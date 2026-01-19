Tronsmart hace su debut de audio profesional con el sistema de amplificación Hytune S1

SHENZHEN, China, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Tronsmart, comprometida con ofrecer sonido prémium a los amantes de la música de todo tipo, presenta hoy el sistema de amplificación (PA por sus siglas en inglés) Hytune S1, que marca su entrada al audio profesional. Pensado para artistas callejeros, DJ, oradores y creadores de contenido en movimiento, este sistema de amplificación todo en uno está diseñado como un escenario portátil para presentaciones en vivo.

Audio explosivo de 200 W que potencia cada presentación

Sistema de PA portátil todo en uno Tronsmart Hytune S1: 200 W de potencia para presentaciones en vivo

Desarrollado para funcionar en cualquier lugar, desde esquinas de calles y fiestas al aire libre hasta salas de ensayos, el sistema Hytune S1 emite 200 W de potencia con un nivel de presión sonora (SPL, por sus siglas en inglés) máximo de 118 dB. Impulsado por un woofer de 8 pulgadas y 3 mid-tweeters, el altavoz de amplificación reproduce graves profundos de hasta 42 Hz y agudos nítidos de hasta 20 kHz. El sistema todo en uno de Hytune S1 está diseñado para eliminar los problemas de configuración e integra una consola de mezclas de 3 canales, los usuarios pueden mezclar pistas de Bluetooth con voz y guitarra en vivo, sin equipos adicionales.

La combinación de altavoz, amplificador, mezclador y procesador de efectos en una sola unidad robusta, alivia la carga de equipos pesados, lo que permite a los artistas, instructores y presentadores enfocarse en el momento. Sus 4 opciones de posicionamiento ofrecen amplia cobertura vertical y horizontal, por lo que se adapta sin esfuerzo a reuniones íntimas y a discursos públicos y garantizando que su voz tenga impacto en el público.

Escenario portátil todo en uno para shows ininterrumpidos

Con una asa ergonómica en la parte superior, el altavoz todo en uno está diseñado para poder transportarlo con facilidad a ensayos de grupo, presentaciones, entrenamientos y mucho más. Optimizado para audio profesional, ofrece 8 opciones de conexión, como dos entradas combinadas XLR/TRS para micrófonos de condensador o instrumentos y reproducción por AUX y unidad USB. Además, cuando el público pide otro bis, la batería de 18 horas de duración potencia su espectáculo, desde noches de micrófono abierto hasta festivales de todo el día, y convierte cada actuación en una experiencia sonora inolvidable con un sonido inigualable.

Transmisiones en vivo de última generación con estéreo inmersivo

A los creadores de contenido les encantará el audio de alta fidelidad a través de dos canales en vivo mediante entradas de conexión directa entre dispositivos móviles (OTG, por sus siglas en inglés) y de 3,5 mm. Ya no dejará al público esperando mientras hace ajustes. Ingrese a la aplicación y controle de forma remota el volumen, los modos de sonido, la reverberación y el ecualizador, sin alejarse de la cámara. Conecte dos sistemas Hytune S1 para obtener un impresionante sonido estéreo que potencia el volumen y la energía. Un algoritmo automático antirretroalimentación detecta y elimina al instante los chirridos no deseados, lo que garantiza audio nítido y desempeño sin complicaciones.

Precio y disponibilidad

El Tronsmart Hytune S1 estará disponible en México y Perú por 299,99 dólares/6.999 pesos mexicanos/1.099 soles. Consígalo en Tronsmart, MercadoLibre y otros distribuidores autorizados.

