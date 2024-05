Un nuevo informe detalla los desafíos de pago de las aerolíneas y revela oportunidades para el ahorro de costos y el crecimiento de los ingresos

Una encuesta única en su tipo realizada por CellPoint Digital muestra cómo los pagos afectan a todos los aspectos de las operaciones de las aerolíneas, desde la distribución hasta la conciliación y la experiencia de los pasajeros.

Más de 150 profesionales de aerolíneas globales clasifican los problemas relacionados con los pagos entre los principales desafíos de sus negocios

La disponibilidad limitada de métodos de pago alternativos (APM, por sus siglas en inglés) es una preocupación para el 30 % de las aerolíneas de todo el mundo

El 38 % de las aerolíneas citan los complejos procesos de conciliación como el principal desafío, a la par de la expansión de la red de rutas

LONDRES, 30 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Los enfoques desarticulados de los pagos resultan en ineficiencias operativas y pérdida de ingresos para las aerolíneas, según un estudio publicado hoy por CellPoint Digital, el líder en soluciones de pago digital para la industria de las aerolíneas y pionero mundial en la orquestación de pagos. El informe, Payments Come of Age: A Global Study of Airlines and Their Payment Technology Needs and Challenges (Los pagos evolucionan: Un estudio global de las aerolíneas y sus necesidades y retos en materia de tecnología de pagos), ofrece un análisis único en su tipo de los desafíos de pago de las aerolíneas, sus enfoques para la optimización de pagos y la tecnología que puede ayudarlas a lograrlo.

Superar las limitaciones tecnológicas y las opciones de pago limitadas

Basado en una encuesta a 151 profesionales de aerolíneas en todo el mundo, la investigación identifica desafíos específicos, incluida la disponibilidad limitada de métodos de pago alternativos (APM) y opciones de pago regionales. Solo el 11 % de las aerolíneas encuestadas informan que pueden aceptar APM más nuevas, como banca abierta y pagos de cuenta a cuenta. Esta situación limita su capacidad para expandirse y cumplir con las expectativas de pago de los viajeros en mercados cruciales como el sudeste asiático, donde las APM se utilizan cada vez más para compras de viajes.

El informe también revela que los profesionales de las aerolíneas creen que necesitan mejorar áreas destacadas de la experiencia del pasajero, como el embarque (44 %), la atención al cliente (40 %) y el check-in (39 %), para seguir siendo competitivos en este entorno desafiante. La programación de la tripulación (28 %) y las operaciones en vuelo (27 %) fueron otras áreas citadas como que requerían mejoras.

"Payments Come of Age" analiza los desafíos específicos de pago de las aerolíneas y cómo los profesionales de diferentes departamentos de aerolíneas perciben esos desafíos. Los gerentes de ingresos están más preocupados que otros profesionales de las aerolíneas por la falta de opciones de pago flexibles (promedio de la encuesta del 25 % frente al 21 %) y la incapacidad de realizar transacciones en la moneda preferida de los pasajeros (25 % frente al 23 %). Al validar las preocupaciones de sus expertos en pagos internos y adoptar estrategias de pago integrales como la orquestación de pagos, las aerolíneas pueden aprovechar los procesos de pago optimizados y simplificados para reducir costos, aumentar los ingresos, expandirse a nuevos mercados y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Kristian Gjerding, director ejecutivo de CellPoint Digital, comenta: "La eficiencia de los pagos es tan crucial como la expansión de las redes de rutas cuando se trata de la salud financiera de las aerolíneas. La evolución de los procesos de pago hacia la orquestación de pagos demuestra que estos han evolucionado, desbloqueando la rentabilidad para las aerolíneas dispuestas a invertir en innovación. Al priorizar las estrategias de pago con visión de futuro, las aerolíneas pueden ofrecer experiencias de reservas y viaje sin problemas para los pasajeros, lo que aumenta el volumen de reservas".

Los desafíos de pago son generalizados… y globales

El informe Payments Come of Age también explora las dinámicas de pago de las aerolíneas específicas de la región. Por ejemplo, a medida que América Latina emerge como un mercado crítico para muchas aerolíneas globales, el éxito de las transacciones y la eficiencia de los pagos son necesarios para que las aerolíneas capitalicen el potencial de la región.

Como tal, las aerolíneas que prestan servicios en América Latina están invirtiendo en capacidades de pago a plazos a una tasa mayor (35 %) en 2025 que sus contrapartes europeas y asiáticas, respondiendo a la demanda de las funciones "Comprar ahora, pagar después" en el mercado latinoamericano. En todo el mercado latinoamericano, los proveedores de servicios de pago (PSP, por sus siglas en inglés) de las aerolíneas existentes a menudo carecen de alcance local y soporte integral de métodos de pago alternativos (APM, por sus siglas en inglés), lo que lleva a una menor aceptación de transacciones y pérdida de ingresos. Las aerolíneas pueden superar esto invirtiendo en estrategias de pago integrales y ofreciendo a sus profesionales de finanzas un lugar de relevancia.

Protección de ganancias mediante robustos ecosistemas de pago de aerolíneas

Los márgenes de las aerolíneas siguen siendo vulnerables, incluso cuando registran ganancias totales récord. IATA predice que el margen de beneficio neto en toda la industria será del 2,7 % en 2024, un ligero aumento del 0,1 % con respecto a 2023, a pesar del crecimiento proyectado de los ingresos del 7,6 %. El aumento de la eficiencia operativa es la única forma viable para que las aerolíneas impulsen el crecimiento de los resultados finales. Los pagos representan una oportunidad significativa: la industria gasta más de 20 mil millones de dólares en costos de pago, o aproximadamente el 3 % de los ingresos totales de las aerolíneas y el 78 % de las ganancias netas de la industria. Los procesos de pago eficientes, incluida la orquestación de pagos, pueden ayudar a las aerolíneas a impulsar las conversiones en los canales de venta directos e indirectos a menores costos de transacción, lo que afecta directamente la rentabilidad.

Payments Come of Age, el estudio de CellPoint Digital sobre las estrategias y operaciones de pago de las aerolíneas, el primer informe basado en encuestas centrado en los desafíos que experimenta esta industria, llega a una conclusión crucial: los pagos de las aerolíneas, que ya no son una ocurrencia tardía, han evolucionado y han asumido su papel integral en las transacciones de viajes. El enfoque de pago correcto permite a las aerolíneas seguir estrategias de expansión más efectivas, generar ingresos de manera más eficiente, satisfacer mejor las necesidades y expectativas de los pasajeros y mantener la rentabilidad. Estas y otras ideas están disponibles en el informe aquí: Payments Come of Age: A Global Study of Airlines and Their Payment Technology Needs and Challenges.

Acerca de CellPoint Digital

CellPoint Digital es un líder en tecnología financiera cuya solución principal es una plataforma de orquestación de pagos que optimiza las transacciones de pagos digitales desde tarjetas o métodos de pago alternativos. Los establecimientos pueden escalar fácilmente su propio ecosistema de pagos en todo el mundo, unificar la experiencia de pago del cliente a través de sus canales, optimizar el enrutamiento de cada transacción, aumentar las tasas de conversión y minimizar los costos de pago. CellPoint Digital tiene oficinas en Copenhague, Dallas, Dubai, Londres, Miami, Pune y Singapur. Visite www.cellpointdigital.com para obtener más información.

