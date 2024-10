UST anuncia los ganadores mundiales de D3CODE Hackathon 2024

El Global Hackathon, celebrado en cinco países: India , EE. UU., Reino Unido, México y Malasia.

Logró una respuesta excepcional con más de 7.000 inscripciones y más de 800 ideas enviadas a nivel mundial.

Los ganadores recibieron 10.000 dólares, mientras que los vencedores del hackatón regional ganaron 5.000 dólares como premio.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- UST, una empresa líder en soluciones de transformación digital, ha anunciado los ganadores de su cuarta edición de D3CODE, un evento de hackatón para participantes en cinco países: India, EE. UU., Reino Unido, México y Malasia. La competencia fue testigo de una participación abrumadora, con más de 7.000 inscripciones y 800 ideas presentadas en todas las ubicaciones.

El tema de este año, "Escalar", pidió soluciones escalables para crear un impacto positivo al abordar cuestiones de impacto social como la educación, la salud, la pobreza y la sostenibilidad ambiental. Cada país celebró inicialmente los hackatones, y los equipos ganadores de cada nación avanzaron para competir en la gran final. Un riguroso proceso de evaluación evaluó las entradas en función de su originalidad, posible impacto social, escalabilidad de la solución y experiencia del usuario, entre otros factores. Cinco equipos ganadores clasificaron en cada región para la ronda final, de los cuales seleccionamos un ganador global y ganadores regionales.

El equipo ganador recibió 10.000 dólares, mientras que los ganadores del hackathon regional ganarán 5.000 dólares. UST otorgó 2.400 dólares a cada uno de los equipos que recibieron menciones honoríficas. UST felicitará al ganador del hackathon global en su conferencia anual de tecnología global, D3 (Dream, Develop, and Disrupt), en la India. Además, los ganadores pueden calificar para recibir financiación para ayudar a llevar sus ideas al mercado, respaldados por la amplia experiencia y red de UST.

Al hablar sobre esta iniciativa global, Manu Gopinath, director de operaciones de UST, dijo: "El propósito de D3CODE es servir como una plataforma para que los innovadores en tecnología muestren sus ideas con visión de futuro en la creación de soluciones vanguardistas para abordar problemas del mundo real con soluciones escalables. El hackatón de este año se centró no solo en la destreza técnica de los participantes, sino también en cultivar la responsabilidad social y crear impactos significativos en la sociedad. Felicito a todos los ganadores por sus excelentes actuaciones. A medida que continuamos superando los límites de los avances tecnológicos, eventos como D3CODE nos recuerdan el potencial ilimitado de las mentes jóvenes y su papel en la configuración de un futuro mejor y más sostenible".

Los ganadores del D3CODE Hackathon 2024 fueron los siguientes equipos:

Ganador global: Leon Kipkoech de la Universidad Nacional de Florida, Miami, Florida, por "Transcripción dinámica de lengua de señas americana (ASL, por sus siglas en inglés) para plataformas de video".

Ganadores de la región de la India:

Primer premio: Khusbu Rai y el equipo de la Universidad Guru Gobind Singh Indraprastha de Nueva Delhi por "Radar de reciclaje: convertir los residuos en oportunidades".

Segundo premio: Akash Jadhav y el equipo de la Universidad Savitribai Phule Pune, Pune, Maharastra por "Sistema de predicción y gestión de enfermedades de cultivos impulsado por IA".

Tercer premio: Roshin R y el equipo de la Facultad de Ingeniería de Thiruvananthapuram, Kerala, por "Portal de empleo y mercado para trabajadores no organizados y pequeños productores".

Mención honorífica: Omkar Deshpande y el equipo de la Universidad Savitribai Phule Pune, Pune, Maharastra, por "Navegación de robots móviles autónomos (AMR, por sus siglas en inglés) basada en cámaras".

Ganadores de la región del Reino Unido:

Primer premio: Salman Fatahillah y Sainsna Demizike de la Universidad de Birmingham, Londres, Reino Unido, por "Mensajería basada en inteligencia artificial y ciencias del comportamiento para comunidades desatendidas".

Ganadores de la región de México:

Primer premio: Pablo Esteban Murillo Mata y el equipo de la Universidad Tecnológica de León, León, Guanajuato, México por "AquaHub".

Segundo premio: Alan Arana Carrillo y el equipo de la Universidad La Salle Bajio por "QuantumSim".

Tercer Premio: Uriel Mendoza Rodríguez y el equipo de La Salle Bajío por "EcoCity".

Ganadores de la región de Malasia:

Primer premio: Muhammad Shahril Nizam Bin Abdullah y el equipo de la Universidad Multimedia de Kuala Lumpur, por "Centinela IA: detección de la violencia en tiempo real para una comunidad más segura".

Segundo premio: Muhammad Zul Iman Bin Zul Wizaratain de la Universidad de Malasia Pahang Al-Sultan Abddullah, Tasek Gelugor, Penang, por "Sistema inteligente de clasificación de residuos con monitoreo de capacidad".

Tercer premio: Nawal Izzah Binti Azhar y el equipo de la Universidad teknikal malaysia melaka George Town, Penang por "Razzbotics RetroBot: un kit de modernización versátil que transforma cualquier carrito o carro en una solución autónoma".

D3CODE es uno de los muchos y emocionantes eventos del D3 de UST, una conferencia de una semana de duración con una exposición tecnológica. El 17 de octubre de 2024, el D3 de UST se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Travancore en Thiruvananthapuram. Incluirá una conferencia de un día completo con oradores de renombre y un discurso de apertura de Krishna Sudheendra, director general de UST. Otros oradores reconocidos incluyen a Chris Heemskerk, director general, The Innovation Alliance; T Koshy, director ejecutivo y director general, Open Network for Digital Commerce; Dhanniya Venkatasalapathy, directora ejecutiva, Cloud Solutions, Microsoft India; Paul Gladigau, director general de tecnología, Equifax; Simon Lister, director general de información, Capital One UK; Balaji Narayana, vice presidente senior, tecnología e información, director general de tecnología, CarynHealth; Niranjan Ram, director general de tecnología, UST; Andy Morin, director de soluciones, arquitecto, UST; Sripathi Jagannathan, director de ingeniería de datos, UST.

Acerca de UST:

Desde 1999, UST ha trabajado codo a codo con las mejores empresas del mundo para lograr un impacto poderoso a través de la transformación. Impulsados por la tecnología, inspirados por las personas y guiados por nuestro propósito, nos asociamos con nuestros clientes, desde el diseño hasta la operación. Nuestras soluciones digitales, plataformas patentadas, experiencia en ingeniería y ecosistema de innovación convierten los desafíos centrales en soluciones impactantes y disruptivas. Con un profundo conocimiento de la industria y una mentalidad preparada para el futuro, infundimos innovación y agilidad en las organizaciones de nuestros clientes, brindando un valor medible y un cambio positivo y duradero para ellos, sus clientes y las comunidades de todo el mundo. Junto a más de 30.000 empleados en más de 30 países, construimos para tener un impacto ilimitado, tocando miles de millones de vidas en el proceso. Visítenos en www.UST.com

