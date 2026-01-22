Utilizan tecnología de punta en nuevo calzado; by Juan Carlos Machorro

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Jorge Luis Huerta, director de marketing de la marca de calzado Flexi, explicó que las exigencias de las personas sobre calidad y comodidad les conlleva a la aplicación de nuevas tecnologías.

Señaló que la marca que representa no solo lanza nuevas colecciones de zapato, tenis, zapatillas, sandalias, etc., sino que tiene el compromiso de usar sistemas de tecnología que analizan el pisado de las y los mexicanos, pues no es lo mismo usar un calzado para trabajo industrial, un tenis para un adolescente y una zapatilla para una mujer.

Por ende, tienen diversos aparatos y simuladores para hacer pruebas de pisado y que permita el crear las suelas y tamaño adecuado de los zapatos, para que la gente disfrute el usarlos, no sólo porque sean bonitos por fuera, sino cómodos por dentro.

"Existe una gran competencia en las marcas nacionales e internacionales en el sector del calzado, pero nuestro trabajo es brindar la mejor calidad. Como marca 100 por ciento mexicana tenemos presencia en mercados internacionales como es Costa Rica, El Salvador y Chile", dijo.

Detalló que los tres mayores desafíos que tienen en puerta es la alta competencia del mercado; entender las necesidades de la vida moderna; satisfacer necesidades de la gente; hacer comunidad; promover las ventajas y calidad de sus productos.

Indicó que entre las acciones que realizan en responsabilidad social y altruismo es el apoyo a la alpinista Viridiana Álvarez, que tiene el record Guinness por escalar las 14 cumbres más altas del planeta, así como otros beneficios sociales en Guanajuato. Sin olvidar que en su pasado 90 aniversario, realizaron una carrera deportiva.

La Carrera Flexi 90 Años fue una experiencia colectiva, un símbolo del México que sigue caminando, corriendo, soñando. Fue un homenaje a la constancia, al esfuerzo compartido y al espíritu de comunidad. Añadió que analizan las campañas conducentes que se podrán realizar en el marco del Mundial 2026.

No debe olvidarse que para el sector del calzado nacional, la aprobación del arancel del 25 por ciento a la importación del calzado chino, es uno de los factores más importantes en años, que permitirá que marcas mexicanas se recuperen de años de pérdidas de empleo. El estado de Guanajuato es el principal productor de calzado del país, con el 70 por ciento de la producción nacional.

