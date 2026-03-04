Wendy's construirá 60 restaurantes nuevos en México

México será la base de la estrategia de crecimiento de Wendy's en América Latina a medida que la marca acelera su expansión en toda la región

DUBLIN, Ohio, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, la empresa Wendy's anunció que concretó dos nuevos acuerdos de franquicia que sumarán más de 60 nuevos restaurantes Wendy's® en México en los próximos años. Estos compromisos marcan otro hito importante en el avance de la prioridad estratégica de la marca de acelerar el crecimiento neto internacional de nuevas unidades y demuestran que Wendy's está cumpliendo con sus planes declarados de rápida expansión en México.

REGIÓN DE CIUDAD DE MÉXICO: Wendy's firmó un acuerdo de franquicia con AJ Group para construir 50 restaurantes Wendy's nuevos en la Ciudad de México y en los estados de México, Hidalgo y Morelos. AJ Group es un gran aliado de Wendy's y aporta una amplia experiencia en desarrollo inmobiliario y operaciones de restaurantes, incluida una sólida cartera de marcas internacionales de alimentos y bebidas y posiciona de manera positiva a la organización para que Wendy's prospere en mercados urbanos y de alto tráfico clave. La inauguración del nuevo restaurant Wendy's en Ciudad de México está planeada para este año, lo que establecerá una base sólida para el crecimiento a largo plazo en la región.

REGIÓN NORTE: Wendy's firmó un acuerdo de franquicia con WS Pacific para desarrollar 12 restaurantes Wendy's nuevos en los estados de Sinaloa y Durango, lo que apoyará aún más la ampliación de la marca en México. WS Pacific es ideal para Wendy's y aporta una profunda experiencia en operaciones, construcción y desarrollo del mercado local mediante su cartera de negocios diversificada, una base sólida sobre la que el grupo puede apoyarse para hacer crecer con éxito la marca Wendy's en la región. Está previsto que el primer restaurant Wendy's de la región se inaugure a finales de año, lo que establecerá una base sólida para el crecimiento a largo plazo en la región.

E.J. Wunsch, presidente del sector internacional de The Wendy's Company: "Wendy's está ganando a nivel mundial porque nuestra marca, comida y modelo de negocio dan resultados. El impulso en México destaca por qué los operadores experimentados ven a Wendy's como una plataforma estratégica para el crecimiento. A medida que nos expandimos junto a socios como AJ Group y WS Pacific, generamos nuevas oportunidades para los franquiciados que deseen formar parte de una marca reconocida a nivel mundial y en rápida aceleración".

Carlos Ribas, vicepresidente sénior y director general de la región LAC de The Wendy's Company: "Estos acuerdos reflejan la creciente demanda de los consumidores de Wendy's en México y refuerzan la creciente presencia de la marca en América Latina. Al formar alianzas con grupos de franquicias experimentados y continuar invirtiendo en los recursos locales adecuados, hemos construido una base sólida para un crecimiento sostenible en el mercado. Esperamos llevar más restaurantes Wendy's a los consumidores mexicanos que aprecian nuestra comida fresca y de alta calidad y nuestra cálida hospitalidad".

Galdino Palafox, director financiero de AJ Group: "Estamos orgullosos de formar alianza con Wendy's para hacer crecer esta marca icónica en la región de la Ciudad de México. El restaurant Wendy's es conocido mundialmente por su comida fresca hecha en el momento y su personalidad de marca distintiva, que sabemos que tendrá buena recepción entre los consumidores mexicanos. Al combinar la fortaleza de la marca Wendy's con nuestro desarrollo local y experiencia operativa, crearemos restaurantes cálidos que reflejen la energía de la Ciudad de México y los mercados de los alrededores".

