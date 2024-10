UST ने D3CODE Hackathon 2024 के वैश्विक विजेताओं की घोषणा की

• Global Hackathon पांच देशों - भारत, USA, UK, मैक्सिको और मलेशिया - में आयोजित किया गया।

• वैश्विक स्तर पर 7000 से अधिक पंजीकरणों और 800+ विचार प्रस्तुतियों के साथ आश्चर्यजनक उत्तर प्राप्त हुए।

• विजेताओं को $10,000 तथा क्षेत्रीय हैकाथॉन विजेताओं को $5000 की पुरस्कार राशि दी गई।

तिरुवनंतपुरम, भारत, 17 अक्टूबर, 2024 /PRNewswire/ -- UST, एक अग्रणी डिजिटल परिवर्तन समाधान कंपनी, ने D3CODE के अपने चौथे संस्करण के विजेताओं की घोषणा की है, जो पाँच देशों - भारत, USA, UK, मैक्सिको और मलेशिया - के प्रतिभागियों के लिए एक हैकथॉन इवेंट है। प्रतियोगिता में ज़बर्दस्त भागीदारी देखी गई, जिसमें 7,000 से अधिक पंजीकरण हुए तथा विभिन्न स्थानों से 800 विचार प्रस्तुत किए गए।

इस वर्ष की थीम 'Scale' में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे सामाजिक प्रभाव के मुद्दों को संबोधित करते हुए सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए स्केलेबल समाधानों का आह्वान किया गया। प्रत्येक देश ने प्रारंभ में हैकाथॉन का आयोजन किया, तथा प्रत्येक देश की विजेता टीमें ग्रैंड फिनाले में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे बढ़ीं। एक कठोर निर्णायक प्रक्रिया द्वारा मौलिकता, संभावित सामाजिक प्रभाव, समाधान की मापनीयता और उपयोगकर्ता अनुभव सहित अन्य कारकों के आधार पर प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया। प्रत्येक क्षेत्र ने अंतिम दौर के लिए पांच विजेता टीमों को पात्र बनाया गया, जिनमें से हमने एक वैश्विक विजेता और एक क्षेत्रीय विजेता का चयन किया।

विजेता टीम को $10,000 मिलेंगे, जबकि क्षेत्रीय हैकाथॉन विजेताओं ने $5000 प्राप्त किए। UST ने सम्माननीय उल्लेख प्राप्त करने वाली टीमों में से प्रत्येक को $2400 का पुरस्कार दिया गया। भारत में आयोजित होने वाले अपने वार्षिक वैश्विक टेक्नोलॉजी सम्मेलन D3 (Dream, Develop, and Disrupt) में UST द्वारा वैश्विक हैकाथॉन विजेता को सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विजेता अपने विचारों को बाजार तक लाने में सहायता के लिए सीड फंडिंग के लिए भी पात्र हो सकते हैं, जिन्हें UST की व्यापक विशेषज्ञता और नेटवर्क का समर्थन प्राप्त होगा।

इस वैश्विक पहल पर बोलते हुए, UST के मुख्य परिचालन अधिकारी, Manu Gopinath ने कहा, "D3CODE का उद्देश्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवप्रवर्तनकर्ताओं के लिए एक मंच के रूप में काम करना है, ताकि वे स्केलेबल समाधानों के साथ वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान करने के लिए अभूतपूर्व समाधान बनाने में अपने दूरदर्शी विचारों को प्रदर्शित कर सकें। इस वर्ष के हैकथॉन में प्रतिभागियों की तकनीकी दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने और समाज पर सार्थक प्रभाव डालने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। सभी विजेताओं को मैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूँ। जैसे-जैसे हम तकनीकी प्रगति की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, D3CODE जैसे कार्यक्रम हमें युवा मस्तिष्कों की असीम क्षमता और बेहतर, अधिक टिकाऊ भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका की याद दिलाते हैं।"

निम्नलिखित टीमों को D3CODE Hackathon 2024 का विजेता घोषित किया गया:

वैश्विक विजेता: Florida National University, मियामी, फ्लोरिडा के Leon Kipkoech को 'Dynamic ASL transcription for Video Platforms' के लिए।

भारत क्षेत्र विजेता:

प्रथम पुरस्कार: Guru Gobind Singh Indraprastha University, नई दिल्ली, से Khusbu Rai और टीम को 'Recycle Radar': Turning Waste into Opportunity' के लिए।

द्वितीय पुरस्कार: Savitribai Phule Pune University, पुणे, महाराष्ट्र, से Akash Jadhav और टीम को 'AI-Driven Crop Disease Prediction and Management System' के लिए।

