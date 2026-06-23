VARON Promueve una Temporada de Fútbol Más Activa para Usuarios de Oxígeno en México

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El fútbol reúne a millones de aficionados en México, ya sea en estadios, reuniones familiares o frente al televisor. Para las personas que utilizan oxigenoterapia, disfrutar de estos momentos puede requerir una planificación adicional, especialmente durante actividades al aire libre o eventos de larga duración.

Especialistas en salud recomiendan que los usuarios de oxígeno preparen sus equipos con anticipación, se mantengan hidratados y eviten esfuerzos innecesarios durante los días calurosos. Contar con una solución adecuada de oxígeno puede ayudarles a mantenerse cómodos y participar con mayor confianza en las actividades que disfrutan.

Consejos para Usuarios de Oxígeno Durante Eventos Deportivos

Mantenerse hidratado durante el día.

Revisar la batería y los accesorios antes de salir.

Tomar descansos si es necesario al caminar largas distancias.

Buscar áreas con sombra o buena ventilación.

Seguir siempre las indicaciones médicas sobre la terapia de oxígeno.

Muchos usuarios encuentran útil combinar un concentrador de oxígeno para el hogar con un concentrador de oxígeno portátil para adaptarse a diferentes situaciones diarias.

Para quienes desean mayor movilidad, el VARON VP-8G ofrece ocho niveles de flujo pulsado con una concentración de oxígeno estable del 93% ± 3%. Su diseño ligero de 1,98 kg, batería reemplazable y opciones de transporte tipo mochila, bandolera o bolso facilitan su uso durante eventos y actividades fuera de casa.

El VARON VL-2 Light proporciona un flujo continuo de 3 L/min en un equipo compacto de solo 1,5 kg. Gracias a sus baterías intercambiables y funcionamiento sencillo, es una opción práctica para paseos, reuniones sociales y otras actividades cotidianas.

En casa, el VARON VH-2 brinda flujo de oxígeno ajustable, funcionamiento continuo las 24 horas y un sistema de purificación de oxígeno diseñado para apoyar la terapia respiratoria diaria con comodidad.

A medida que la temporada de fútbol continúa reuniendo a las comunidades mexicanas, contar con soluciones confiables de oxígeno puede ayudar a los usuarios a mantenerse activos y participar en los momentos que más disfrutan.

VARON continúa apoyando la movilidad, la independencia y el bienestar diario mediante soluciones de concentrador de oxígeno portátil y concentrador de oxígeno estacionario diseñadas para la vida moderna.

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FUENTE VARON