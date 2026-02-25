Timeless Brands expande su portafolio en México con Skifidol Italian Brainrot™

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, México, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Timeless Brands anunció la incorporación de Skifidol Italian Brainrot™ a su portafolio de propiedades internacionales, marcando un paso estratégico en la expansión de la marca dentro del mercado nacional.

Skifidol Italian Brainrot™ es una propiedad desarrollada por Officina Comunicazione S.R.L., empresa con sede en Italia y amplia trayectoria en el desarrollo y comercialización internacional de propiedades creativas. La marca ha consolidado un universo propio respaldado por acuerdos de distribución y licenciamiento en distintos territorios.

En menos de un año, Skifidol Italian Brainrot™ ha alcanzado:

Más de 40 millones de productos TCG distribuidos

Más de 650 personajes desarrollados

Más de 4.5 millones de jugadores en su videojuego oficial en Roblox

Presencia comercial en múltiples territorios internacionales

La incorporación de la marca responde a la estrategia de Timeless Brands de fortalecer su división de Licensing Agency con propiedades de alto dinamismo internacional y proyección de crecimiento en el mercado de productos de consumo.

A partir de esta alianza, Timeless Brands liderará el desarrollo del programa de licenciamiento en el territorio, estableciendo las bases para una expansión estructurada y sostenible en categorías clave del segmento de consumer products.

"Es una propiedad emergente que ha mostrado un crecimiento acelerado dentro del segmento de coleccionables y entretenimiento digital. En México, nuestro enfoque será capitalizar ese impulso mediante un programa de licenciamiento estructurado que permita desarrollar la marca de forma estratégica y sostenible," comentó Jennifer Lowry, Directora de Brand Representation de Timeless Brands.

Con esta incorporación, Timeless Brands reafirma su papel como socio estratégico para la expansión de propiedades internacionales en Latinoamérica, consolidando un portafolio que integra licenciamiento, desarrollo de marca y ejecución comercial.

Acerca de Timeless Brands

Timeless Brands es una plataforma estratégica de representación y expansión de propiedades intelectuales en Latinoamérica. A través de su división de Licensing Agency, estructura y gestiona programas de licenciamiento orientados al desarrollo sostenible de marca en el mercado de productos de consumo. La compañía complementa esta capacidad con el diseño y operación de experiencias inmersivas (LBE + FEC) y consultoría especializada en entretenimiento, retail y hospitalidad, integrando visión estratégica y ejecución comercial bajo una misma estructura.

Acerca de Officina Comunicazione S.R.L.

Con sede en Modena, Italia, Officina Comunicazione cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de propiedades creativas y programas internacionales de licenciamiento. Como titular de Skifidol Italian Brainrot™, lidera su estrategia de expansión global mediante acuerdos estructurados de distribución y licencias en múltiples territorios.

Sitio web:

https://timelessbrands.mx

FUENTE Timeless Brands