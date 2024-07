Wavenet ocupa un lugar central en DTW - Ignite 2024, en Copenhague

SINGAPUR, 3 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Wavenet, una empresa de tecnología pionera y reconocida por sus avances en el campo de la inteligencia artificial (IA) y transformación digital, mostró su destreza innovadora en el evento DTW – Ignite 2024. Este prestigioso encuentro de líderes mundiales del sector de las telecomunicaciones, destacó el papel fundamental que la IA y las tendencias emergentes desempeñan en la transformación del panorama de las telecomunicaciones.

Equipo Wavenet en DTW - Ignite 2024 (PRNewsfoto/Wavenet Pte. Ltd.)

Suren Pinto, director ejecutivo de Wavenet y precursor con más de dos décadas de experiencia en la digitalización y transformación de las operaciones globales de telecomunicaciones, cautivó a la audiencia en el foro "AI at Scale" (La IA a gran escala). Su presentación, titulada "Copilot to Autopilot - A Telco's AI Roadmap for Hyperconnected CX" (De Copilot a Autopilot: la ruta de IA de Telco para una experiencia hiperconectada del cliente), detalló las soluciones de inteligencia artificial para los novedosos centros de contacto de Wavenet que están revolucionando las principales compañías de telecomunicaciones en Colombia, Camboya y Bolivia. Pinto destacó el potencial transformador de las experiencias inteligentes e inmersivas de los clientes en un mundo impulsado por la conveniencia y la hiperconectividad. Explicó cómo la integración de las tecnologías Copilot y Autopilot está preparada para redefinir las hojas de ruta de las empresas de telecomunicaciones, marcando el comienzo de un futuro sencillo e intuitivo para las interacciones con los clientes. Además, Pinto señaló las potencialidades futuras de la experiencia del cliente (CX) a través de demostraciones dirigidas por Apple Vision Pro, que exhibieron la confluencia de la tecnología inteligente e inmersiva.

Al reflexionar sobre el evento, el vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de Wavenet, Peumi Rodrigo, expresó: "Volver este año a DTW en Copenhague fue una gran oportunidad que consolidó nuestro posicionamiento como Socio Bronce. Recibimos comentarios fenomenales sobre nuestras soluciones de telecomunicaciones. Nuestra inteligencia artificial para centros de contacto de última generación, el mercado digital sin contacto y las aplicaciones de estudio de desarrollo de código bajo o sin código de próxima generación ejemplifican nuestro compromiso de revolucionar la industria de las telecomunicaciones a un ritmo exponencial. Nuestro enfoque en experiencias del cliente inteligentes e inmersivas, junto con nuestra gama de soluciones de valor agregado y la confianza de los clientes a nivel mundial con innovaciones continuas, nos ubica en una posición ideal para impulsar una transformación significativa de la industria".

La excelencia innovadora de Wavenet fue reconocida aún más en DTW con el prestigioso Premio Open Innovation Catalyst por el "Gen AI Powered Toolkit for Network and Service Management" (Kit de herramientas basadas en IA generativa para la gestión de redes y servicios). Esta iniciativa innovadora, en colaboración con actores clave de la industria como Clarity Global, du, Mobily, Mobitel (Pvt) Ltd, PLDT, Smart Communications, Inc., Sri Lanka Telecom, Telekom Malaysia, Tech Mahindra, Nart Informatics - TechNarts, Telia, TurkNet y Waylay, tiene como objetivo revolucionar la gestión de recursos de red, lo que garantiza el máximo rendimiento y la satisfacción del cliente a través de soluciones basadas en IA generativa.

Con oficinas estratégicamente ubicadas en Singapur, Colombia, África, Australia, Malasia, Rumania y Sri Lanka, Wavenet es un proveedor de software independiente (ISV, por sus siglas en inglés) global dedicado a impulsar la transformación digital inteligente en los sectores de las telecomunicaciones y las empresas digitales, e influir en miles de millones de usuarios en todo el mundo.

