VARON Promueve una Temporada de Fútbol Más Activa para Usuarios de Oxígeno en México
Noticias proporcionadas porVARON
22 jun, 2026, 23:32 GMT
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El fútbol reúne a millones de aficionados en México, ya sea en estadios, reuniones familiares o frente al televisor. Para las personas que utilizan oxigenoterapia, disfrutar de estos momentos puede requerir una planificación adicional, especialmente durante actividades al aire libre o eventos de larga duración.
Especialistas en salud recomiendan que los usuarios de oxígeno preparen sus equipos con anticipación, se mantengan hidratados y eviten esfuerzos innecesarios durante los días calurosos. Contar con una solución adecuada de oxígeno puede ayudarles a mantenerse cómodos y participar con mayor confianza en las actividades que disfrutan.
Consejos para Usuarios de Oxígeno Durante Eventos Deportivos
- Mantenerse hidratado durante el día.
- Revisar la batería y los accesorios antes de salir.
- Tomar descansos si es necesario al caminar largas distancias.
- Buscar áreas con sombra o buena ventilación.
- Seguir siempre las indicaciones médicas sobre la terapia de oxígeno.
Muchos usuarios encuentran útil combinar un concentrador de oxígeno para el hogar con un concentrador de oxígeno portátil para adaptarse a diferentes situaciones diarias.
Para quienes desean mayor movilidad, el VARON VP-8G ofrece ocho niveles de flujo pulsado con una concentración de oxígeno estable del 93% ± 3%. Su diseño ligero de 1,98 kg, batería reemplazable y opciones de transporte tipo mochila, bandolera o bolso facilitan su uso durante eventos y actividades fuera de casa.
El VARON VL-2 Light proporciona un flujo continuo de 3 L/min en un equipo compacto de solo 1,5 kg. Gracias a sus baterías intercambiables y funcionamiento sencillo, es una opción práctica para paseos, reuniones sociales y otras actividades cotidianas.
En casa, el VARON VH-2 brinda flujo de oxígeno ajustable, funcionamiento continuo las 24 horas y un sistema de purificación de oxígeno diseñado para apoyar la terapia respiratoria diaria con comodidad.
A medida que la temporada de fútbol continúa reuniendo a las comunidades mexicanas, contar con soluciones confiables de oxígeno puede ayudar a los usuarios a mantenerse activos y participar en los momentos que más disfrutan.
VARON continúa apoyando la movilidad, la independencia y el bienestar diario mediante soluciones de concentrador de oxígeno portátil y concentrador de oxígeno estacionario diseñadas para la vida moderna.
Contacto con Medios:
Email: [email protected]
Sitio web: https://varoninc.mx/
FUENTE VARON
Compartir este artículo