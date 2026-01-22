Trip.com Group comparte nuevas perspectivas sobre la demanda turística española en el marco de FITUR 2026

Nuevos datos muestran que la demanda turística desde España sigue centrada en Europa pero los viajes de larga distancia continúan creciendo

Los viajeros españoles exploran cada vez más destinos de Asia-Pacífico como Tailandia, Japón y Corea del Sur

Trip.com Group está presente en FITUR hasta el 25 de enero (pabellón 8 stand 8B09)

MADRID, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco de la celebración de FITUR en Madrid esta semana, Trip.com Group, proveedor global de servicios de viajes, detalla la evolución de los patrones de reserva de vuelos y hoteles de los viajeros españoles.

La demanda saliente de España sigue centrada en Europa, con Italia, Francia y el Reino Unido como principales destinos. Sin embargo, los viajes de larga distancia siguen creciendo, liderados por países de Asia-Pacífico como Tailandia, Indonesia, Japón y Corea del Sur. En la plataforma de Trip.com Group, las reservas a Asia aumentaron considerablemente en 2025 respecto al año anterior. China experimentó un notable crecimiento en las reservas de vuelos (+115% interanual) y de hoteles (+180% interanual).

Los hoteles son también un factor clave del crecimiento en los viajes a Asia, lo que refleja estancias más largas y un mayor compromiso con el destino. Las reservas en Japón (+150%) y Corea del Sur (+125%) experimentaron un gran crecimiento en 2025 respecto al año anterior.

En cuanto a las llegadas, el interés en España sigue creciendo a nivel mundial, incluso en mercados de la región Asia-Pacífico como Japón, Hong Kong y Corea del Sur.

Mientras tanto, la demanda por parte de países europeos se mantiene estable, con el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos a la cabeza de la lista de llegadas.

Trip.com Group en España

España es un mercado clave para Trip.com Group, sobre todo ya que cada vez más viajeros buscan combinar escapadas a ciudades europeas con viajes de larga distancia e itinerarios de varias paradas.

Lucas Ertola, Spain Country Head en Trip.com, comenta: "En España vemos que los viajeros planifican sus viajes con una mezcla de flexibilidad de corto recorrido y un interés creciente en destinos de más larga distancia. Nuestro objetivo es simplificar esa planificación, ofreciéndoles ideas, reservas y asistencia dentro de una única experiencia fácil de usar."

"Muchos viajeros todavía utilizan múltiples páginas web y aplicaciones para planear un solo viaje. Nuestro objetivo es reducir esa complejidad reuniendo la planificación, reserva y asistencia en una única experiencia que incluya vuelos, trenes y alojamiento, y con un servicio de atención al cliente en español disponible cuando sea necesario."

"En 2026 seguiremos invirtiendo en una experiencia más local para los viajeros españoles y en simplificar la planificación de viajes de largo recorrido, combinando amplias opciones de viaje con soporte local y una experiencia de la aplicación diseñada en torno al viajero."

Trip.com: viaje en una sola aplicación

Desde ideas y planificación hasta reservas y asistencia, los viajeros españoles pueden gestionar la totalidad de su viaje en solo lugar, con un servicio al cliente en español disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Lucas Ertola, añade: "Trip.com reúne todos los aspectos de viaje en una sola aplicación. Desde vuelos, trenes y hoteles, hasta eSIMS y experiencias locales, con un servicio de atención al cliente en español las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro objetivo es hacer de la planificación y la reserva un proceso más fácil reuniendo transporte, alojamiento, atracciones y atención al cliente bajo una experiencia integrada."

La presencia de Trip.com Group en FITUR 2026

Trip.com Group se encuentra en FITUR hasta el domingo 25 de enero. Varios representantes de la compañía están situados en el pabellón 8, stand 8B09.

Guillem Gisbert, Country Manager (Hotel) en España y Portugal en Trip.com Group se encuentra en la feria y comenta:

"En FITUR reunimos las historias de viajeros y socios, ayudando a los viajeros españoles a planificar y gestionar sus viajes de manera más fácil y apoyando a los hoteles a convertir esa demanda en reservas de alta calidad y mejores experiencias para los huéspedes."

"Con nuestros socios hoteleros, nuestro objetivo es práctico: oportunidades de visibilidad más fuertes, proceso de alta más fluido y soporte diario. Además de herramientas que les ayuden a presentar su establecimiento de manera clara a los viajeros adecuados."

"En 2026 estamos comprometidos a permanecer cerca de los hoteles españoles sobre el terreno a medida que nuestro equipo local crece, para así poder colaborar de manera más efectiva y ayudar a nuestros socios a fortalecer su rendimiento más allá de los periodos de alta demanda."

Acerca de Trip.com Group

Trip.com Group es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de viajes, que agrupa a Trip.com, Ctrip, Skyscanner y Qunar. A través de sus diferentes plataformas, Trip.com Group ayuda a los viajeros de todo el mundo a realizar reservas informadas y rentables de productos y servicios de viaje, y permite a sus socios poner sus ofertas a disposición de los usuarios gracias a la agregación de contenidos y recursos completos relacionados con los viajes, así como a una plataforma de transacciones avanzada que incluye aplicaciones, sitios web y centros de atención al cliente disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Fundado en 1999 y cotizado en el NASDAQ en 2003 y en la Bolsa de Hong Kong en 2021, Trip.com Group se ha convertido en uno de los grupos de viajes más conocidos del mundo, con la misión de «buscar el viaje perfecto para un mundo mejor». Para obtener más información sobre Trip.com Group, visite group.trip.com . Síganos en: X , Facebook , LinkedIn , and YouTube .

