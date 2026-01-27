Starwood Hotels y Keyah Real Estate Group ofrecen una escapada lúdica y de diseño vanguardista al corazón de Miami Beach.

MIAMI BEACH, Florida, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Treehouse Hotels, la marca de hospitalidad de espíritu libre y llena de nostalgia creada por Barry Sternlicht, presidente de Starwood Hotels, está trayendo sus características vibraciones lúdicas al sur de Florida. Desarrollado por el propietario Keyah Real Estate Group, Treehouse Hotel Miami Beach está programado para abrir a principios de 2029 e introducirá el enfoque relajado y de diseño de la marca en uno de los vecindarios más emblemáticos de la ciudad.

Treehouse Hotel Miami Beach echando raíces pronto

"Treehouse Hotels se trata de capturar esa alegría despreocupada que tenías cuando eras niño, cuando cada día se sentía como una aventura, hacías amigos fácilmente, reales o imaginarios, y todo era posible", dice Barry Sternlicht, presidente de Starwood Hotels. "Miami Beach tiene ese mismo espíritu de comunidad, creatividad y diversión. Treehouse Hotel Miami Beach será un lugar donde los huéspedes podrán relajarse, reír y volver a conectarse con ese espíritu despreocupado ".

La historia de Treehouse comenzó en el elegante barrio londinense de Marylebone en 2019, donde la marca se ganó rápidamente el reconocimiento por su enfoque peculiar y no tan serio de la hospitalidad. Desde entonces, la marca ha seguido creciendo, con el galardonado Treehouse Hotel Manchester en el Reino Unido y la primera ubicación en los Estados Unidos, Treehouse Hotel Silicon Valley. Ahora, Treehouse Hotel Miami Beach, la primera oferta de resorts en la cartera, está preparada para llevar esa misma energía lúdica y genial a uno de los destinos costeros más magnéticos de Florida, hogar de Starwood Hotels y Keyah Real Estate Group.

"Al reunir este histórico proyecto de varios edificios, sabíamos que necesitábamos un concepto y una identidad igualmente únicos para la marca. La visión de Barry para Treehouse Hotels complementa las características, la programación y los elementos de diseño que hemos creado en este proyecto ", dijo Xaver Kriechbaum, presidente de Keyah Real Estate Group. "Esta propiedad será uno de los destinos más emocionantes de Miami no solo como un hotel icónico, sino también como un centro culinario y un lugar para ser y ser visto".

Treehouse Hotel Miami Beach es una reinvención de dos edificios históricamente significativos de la década de 1940, el Art Deco Haddon Hall y el Campton Apartments, que se combinarán con una exclusiva torre de nueva construcción coronada con una azotea con vista al mar. Diseñada por la galardonada firma de diseño Rottet Studio, la transformación se inspira en las raíces art déco de los edificios originales al tiempo que incorpora elementos de Streamline Moderne, el regionalismo mediterráneo español y el diseño moderno de Miami.

"Vimos la oportunidad de hacer algo realmente especial", afirma Raúl Leal, CEO de Starwood Hotels. "Al reinventar estos edificios históricos a través de una lente moderna, la propiedad crea una experiencia que respeta el patrimonio arquitectónico de Miami Beach sin dejar de sentirse fresca, relajada e inconfundiblemente Treehouse".

Gavin Crescenzo, director de Keyah Real Estate Group, señala: "Nos sentimos honrados de asociarnos con Starwood y Treehouse en esta propiedad emblemática y de vanguardia que, como lugareños, todos sentimos que brinda un destino boutique similar a un resort que actualmente falta en el mercado de Miami Beach".

Ubicada en el corazón del distrito histórico de Miami Beach y justo al otro lado de la calle de un hermoso tramo frente a la playa, la ubicación de la propiedad es impresionante. Los interiores se apoyan en el lenguaje de diseño característico de Treehouse: cálido, táctil y un poco inesperado. Los materiales naturales, los detalles hechos a mano y las texturas en capas son acogedores y peculiares sin ser preciosos. Muchas de las grandes suites del hotel contarán con vistas al mar, lo que reforzará la conexión entre la ciudad, el mar y el cielo.

En el centro de todo se encuentra un exuberante patio, anclado por una piscina y rodeado de vegetación tropical, un oasis donde los días se extienden de forma natural, desde el café de la mañana hasta las tardes y noches perezosas que se convierten en lugares de reunión improvisados. Nada está demasiado pulido, nada se siente formal, y ese es exactamente el punto.

