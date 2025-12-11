Timeless Brands anuncia la apertura del primer MONOPOLY Steakhouse del mundo en San Pedro Garza García

El juego de mesa más famoso del mundo cobra vida como una lujosa experiencia culinaria.

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, México , 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Timeless Brands, empresa líder en México en la creación, desarrollo y operación de proyectos de entretenimiento temático (LBE), bajo un acuerdo estratégico de licencia con Hasbro, compañía global de juegos, propiedad intelectual y juguetes, anuncia la próxima apertura de MONOPOLY Steakhouse, un nuevo concepto gastronómico inspirado en el juego de mesa más querido del mundo: MONOPOLY.

Ubicado en Plaza Áuriga, en la cosmopolita ciudad de San Pedro Garza García, el restaurante ofrecerá una experiencia culinaria de alto nivel que fusiona la elegancia de un steakhouse clásico con la creatividad, el humor y la estética distintiva y lujosa del universo MONOPOLY.

Desde su diseño arquitectónico hasta su menú, cada detalle ha sido cuidadosamente concebido en colaboración con el equipo global de experiencias de Hasbro para sumergir a los comensales en un entorno de sofisticación lúdica, con guiños y detalles inspirados en el icónico juego.

El proyecto es el resultado de un acuerdo estratégico de licencia entre Timeless Brands y Hasbro, cuyo propósito es establecer un nuevo referente en experiencias gastronómicas premium bajo licencia oficial. REIL, empresa perteneciente a VXT Capital, se suma como socio inversionista, reafirmando su compromiso y su confianza en los proyectos de Hasbro.

En conjunto, los socios combinan su experiencia en hospitalidad, desarrollo conceptual y gestión de marcas globales para dar vida a un espacio que promete redefinir la experiencia de un steakhouse en México.

"MONOPOLY Steakhouse no es solo un restaurante; es una experiencia en la que el lujo y la nostalgia se encuentran", comentó Adrián J. Romero, CEO de Timeless Brands. "Buscamos reinterpretar el concepto clásico del steakhouse con un enfoque contemporáneo, centrado en la excelencia gastronómica, la mixología y el servicio, en un ambiente que celebra el legado del juego de mesa más famoso del mundo".

"MONOPOLY es una de las marcas más reconocidas y celebradas a nivel mundial, y MONOPOLY Steakhouse es un gran ejemplo de cómo estamos expandiendo la experiencia más allá del tablero", declaró Matt Proulx, Vicepresidente Senior de Experiencias Globales, Alianzas y Música en Hasbro. "Junto con Timeless Brands, hemos creado algo que se siente inesperado y, al mismo tiempo, familiar: un destino donde los fans pueden adentrarse en el mundo de MONOPOLY, disfrutar de una comida excepcional y crear recuerdos duraderos. Es imaginativo, premium y captura perfectamente el espíritu de juego que define el portafolio de Hasbro Global Experiences".

El menú ha sido diseñado por chefs especializados en cortes prime y en cocina internacional contemporánea, orientado a comensales exigentes que buscan experiencias memorables.

Además, el restaurante contará con un bar insignia con cócteles temáticos exclusivos, música en vivo y una tienda boutique con mercancía oficial y personalizada de MONOPOLY.

Con esta apertura, Timeless Brands reafirma su compromiso de transformar la hospitalidad y el entretenimiento en América Latina, fusionando creatividad, estrategia y excelencia operativa en cada uno de sus proyectos.

Acerca de Timeless Brands

Timeless Brands es una empresa líder en la industria de la hospitalidad y el entretenimiento. Se especializa en crear espacios y experiencias que transforman marcas globales en puntos de conexión cultural que resuenan con las audiencias locales. Sus divisiones incluyen: (i) Proyectos LBE + FEC (Centros de Entretenimiento Familiar), (ii) Representación de marcas globales y (iii) Consultoría estratégica para proyectos de entretenimiento y hospitalidad.

Acerca de VXT Capital

VXT Capital es una firma mexicana de capital privado que invierte en proyectos de alto valor y brinda apoyo estratégico a sus socios en todas las etapas del proceso: antes, durante y después de la inversión. Su experiencia abarca estructuración financiera, fusiones y adquisiciones, optimización de capital y consultoría estratégica, con un enfoque en el crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo.

Acerca de MONOPOLY

En 2025, MONOPOLY celebra 90 años desde su lanzamiento, y Hasbro conmemora este legado icónico durante todo el año. Como la marca de juegos familiares más popular del mundo, con más de mil millones de jugadores en 114 países, MONOPOLY es más que un juego: es un fenómeno global. Reconocido por su diversión atemporal, su estrategia y su competencia amistosa, MONOPOLY invita a personas de todas las generaciones a sumergirse en un mundo donde la opulencia y la picardía se entrelazan y todo se vale en la carrera por la fortuna. Con más de 300 ediciones culturalmente relevantes y nuevas formas de jugar —desde experiencias presenciales hasta plataformas digitales, juegos de casino y más—, verdaderamente hay un MONOPOLY para todos.

Acerca de Hasbro

Hasbro es una compañía líder en juegos, propiedad intelectual y juguetes, cuya misión es crear alegría y comunidad a través de la magia del juego. Con más de 164 años de experiencia, Hasbro ofrece experiencias innovadoras y llega a más de 500 millones de niños, familias y fans en todo el mundo mediante juegos físicos y digitales, videojuegos, juguetes, productos licenciados, entretenimiento basado en locaciones, cine, televisión y más. A través de su enfoque en franquicias, Hasbro genera valor a partir de sus IPs nuevas y legendarias, incluyendo MAGIC: THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS, MONOPOLY, HASBRO GAMES, NERF, TRANSFORMERS, PLAY-DOH y PEPPA PIG, entre otras. Reconocida por más de una década por su compromiso con la responsabilidad corporativa, Hasbro ha sido nombrada una de las 100 Mejores Empresas Ciudadanas por 3BL Media, Líder de Industria 2025 por JUST Capital, una de las 50 Compañías Más Comprometidas con la Comunidad en EE.UU. por Civic 50, y una Marca que Importa por Fast Company. Más información: https://corporate.hasbro.com o @Hasbro en LinkedIn.

Timeless Brands: Driving Hospitality Forward.

Sitio Web:

https://timelessbrands.mx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843880/MON_STKH_rest_render_11_12_25_Press_release_approved.jpg

FUENTE Timeless Brands