TURKA, de la que forma parte VTV Norte, firma el acuerdo oficial para operar el sistema de inspección técnica de vehículos de Turquía

ESTANBUL, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- TURKA, integrada por VTV Norte, uno de los principales operadores de inspección técnica de vehículos de América Latina, ha firmado el contrato de concesión para operar el sistema nacional de inspección de vehículos de Turquía durante los próximos 20 años. En virtud del acuerdo, la compañía asumirá la prestación del servicio a partir del 15 de agosto de 2027.

From left to right: Bekir Emre Haykir, President of Türkiye's Privatization Administration; Abdulkadir Uraloğlu, Minister of Transport and Infrastructure; Osman Boyraz, Deputy Minister of Transport and Infrastructure; and Halis Ezer, Chairman of TURKA, at the signing ceremony for the concession agreement covering Türkiye's vehicle inspection services in Ankara.

El contrato, firmado entre el Ministerio de Transporte e Infraestructura de la República de Turquía, la Administración de Privatizaciones dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y TURKA, entra en vigor tras la finalización de todos los procedimientos jurídicos, administrativos y financieros derivados de la licitación internacional celebrada en 2025. El proyecto contempla un programa de inversión de aproximadamente 3.000 millones de dólares para desarrollar una infraestructura de inspección técnica de nueva generación en todo el país.

TURKA operará una red compuesta por 249 estaciones fijas, 103 estaciones móviles y 900 líneas de inspección distribuidas en las 81 provincias de Turquía. El nuevo sistema, cuyo inicio de operaciones está previsto para el 15 de agosto de 2027, incorporará tecnologías de procesamiento de imágenes basadas en inteligencia artificial, sistemas multicámara y escaneo láser.

El presidente del Consejo de Administración de TURKA, Halis Ezer, afirmó que la compañía desarrollará un sistema de inspección técnica de vehículos conforme a los estándares internacionales y adaptado al rápido crecimiento del parque automovilístico turco, con el objetivo de ofrecer un servicio más rápido, fiable y transparente.

Turquía cuenta actualmente con 34,5 millones de vehículos registrados y realiza aproximadamente 16 millones de inspecciones técnicas al año, lo que convierte a su programa de inspección en uno de los mayores del mundo. A partir del 15 de agosto de 2027, TURKA operará este sistema durante un período de 20 años.

TURKA fue constituida por el Consorcio MOI, ganador de la licitación internacional celebrada en 2025. El consorcio está integrado por MetGün Group (Turquía), Opus Group (Estados Unidos), Itversia Gestion (España) y VTV Norte (Argentina).

Como uno de los operadores más importantes de inspección técnica de vehículos en América Latina, VTV Norte aporta al consorcio su amplia experiencia en la gestión de programas de inspección de gran escala, especialmente en mercados emergentes.

CONTACTO: Gozde Tumel, [email protected], +905333943614

FUENTE TURKA Araç Muayene