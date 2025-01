Tweddle Group change la donne en matière de fréquentation des concessions, de rappels des équipementiers et d'expérience à bord grâce à AVA, un assistant multimédia avancé basé sur l'IA

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 2 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Tweddle Group, l'un des principaux fournisseurs de technologies d'assistance aux produits, présente aujourd'hui les avantages et les fonctionnalités passionnantes d'AVA, sa nouvelle plateforme d'assistance avancée aux véhicules, qui sera dévoilée la semaine prochaine au CES.

Les représentants de Tweddle Group ont déclaré que l'application AVA fait plus qu'élever le niveau de luxe et de commodité pour le conducteur, avec l'introduction d'une série d'avantages directs pour les équipementiers et leurs revendeurs respectifs.

« AVA porte l'expérience du conducteur vers de nouveaux sommets », déclare Todd Headlee, président de Tweddle Group. « Les conducteurs n'ont jamais vraiment pu interagir avec une IA embarquée aussi utile ni aussi précise, ce qui en fait un atout incroyablement pratique et précieux pour eux. »

Et Headlee d'ajouter qu'il s'attend à ce qu'AVA ait un impact aussi important sur les rappels des fabricants qu'en tant que catalyseur de fréquentation pour les concessionnaires agréés.

Mike Flaherty, vice-président du Groupe Tweddle chargé du développement des produits, a indiqué que le système de notification proactive de l'application était essentiel pour ces deux avantages. « L'intégration du bus CAN d'AVA lui permet de savoir quand un véhicule doit faire l'objet d'un entretien. La plateforme peut intervenir, alerter le conducteur et lui proposer de prendre rendez-vous chez un revendeur agréé », explique Flaherty. « AVA élimine la friction liée à l'entrée de votre véhicule et facilite l'organisation des visites d'entretien. »

Selon Flaherty, la fonction de rappel de l'application fonctionne de la même manière. « Avec AVA, les équipementiers n'ont plus besoin d'envoyer de lettres et les conducteurs n'ont plus à les lire. L'équipementier envoie des alertes de rappel directement au conducteur, en indiquant que son véhicule fait l'objet d'un rappel, la nature du rappel, le niveau d'importance et la démarche à suivre. Les rappels sont une source de tracas pour les équipementiers, et AVA les rend parfaitement fluides ».

Tweddle Group proposera des démonstrations d'AVA au CES du 7 au 10 janvier à Las Vegas, dans le Nevada.

Les participants au CES sont invités à réserver une démonstration avant l'événement.