तृतीय पुरस्कार: College of Engineering, तिरुवनंतपुरम, केरल से Roshin R और टीम को 'Employment Portal and Marketplace for Unorganized Workers and Small-Scale Producers' के लिए।

सम्मानित उल्लेख: Savitribai Phule Pune University, पुणे, महाराष्ट्र से Omkar Deshpande और टीम को 'Camera-Based Navigation of Autonomous Mobile Robots (AMRs)' के लिए।

UK क्षेत्र विजेता:

प्रथम पुरस्कार: University of Birmingham, London, UK से Salman Fatahillah and Sainsna Demizike, को 'SMS-based AI and Behavioral Science-Informed Messaging for Underserved Communities' के लिए।

मेक्सिको क्षेत्र विजेता:

प्रथम पुरस्कार: Universidad Tecnológica de León, León, Guanajuato, México, से 'एक्वाहब' के लिए।

द्वितीय पुरस्कार: Universidad La Salle Bajio से Alan Arana Carrillo और टीम को 'QuantumSim' के लिए।

तृतीय पुरस्कार: La Salle Bajío से Uriel Mendoza Rodríguez और टीम को 'EcoCity' के लिए।

मलेशिया क्षेत्र विजेता:

प्रथम पुरस्कार: Multimedia University, कुआलालंपुर से Muhammad Shahril Nizam Bin Abdullah और टीम को 'Sentinel AI: Real-Time Violence Detection for Safer Community' के लिए।

द्वितीय पुरस्कार: University Malaysia Pahang Al-Sultan Abddullah, तासेक गेलुगोर, पेनांग, से Muhammad Zul Iman Bin Zul Wizaratain को 'Smart Waste Sorting System with Capacity Monitoring' के लिए।

तृतीय पुरस्कार: Universiti teknikal malaysia melaka George Town, पेनांग से Nawal Izzah Binti Azhar और टीम को 'Razzbotics RetroBot: A versatile retrofit kit that transforms any trolley or cart into an autonomous solution' के लिए।

एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी के साथ एक सप्ताह तक चलने वाला D3CODE सम्मेलन, UST के D3 के कई रोमांचक आयोजनों में से एक है। 17 अक्टूबर, 2024 को UST का D3, तिरुवनंतपुरम के Travancore International Convention Centre में आयोजित किया जाएगा। इसमें एक पूरे दिन का एक सम्मेलन होगा जिसमें प्रसिद्ध वक्ता भाग लेंगे और UST के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Krishna Sudheendra का उद्घाटन भाषण होगा। अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं में निम्न सम्मिलित हैं: The Innovation Alliance के CEO, Chris Heemskerk; Open Network for Digital Commerce के MD & CEO, T Koshy; Microsoft India के क्लाउड समाधानों के कार्यकारी निदेशक, Dhanniya Venkatasalapathy; Equifax के CTO, Paul Gladigau; Capital One UK के CIO, Simon Lister; CarynHealth के मुख्य टेक्नोलॉजी अधिकारी, टेक्नोलॉजी और नवाचार के SVP, Balaji Narayana; UST के CTO, Niranjan Ram; UST के प्रमुख समाधान आर्किटेक्ट, Andy Morin; UST में डेटा इंजीनियरिंग के प्रमुख, Sripathi Jagannathan।

UST का परिचय:

1999 से, UST ने परिवर्तन के माध्यम से शक्तिशाली प्रभाव डालने के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ मिलकर काम किया है। टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित, लोगों और हमारे उद्देश्य से प्रेरित होकर, हम डिज़ाइन से लेकर संचालन तक अपने ग्राहकों के साथ भागीदारी करते हैं। स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म, इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और नवाचार इकोसिस्टम की मुख्य चुनौतियों को हमारे डिज़िटल समाधान प्रभावशाली, परिवर्तनकारी समाधानों में बदल देते हैं। उद्योग के गहन ज्ञान और भविष्य के लिए तैयार मानसिकता के साथ, हम अपने ग्राहकों के प्रतिष्ठानों में नवाचार और सक्रियता का संचार करते हैं - जिससे उनके लिए, उनके ग्राहकों के लिए और पूरे विश्व के समुदायों के लिए मापनीय मूल्य और सकारात्मक स्थायी परिवर्तन प्राप्त होता है। 30 से अधिक देशों में 30,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ मिलकर हम असीम प्रभाव पैदा करते हैं - और इस प्रक्रिया में अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। कृपया हमारी www.UST.com वेबसाईट पर पधारें।

