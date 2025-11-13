Valor económico de la Propiedad Vacacional equivale al 3.5% del PIB Turístico nacional: AMDETUR

La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) presentó su estudio "La Huella de la Propiedad Vacacional en México" en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún.

De acuerdo con la investigación, el segmento genera ventas anuales por 6.2 mil millones de dólares.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) presentó su estudio "La Huella de la Propiedad Vacacional en México", en el que da cuenta del desarrollo e impacto de la industria de la Propiedad Vacacional en el turismo nacional.

De acuerdo con la investigación, en 2024 el valor económico de la Propiedad Vacacional alcanzó los 5.1 mil millones de dólares, equivalente al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual de todo el sector turístico, que a su vez representa el 8.5% del PIB nacional.

El informe fue realizado en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún (STARC por sus siglas en inglés) y resalta también que tan solo en 2024, el segmento tuvo un promedio de 22 mil 813 cuartos hoteleros ocupados diariamente, equivalente a un total anualizado de 8.3 millones de habitaciones.

Estas cifras son relevantes en un contexto donde México se ha convertido en un país líder en la industria de alojamiento, al ser el octavo destino a nivel global con más habitaciones hoteleras, de acuerdo con la investigación.

El estudio también da cuenta de la relevancia que el sector turístico tiene para la economía nacional, al ser una industria que genera más de 5 millones de empleos en el país, donde el 93% de las unidades económicas del sector son microempresas.

En este sentido, la Propiedad Vacacional es un catalizador de desarrollo de la infraestructura hotelera en México. La AMDETUR señala que el porcentaje de ocupación en los principales desarrollos turísticos que cuentan con este segmento están hasta 15 puntos arriba de los hoteles que no cuentan con alguna modalidad de Propiedad Vacacional.

"La industria de la Propiedad Vacacional mexicana es un ejemplo de éxito mundial. Hoy tenemos la oportunidad de aprovechar este liderazgo y posicionar a la Propiedad Vacacional como un impulsor del turismo y consolidar a México como punta de lanza a nivel mundial" señaló Marcos Agostini, presidente del Consejo Directivo de AMDETUR.

Actualmente, México es el segundo país con más ventas anuales de Propiedad Vacacional, equivalentes a 6.2 mil millones de dólares, una cifra tres veces mayor que la de los países competidores más cercanos.

Como parte de la presentación del estudio, la Asociación realizó una mesa de discusión con la presencia de Agostini, el Doctor Francisco Madrid, director del STARC; y Gerardo Rioseco, vicepresidente de Lealtad de Grupo Posadas.

Los ponentes dialogaron sobre las áreas de oportunidad para el turismo mexicano, que hoy se encuentra en una gran posición para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y reforzar su lugar como uno de los destinos preferidos por viajeros internacionales.

Al respecto, destacaron el liderazgo que México tiene dentro de la industria de alojamiento y el gran potencial de crecimiento que aún existe para el segmento de la Propiedad Vacacional, adicional a los principales destinos donde se ha desarrollado el segmento en el país, que concentran más del 90% de estos desarrollos: Caribe Mexicano, Los Cabos, Puerto Vallarta y Mazatlán.

Con más 35 años de historia, AMDETUR agrupa al 90% de los desarrolladores e inversionistas en el sector del Tiempo Compartido y la Propiedad Vacacional en México, que prevé cerrar el 2025 con un crecimiento positivo del 5% impulsado por la profesionalización del sector y la colaboración entre desarrolladores a nivel nacional e internacional.

