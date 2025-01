Tweddle Group transformará el tráfico minorista, los retiros de OEM y la experiencia en el vehículo con AVA, un asistente de vehículos avanzado multimedia impulsado por IA

MUNICIPIO DE CLINTON, Michigan, 2 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Tweddle Group, uno de los principales proveedores de tecnología de soporte de productos, describió hoy "los beneficios emocionantes y el conjunto de características" de su nueva plataforma, asistente avanzado de vehículos (AVA, por sus siglas en inglés) que se presentará en la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) de la próxima semana.

Los representantes de Tweddle Group dijeron que la aplicación AVA hace más que mejorar el lujo y la comodidad de los conductores, por lo que presenta una serie de beneficios directos para los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) y sus respectivas comunidades minoristas.

"Sin dudas, AVA lleva la experiencia del conductor a un nivel completamente nuevo", afirmó el presidente de Tweddle Group, Todd Headlee. "Los conductores nunca han interactuado con una IA en un vehículo tan útil o precisa, lo que la convierte en una comodidad increíblemente valiosa para ellos".

Pero Headlee dijo que espera que AVA tenga un impacto igual de importante en los retiros del fabricante y como conductor de tráfico para los concesionarios autorizados.

Mike Flaherty, vicepresidente de Desarrollo de Productos de Tweddle Group, citó el sistema de notificación proactiva de la aplicación como fundamental para ambos beneficios. "La integración del bus de red de área de controlador (CAN, por sus siglas en inglés) de AVA garantiza que sepa cuándo se debe realizar el servicio regular de un vehículo. La plataforma puede intervenir, alertar al conductor y ofrecerle programar una cita en un minorista autorizado", dijo Flaherty. "AVA elimina las dificultades para llevar su vehículo al servicio y facilita mucho la programación de las visitas".

Flaherty dijo que la función de retiro de la aplicación funciona de la misma manera. "Con AVA, los OEM no tienen que enviar cartas y los conductores no necesitan leerlas. El OEM puede enviar alertas de retiro directamente al conductor. 'Hola, hay un retiro de revisión de su vehículo. He aquí de qué se trata, cuál es su nivel de importancia, qué debe hacer.' Los retiros son una gran molestia para los OEM y AVA los realiza sin problemas".

Tweddle Group presentará demostraciones en vivo de AVA en la CES, del 7 al 10 de enero en Las Vegas, Nevada.

Se invita a los asistentes a la CES a reservar una demostración en vivo antes del evento.

Acerca de Tweddle Group

Tweddle Group, división de CJK Group, Inc., cree que los productos deben ser fáciles de usar y ofrece soluciones de información integradas y multicanal para respaldar todos los aspectos de la experiencia posventa, para gerentes de producto, técnicos y, sobre todo, consumidores. Para más información, visite www.tweddle.com.

