacionado con una apuesta sobre lotería en la que no haya fehacientemente participado de forma previa.

"Cualquier persona que reciba mensajes sospechosos de este tipo no debe responder, hacer clic en enlaces, compartir información personal ni realizar pagos", señaló un portavoz de la compañía.

"Recomendamos utilizar únicamente nuestros canales oficiales de comunicación disponibles en nuestros sitios web."

En caso de duda, los usuarios pueden comunicarse directamente con TheLotter México para verificar la autenticidad de cualquier comunicación recibida.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Mensajes inesperados que informan sobre supuestos premios

Solicitudes de información personal o financiera

Pedidos de pago para reclamar un supuesto premio

Comunicaciones provenientes de fuentes no oficiales o dominios desconocidos

TheLotter México reafirma su compromiso con la protección de sus usuarios y la seguridad de la plataforma, y continuará implementando medidas preventivas para combatir actividades fraudulentas y promover una experiencia segura y transparente.

Aviso importante:

TheLotter México nunca enviará notificaciones de premios no solicitadas ni pedirá información personal, documentos o pagos para liberar premios. Solo los usuarios registrados que hayan realizado una apuesta válida a través de las plataformas oficiales pueden recibir comunicaciones relacionadas con posibles premios. Cualquier mensaje sospechoso debe considerarse fraudulento.

Sobre TheLotter México

Operado en México por Calli Dos Operaciones S.A. de C.V. de conformidad con la carta de autorización DGJS/DCRCA/2407/2022 del 1 de diciembre de 2022. Juegue responsablemente. Juegos prohibidos para menores de edad.

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FUENTE theLotter