La propiedad contará con varias experiencias gastronómicas y de salón, complementadas por una piscina en la azotea que ofrece un escape elevado por encima de Miami Beach. Reforzando la idea de que sentirse bien debe sentirse sin esfuerzo, el bienestar también se teje en la experiencia. Además de las ofertas de acondicionamiento físico, la propiedad incluirá un spa y un club de bienestar, que atenderán a los huéspedes y a la comunidad local de Miami. Y con acceso a un club de playa con servicios cerca, Treehouse Hotel Miami Beach combina la facilidad de un complejo con el bullicio de una escapada urbana.

Por encima de todo, Treehouse Hotel Miami Beach está diseñado para sentirse acogedor, sin pretensiones y mágico. Es un lugar para viajeros que aman el gran diseño pero que no necesitan que sea demasiado serio, que aprecian la energía de Miami pero que también anhelan momentos de calma. Un lugar para jugar, relajarse y redescubrir una sensación de libertad que no te habías dado cuenta de que te faltaba.

Para más información, visite treehousehotels.com .

SOBRE TREEHOUSE HOTELS

Barry Sternlicht, el visionario detrás de Baccarat y 1 Hotels y presidente de Starwood Hotels, ha reinventado la experiencia hotelera con su nueva empresa de marca, Treehouse Hotels. En Treehouse cada detalle se imagina a través de una lente despreocupada, nostálgica y equilibrada con una sensibilidad claramente moderna. Con un servicio atento, servicios divertidos de inspiración local, una programación atenta y varias ofertas de alimentos y bebidas, Treehouse Hotels es sinónimo de diversión y libertad. El primero de la cartera de la marca, Treehouse Hotel London, abrió sus puertas en noviembre de 2019 con gran éxito, seguido en 2025 por Treehouse Hotel en Manchester, la segunda ubicación de la marca en el Reino Unido, y Silicon Valley, la primera ubicación en Estados Unidos. Starwood Hotels, una filial de la firma de inversión privada global Starwood Capital Group, ha anunciado que abrirá su galardonado Treehouse Hotel en Brickell (Miami), Adelaida (Australia), Riad (Arabia Saudita) y Miami Beach. Para obtener más información, treehousehotels.com

ACERCA DE STARWOOD HOTELS

Starwood Hotels, una filial de la firma de inversión privada global Starwood Capital Group, es una empresa de gestión de marcas hoteleras sostenibles que opera 1 Hotels, una marca de estilo de vida inspirada en la naturaleza que se lanzó en 2015 con propiedades en South Beach (Miami) y Manhattan y ahora incluye Brooklyn Bridge (Nueva York), West Hollywood (Los Ángeles), Toronto, San Francisco, Nashville, la propiedad insignia de Hanalei Bay (Kauai), la primera propiedad europea de la marca en Mayfair (Londres), Seattle, Melbourne (Australia) y Copenhague, con proyectos en desarrollo en Cabo San Lucas (México), París, Elounda Hills (Creta), Austin (Texas), Tokio, Riad (Arabia Saudita), San Miguel de Allende (México) y Hudson Valley (Nueva York); Baccarat Hotels & Resorts, una marca de lujo que hizo su debut en marzo de 2015 con la apertura de su propiedad insignia en Nueva York, con proyectos en desarrollo en Roma, Florencia, Dubai, Riad (Arabia Saudita), Brickell (Miami) y Maldivas; y Treehouse Hotels, que se estrenó en Londres en 2019 y ahora incluye Manchester (Reino Unido) y Silicon Valley (California), con proyectos en desarrollo en Brickell (Miami), Adelaida (Australia), Riad (Arabia Saudita) y Miami Beach. Aprovechando su experiencia en marketing, diseño, operaciones y tecnología, Starwood Hotels es la fuerza detrás de algunas de las marcas hoteleras más innovadoras y dinámicas del mundo. Más información en starwoodhotels.com .

ACERCA DEL GRUPO INMOBILIARIO KEYAH

Keyah Real Estate Group es un desarrollador especializado en hostelería fundado en 2022. Con raíces en Miami y Nueva York, el grupo aporta un enfoque urbano, sostenible y de alta calidad para el desarrollo de la hospitalidad. Comprometido con la integración de un diseño y una calidad excepcionales en cada proyecto, Keyah tiene un enfoque holístico e interconectado que enriquece la vitalidad y el estilo de vida de las comunidades a las que presta servicio. Para más información, visite www.keyahgroup.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869903/Treehouse_Miami_Beach_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/786192/5735954/Starwood_Hotels_Logo.jpg

FUENTE Starwood Hotels