Rodolfo Silveyra Muñoz, director ejecutivo de WS Pacific: "Ampliar Wendy's a nuevos mercados en la región del norte de México es una oportunidad increíble que está en perfecta consonancia con nuestras ambiciones de crecimiento. Wendy's es una marca reconocida a nivel mundial con un fuerte compromiso con la calidad y la hospitalidad, y los consumidores de Sinaloa y Durango recibirán la marca con entusiasmo en sus comunidades. Esperamos construir restaurantes de alto rendimiento e introducir una nueva experiencia gastronómica en México para los aficionados a Wendy's".

Fundada en 1969, Wendy's es una de las marcas de restaurantes de servicio rápido líderes en el mundo. El compromiso de la marca de servir comida fresca y brindar experiencias de alta calidad mediante una hospitalidad excepcional y diseños de restaurantes modernos es un diferenciador en el sector. Conocida por sus hamburguesas cuadradas hechas bajo pedido, sus sándwiches y nuggets de pollo picante y su postre fresco y cremoso Frosty®, las ofertas de alta calidad de Wendy's traerán innovación y emoción a la escena de comida rápida de México.

Oportunidades de crecimiento en México

Para apoyar el rápido crecimiento en México, Wendy's ha establecido una base sólida para la expansión de nuevas unidades. El estado de Chihuahua, donde Wendy's ha atendido a clientes por más de 30 años, continúa siendo un mercado destacado, lo que demuestra un impulso sostenido y un fuerte liderazgo dentro de la categoría de hamburguesas de QSR.

Wendy's continúa reclutando activamente socios de franquicia para construir y operar nuevos restaurantes en regiones clave de todo México. Crecer con Wendy's es una oportunidad atractiva para candidatos a franquiciados con experiencia y bien establecidos en México:

El mercado de restaurantes de comida rápida (QSR, por sus siglas en inglés) de México alcanzó los 2.400 millones de dólares en 2024 y mostró un impulso impresionante, y aumentó a una tasa anual promedio del 14,3 % en los últimos cinco años. 1

Con un crecimiento continuo proyectado del 7,1 % anual, México presenta una sólida oportunidad para ampliarse y satisfacer la creciente demanda de los consumidores. 2

En las áreas donde Wendy's ya está establecida, el 71 % de los consumidores ha probado la marca, lo que refleja una fuerte participación local. 3

En las regiones donde Wendy's aún no ha abierto un restaurante, Wendy's posee un 92 % de conocimiento de marca y una tasa de prueba del 46 %, lo que indica un alto interés de los consumidores y potencial de crecimiento. 4

Conozca más acerca de las oportunidades de franquicia de Wendy's en nuestro sitio web.

1, 2 Basado en datos de Euromonitor International, 2024

3, 4 seguimiento de la salud de la marca Wendy's (México), agosto de 2025

Acerca de Wendy's

The Wendy's Company (Nasdaq: WEN) y los franquiciados de Wendy's® emplean a cientos de miles de personas en más de 7.000 restaurantes en todo el mundo. Fundada en 1969, Wendy's está comprometida con la promesa "Fresh Famous Food, Made Right, For You" (comida fresca y famosa, preparada a la perfección para usted), que se brinda a los clientes mediante su menú irresistible que incluye hamburguesas cuadradas hechas bajo pedido con carne de res fresca*, y favoritos de los aficionados como el Spicy Chicken Sandwich y los nuggets, el Baconator® y el postre Frosty® de Wendy's. Wendy's apoya a la Dave Thomas Foundation for Adoption®, establecida por su fundador, que busca aumentar considerablemente la cantidad de adopciones de niños que esperan en el sistema de cuidado temporal de América del Norte. Más información acerca de Wendy's en www.wendys.com. Para obtener información acerca de las franquicias, visite www.wendys.com/franchising. Conéctese con Wendy's en X, Instagram y Facebook.

*Carne de res fresca disponible en los Estados Unidos continentales y Alaska, así como en Canadá, México, Puerto Rico, el Reino Unido y otros mercados internacionales seleccionados.

