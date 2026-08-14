Una misión de ayuda médica de emergencia, encabezada por Dan Newlin, parte de Orlando hacia Colombia, azotada por un terremoto

ORLANDO, Fla., 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras Colombia se enfrenta a las consecuencias de un devastador terremoto que sacudió el país el pasado lunes, se está movilizando desde Orlando una misión humanitaria de respuesta rápida para llevar ayuda vital a las regiones más afectadas. Dirigida por Dan Newlin, en colaboración con AdventHealth y el Gobierno colombiano, la misión de ayuda de emergencia tiene previsto partir del Aeropuerto Internacional de Orlando la mañana del viernes 14 de agosto de 2026.

El terremoto ha dejado a miles de personas con heridas graves, lo que ha provocado una situación desesperada en zonas remotas donde los centros sanitarios se han visto desbordados. Los informes señalan una escasez masiva de material quirúrgico y médico, lo que ha mermado gravemente la capacidad de los médicos locales para realizar intervenciones quirúrgicas de urgencia imprescindibles.

«Se trata de una misión que requiere una actuación inmediata», afirmó Dan Newlin. «Me siento increíblemente orgulloso de trabajar directamente con el presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucía Pineda. Han realizado un trabajo excepcional coordinándose con mis equipos aquí en Estados Unidos para garantizar que estos suministros médicos y este personal lleguen a las zonas donde más se necesitan. En colaboración con los profesionales comprometidos de AdventHealth y nuestro equipo médico de voluntarios, nos comprometemos a hacer llegar estos recursos y nuestra experiencia práctica a las personas que los necesitan. No solo estamos enviando personal; también estamos llevando los suministros esenciales necesarios para que los médicos locales puedan realizar las intervenciones de urgencia que, en estos momentos, están fuera de su alcance».

La operación de socorro es integral y se centra tanto en el personal como en la logística:

Suministros esenciales: El vuelo inicial transporta más de 3.000 libras de material quirúrgico y médico esencial, seleccionado específicamente para paliar la actual escasez en los centros médicos de zonas remotas de Colombia.

El vuelo inicial transporta más de 3.000 libras de material quirúrgico y médico esencial, seleccionado específicamente para paliar la actual escasez en los centros médicos de zonas remotas de Colombia. Personal médico especializado: Un equipo de voluntarios formado por 12 cirujanos altamente cualificados y enfermeros especializados en cuidados intensivos se está desplazando para prestar asistencia inmediata a pie de cama y apoyo quirúrgico.

Un equipo de voluntarios formado por 12 cirujanos altamente cualificados y enfermeros especializados en cuidados intensivos se está desplazando para prestar asistencia inmediata a pie de cama y apoyo quirúrgico. Despliegue estratégico: Tras aterrizar en Bogotá, el Ejército colombiano se encargará de trasladar al equipo médico y su equipamiento directamente a las zonas remotas donde la necesidad de tratamiento médico avanzado es más acuciante.

La misión está utilizando dos grandes aviones privados para garantizar el transporte rápido de personal y suministros. Ya se han puesto en marcha los planes para que el avión regrese a Orlando inmediatamente después de la primera entrega, con el fin de recoger y transportar suministros adicionales para un vuelo posterior a Bogotá, garantizando así un flujo continuo de ayuda.

Esta iniciativa humanitaria pone de relieve la importancia fundamental de la cooperación internacional en situaciones de catástrofe. Al salvar la brecha entre los recursos disponibles en EE. UU. y las necesidades urgentes sobre el terreno en Colombia, la misión pretende ofrecer un salvavidas a quienes se han visto más afectados por esta tragedia.

FUENTE Dan Newlin