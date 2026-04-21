VOISEK EXPANDE SU PLATAFORMA DE PREVENCIÓN DE ESTAFAS TELEFÓNICAS A LATINOAMÉRICA,DONDE 8 DE CADA 10 FRAUDES BANCARIOS OCURREN POR TELÉFONO.

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 76.9% de los fraudes financieros reportados en México se concentra en canales telefónicos: llamadas que simulan ser del banco, mensajes SMS fraudulentos y sitios falsos atendidos por Centros de Contacto apócrifos que imitan instituciones financieras, según organismos internacionales y autoridades como la CONDUSEF en México.

Tan solo en México, durante los primeros nueve meses de 2025 se registraron 3.82 millones de reclamaciones por presunto fraude, un promedio de 13,995 quejas diarias, con un impacto económico de 16,678 millones de pesos, según el Buró de Entidades Financieras. En 2025, México escaló al segundo lugar mundial como destino de transferencias bancarias fraudulentas, solo por debajo de Hong Kong, según el Internet Crime Report del FBI.

"El fraude telefónico es hoy el principal vector de ataque contra los clientes del sistema financiero y hay que defenderse con tecnología, inteligencia y mucha creatividad porque estamos protegiendo personas, no nada más sistemas. Nuestros resultados lo confirman: en las instituciones donde opera nuestra plataforma, pasamos de cientos de casos de estafas por llamadas a menos de cinco en treinta días, con clientes que vuelven a confiar en las llamadas de su banco", afirma Oscar Lazcano, CEO de VoiSek.

En este contexto, VoiSek, empresa mexicana especializada en prevención de estafas y seguridad telefónica anuncia su expansión comercial a todo el continente con una plataforma integrada que da el control de sus números, sus llamadas y sus mensajes a los bancos y empresas que enfrentan el reto de disminuir la creciente ola de estafas por vishing y smishing, la peligrosa suplantación de identidad telefónica, tal como lo exigen las tendencias regulatorias ya vigentes en México y en discusión en más de cinco países en la región, para que en tiempo record y con su misma aplicación móvil eviten que sus clientes reciban las llamadas y mensajes de fraude, neutralizando al estafador y reduciendo dependencias en los operadores de telecomunicaciones.

La expansión llega en un momento de presión regulatoria creciente y demanda de mejores condiciones de ciberseguridad hacia los bancos y empresas de servicios digitales masivos en , para prevenir la suplantación de su identidad empresarial. como son los casos de Colombia y Perú en donde avanzan en sus marcos normativos y donde VoiSek continúa avanzando en la integración con clientes en cada mercado.

La empresa colabora tendiendo puentes entre el sector público y el privado en banca y telecomunicaciones gracias a que sus servicios cumplen con los más altos estándares de integración, privacidad y seguridad de información, requisito indispensable para operar en ambientes altamente regulados.

Acerca de VoiSek

Empresa tecnológica mexicana especializada en prevención de fraude telefónico para mercados digitales masivos.Certificación ISO 27001. Expansión activa en América Latina. www.voisek.com

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FUENTE VoiSek