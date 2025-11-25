Chery logra un histórico "Grand Slam" en J.D. Power-VDS al liderar cinco categorías de satisfacción del cliente

Chery a nivel global se colocó en primer lugar entre las marcas independientes chinas al ser reconocida como la mejor compañía automotriz en categorías enfocadas en índice de satisfacción, servicio al cliente y calidad.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 24 de octubre, J.D. Power, una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en análisis del consumidor e investigación de mercado, dio a conocer los resultados del estudio J.D. Power 2025 China Vehicle Dependability Study SM (VDS).

Por primera vez, Chery se colocó en el primer lugar entre las marcas independientes chinas, un logro que marca un antes y un después para la compañía. Con este resultado, la marca consiguió algo inédito: ocupar el primer lugar entre marcas independientes en los cinco rankings más importantes del año:

China Sales Satisfaction Index (SSI)

Customer Service Index (CSI)

Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL)

Initial Quality Study (IQS)

Vehicle Dependability Study (VDS)

Con esto, Chery Group se convierte en la primera automotriz de la industria en lograr un histórico "Grand Slam". Además, dentro del mismo estudio, los modelos Arrizo 5 y Tiggo 8 PRO obtuvieron el primer lugar en sus respectivos segmentos.

Reconocen gestión de confiabilidad

Este estudio, que J.D. Power pública por decimosexto año consecutivo, evalúa la cantidad de problemas reportados por cada 100 vehículos durante los últimos seis meses, específicamente por dueños cuyos autos tienen entre 13 y 48 meses de uso. La métrica principal es el índice PP100 (problemas por cada 100 vehículos), donde un puntaje más bajo representa una mayor calidad y confiabilidad.

Chery Holding Group fue una de las primeras marcas independientes chinas en enfocarse en la gestión de la confiabilidad vehicular, y en 2023 estableció formalmente un equipo corporativo especializado en este tema. Este grupo impulsa las estrategias de confiabilidad desde dos frentes: mejoras correctivas y desarrollo de capacidades hacia el futuro.

Adaptabilidad alineada a las mejores prácticas globales

Hoy, gracias a un sistema de validación de confiabilidad considerado líder a nivel global, Chery garantiza que sus vehículos cuenten con una adaptabilidad extraordinaria a distintas condiciones ambientales y una confiabilidad sólida a lo largo de todo su ciclo de vida.

Este desempeño se logra mediante pruebas como:

Un test integral de resistencia para vehículos BEV, que cubre el 90% de los escenarios de uso reales durante 10 años o 300,000 km.

Siete pruebas especializadas para nuevas tecnologías (incluyendo validación de chips de chasis, simulación de caminos con CDC, entre otras).

Validaciones en ambientes extremos que van de -40 °C a 60 °C.

Tecnología inteligente de validación en bancadas de 26 canales.

Así, Chery International construye estándares de calidad alineados con las mejores prácticas globales.

Arrizo 5 y Tiggo 8 PRO superan por tres el estándar

Cabe resaltar que los modelos Arrizo 5 y Tiggo 8 PRO se desarrollaron bajo un proceso propio de la marca llamado ciclo "V", un enfoque de desarrollo adelantado que permite asegurar calidad en cada etapa del producto. Ambos modelos llevan un control de calidad completo durante todo su ciclo de vida, gracias a un modelo matrix de gestión de calidad.

Además, los modelos han superado pruebas de durabilidad por encima de 240,000 kilómetros, es decir, tres veces el estándar nacional, y pasado pruebas de uso extremo en distintos países. Actualmente, estos dos modelos se exportan a más de 80 países y cuentan con la confianza y recomendación de millones de usuarios alrededor del mundo.

Modelos líderes de sus segmentos

Estos logros no son casualidad, sino la continuación de un camino de excelencia que Chirey ha venido consolidando a través de los distintos estudios de J.D. Power.

A principios de este año, en el informe 2025 China Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) Study SM, también publicado por J.D. Power, la marca Chirey se colocó en el primer lugar entre las marcas independientes chinas, con una puntuación de 760 puntos.

Además, dos de sus modelos destacaron considerablemente:

Tiggo 7 Pro obtuvo el primer lugar en el segmento Compact Economy SUV.

Tiggo 8 Pro también se llevó el primer lugar en el segmento Midsize SUV.

Tiggo 7 escaló del segundo lugar del año pasado al primero, alcanzando 795 puntos, mientras que el Tiggo 8 mantuvo su liderazgo en el segmento Midsize SUV con 796 puntos.

Tiggo 8 en el mercado mexicano

Tiggo 8 no solo ha sido reconocido por J.D. Power por su solidez como producto, también ha logrado una fuerte aceptación entre los usuarios en México. Considerando las necesidades del mercado local —viajes largos, mayor eficiencia y alternativas de movilidad más ecológicas— Chirey introdujo este año el TIGGO 8 CSH en el país.

Este modelo ofrece una configuración flexible 5+2, un espacio de carga de hasta 1,930 litros y una autonomía extendida de más de 1,200 km. Su "Sistema Súper Híbrido", con una eficiencia térmica del 44.5% y capacidad de carga rápida de 40 kW, atiende directamente dos de las principales prioridades del consumidor mexicano: versatilidad y movilidad más sustentable.

Respaldo sólido y tecnológico

Los destacados resultados de Chery Holding Group en los estudios de J.D. Power son solo una muestra de la solidez y capacidad tecnológica que respalda a la marca. Todo indica que Chery seguirá apoyándose en la innovación, el control de calidad más riguroso, su creciente presencia global y una búsqueda constante por mejorar la experiencia del usuario, para ofrecer a conductores de todo el mundo vehículos que superen sus expectativas y hagan brillar la calidad de Chery en el escenario internacional.

Al mismo tiempo, Chirey Motor México continuará fortaleciendo su presencia en México, respondiendo a las necesidades de los usuarios locales mediante innovación continua, procesos de calidad impecables y un servicio cercano. Con ello, la marca busca ofrecer más experiencias de viaje memorables y seguir escribiendo capítulos de éxito en el mercado automotriz mexicano.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

