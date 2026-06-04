TUTTOFOOD AMPLÍA SU PRESENCIA ESTRATÉGICA EN AMÉRICA LATINA

La principal plataforma de negocios alimentarios del sur de Europa fortalece las inversiones y las alianzas estratégicas en toda América Latina en medio de las crecientes relaciones comerciales entre la UE y Mercosur

MILÁN, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- TUTTOFOOD, la plataforma de negocios alimentarios líder en el sur de Europa, fortalece su enfoque estratégico en América Latina en medio de las crecientes relaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea. Como parte de esta estrategia de expansión internacional más amplia, Brasil fue anunciado como el "País Invitado" (Country Focus) de la edición 2028 del evento, que se llevará a cabo del 8 al 11 de mayo de 2028 en Milán.

Fiere di Parma delegation at APAS Show 2026

La iniciativa refuerza la relevancia cada vez mayor de América Latina dentro de las cadenas mundiales de suministro agroalimentario y destaca el creciente papel de la región en el comercio internacional y el desarrollo de la industria alimentaria.

La decisión se produce en un momento de mayores expectativas en torno al avance del acuerdo comercial entre Mercosur y la UE, una de las asociaciones económicas más importantes del mundo en términos de tamaño de mercado, población y potencial de agrocomercial. Las proyecciones de la industria indican que se espera que el acuerdo amplíe los flujos comerciales, reduzca las barreras arancelarias y fortalezca las cadenas de suministro a nivel mundial, en particular en sectores relacionados con alimentos, proteínas, ingredientes, bebidas y productos procesados.

En este contexto, TUTTOFOOD tiene como objetivo posicionarse como una puerta de entrada estratégica para las empresas latinoamericanas que buscan acceder a los mercados europeos e internacionales a través de conexiones comerciales de alto valor y oportunidades de distribución mundial.

Este objetivo se ve respaldado por uno de los programas de matchmaking más avanzados y eficientes del sector: el Buyers Program, desarrollado por TUTTOFOOD en colaboración con ITA – Italian Trade Agency, cuyo propósito es conectar compradores internacionales con proveedores seleccionados en mercados estratégicos.

Como parte de su estrategia de crecimiento internacional más amplia, TUTTOFOOD también está aumentando sus inversiones en toda América Latina a través de programas mejorados de compradores, actividades en los medios de comunicación, asociaciones estratégicas e iniciativas dedicadas de desarrollo de negocios destinadas a fortalecer la integración de la región con los mercados alimentarios globales.

"Brasil representa un punto de entrada estratégico para que TUTTOFOOD logre un desarrollo más amplio en América Latina, una de las regiones agroalimentarias más dinámicas del mundo", comentó Antonio Cellie, director ejecutivo de Fiere di Parma.

"A medida que las relaciones comerciales entre Europa y Mercosur continúan evolucionando, vemos cada vez más oportunidades para que las empresas de toda la región fortalezcan su presencia internacional y accedan a nuevos mercados a través de plataformas comerciales globales como TUTTOFOOD".

La creciente relevancia de América Latina dentro de las cadenas mundiales de suministro de alimentos se refleja en el aumento de las exportaciones agroalimentarias de la región y de la competitividad internacional. Solo en Brasil, las actividades agroindustriales representan alrededor del 24 % de su PIB y sigue siendo uno de los principales exportadores del mundo de soja, café, azúcar, carne y otros productos agrícolas.

América Latina continúa fortaleciendo su posición como uno de los principales centros de producción agroalimentaria del mundo, impulsado por la producción agrícola a gran escala, las crecientes capacidades industriales y la mayor demanda mundial de productos e ingredientes alimenticios.

La edición 2026 de TUTTOFOOD registró un aumento del 30 % en los visitantes, al reunir a 123.000 participantes durante cuatro días, incluidos 27.000 asistentes internacionales.

También registró un fuerte aumento en la participación de los operadores latinoamericanos, en particular de Brasil, que duplicó su número de visitantes profesionales en comparación con la edición anterior. Al evento asistieron más de 100 compradores de los principales grupos minoristas, importadores, distribuidores y operadores de servicios de alimentos de toda la región.

El evento también contó con expositores y delegaciones institucionales de varios países latinoamericanos, incluidos Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Cuba y Brasil.

La feria comercial ocupó 10 pabellones y 82.000 metros cuadrados de espacio de exposición totalmente vendido, donde reunió a 5.000 marcas y 4.000 compradores internacionales. Organizado por Fiere di Parma en asociación con Fiera Milano y Koelnmesse, TUTTOFOOD ha consolidado su posición como uno de los principales centros de negocios del mundo para la industria de alimentos y bebidas, al conectar la producción agroalimentaria, la industria, el comercio minorista y los mercados del mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990722/Fiere_di_Parma_delegation.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2837779/5994050/TUTTOFOOD_LOGO.jpg

FUENTE Fiere di Parma