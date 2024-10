Ya están a la venta los boletos para el 16° Ritz-Carlton Cayman Cookout

Los galardonados chefs Eric Ripert, Daniel Boulud, José Andrés y Andrew Zimmern se reúnen para esta inolvidable experiencia en el Caribe del 15 al 20 de enero de 2025.

GRAN CAIMÁN, Islas Caimán, 18 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Gran Caimán, el primer y único hotel en el Caribe con Cinco Estrellas Triple por Forbes, ha abierto oficialmente la venta de boletos para el 16º Cayman Cookout. Este prestigioso evento culinario se llevará a cabo del 15 al 20 de enero de 2025 en el icónico resort de lujo, y contará con más de 60 demostraciones culinarias inmersivas, catas dirigidas por expertos y excursiones transformadoras. Durante estos cinco días, los asistentes serán guiados por un elenco de chefs galardonados, entre ellos Eric Ripert, Daniel Boulud, José Andrés, Andrew Zimmern y Kristen Kish, entre otros. Los boletos para eventos individuales y paquetes con alojamiento se encuentran disponibles en caymancookout.com.

Oferta de Alojamiento Cayman Cookout 2025

Disfruta de acceso exclusivo a los eventos más codiciados con la Oferta de Alojamiento Cayman Cookout 2025. Este paquete especial incluye desayuno diario para dos personas en el restaurante Seven, traslados ida y vuelta desde el Aeropuerto Internacional Owen Roberts de Gran Caimán, y la entrada a una selección de experiencias destacadas, como An Epicurean Eve: La Gran Recepción de Apertura, presentada por: Wheels Up, Marriott Bonvoy Visa Credit Card by Chase Barefoot BBQ, Moët & Chandon After Glow Celebration, entre otras. Para reservar el paquete, contáctanos por correo electrónico en [email protected] o llama al +1 (345) 815-6300.

"El próximo Cayman Cookout promete redefinir una vez más la excelencia culinaria con una espectacular variedad de eventos que van más allá de lo ordinario", comentó Marc Langevin, Gerente General de The Ritz-Carlton, Gran Caimán. "Desde degustar platos icónicos en nuestra Gran Recepción de Apertura presentada por Wheels Up, hasta un exclusivo tour en jet privado al legendario GoldenEye de Jamaica, los invitados disfrutarán de una semana de sabores excepcionales, aventuras inmersivas y la incomparable belleza de Gran Caimán. Es una celebración de la gastronomía extraordinaria, experiencias únicas y el vibrante espíritu de nuestra isla, que sin duda dejará un profundo impacto".

Durante la semana, los asistentes tendrán la oportunidad de mejorar sus habilidades culinarias a través de demostraciones de cocina interactivas y experiencias únicas, como jugar pickleball con un chef de renombre, participar en una captura de pez león con José Andrés, y una partida de golf que incluye un almuerzo preparado por un chef sorpresa. Los eventos también ofrecerán experiencias gourmet exclusivas, catas de bebidas, almuerzos con chefs reconocidos y cócteles junto a la piscina.

"El Cayman Cookout convierte a Gran Caimán en un escenario de experiencias culinarias extraordinarias", dijo el Chef Eric Ripert. "Desde la elegante informalidad del Barefoot BBQ hasta las vibrantes celebraciones del Beach Bash, cada evento está diseñado para cautivar y deleitar. Estas experiencias distintivas no solo exhiben cocina de clase mundial, sino también el espíritu animado de la isla, creando momentos memorables que verdaderamente capturan la esencia del Cookout".

La aventura culinaria se define por el genuino compañerismo entre los chefs destacados, quienes ofrecen eventos exclusivos a lo largo de la semana. La programación de este año incluye:

An Epicurean Eve: Gran Recepción de Apertura, presentada por Wheels Up

An Epicurean Eve: Gran Recepción de Apertura, presentada por Wheels Up

La Gran Recepción de Apertura del Cayman Cookout ofrece una noche de sabores excepcionales y buena compañía. Chefs de clase mundial presentarán una variedad de estaciones gastronómicas con sus platos insignia, acompañados de una selecta oferta de vinos. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente animado compartiendo y celebrando el espíritu comunitario que define el evento.





Eric Ripert - Viaje a Jamaica con Craggy Range

El Chef Eric Ripert y Terry Peabody, propietario de Craggy Range, presentan un tour en jet privado al legendario resort GoldenEye en Jamaica. La excursión incluye un vuelo panorámico sobre paisajes impresionantes, culminando en un día en este icónico refugio que inspiró a James Bond. Los asistentes disfrutarán de un almuerzo gourmet elaborado con los mejores ingredientes locales, acompañado de vinos de Craggy Range, mientras exploran este histórico resort.





José Andrés - Longer Tables Live: José Andrés en el Cayman Cookout

José Andrés presentará una grabación en vivo de su podcast Longer Tables durante el Cayman Cookout. El renombrado chef y filántropo conversará con invitados destacados de diversos campos, como las artes culinarias, los medios de comunicación y la política. Cada episodio explora el impacto de la comida en la sociedad y su papel en la creación de conexiones. Un invitado especial para este evento será anunciado próximamente.





Daniel Boulud - Tradición Francesa con Alma

El chef Daniel Boulud, considerado uno de los mayores referentes culinarios en Estados Unidos, presentará sus platos contemporáneos con raíces en las tradiciones francesas. Los invitados podrán deleitarse con una selección de sabores que estarán acompañados por vinos de Lingua Franca, realzando la experiencia gastronómica.





Duelo de Sommeliers presentado por Jacques Scott y Garnier-Thiebaut

El Duelo de Sommeliers, presentado por Jacques Scott y Garnier-Thiebaut, contará con expertos en vinos que competirán en equipos de dos, mientras los asistentes actúan como jueces. Participarán Aldo Sohm, sommelier de Le Bernardin, y Michael Kennedy, vinicultor del Fraîche Wine Group. Los asistentes evaluarán los maridajes durante una cena de varios platos y elegirán al equipo ganador. Además, se realizará una subasta silenciosa cuyos fondos se destinarán a ARK Cayman, una organización sin fines de lucro que se enfoca en renovar viviendas deterioradas, apoyar la educación infantil y los campamentos de verano. Fundada en 2006 y operada por voluntarios, ARK agradece las donaciones, patrocinios, el apoyo de individuos y corporaciones.





Jorge Vallejo - Un Banquete Mexicano a la Orilla del Mar: México en la Playa con Alta Cocina y Vinos

El chef Jorge Vallejo, del renombrado restaurante Quintonil de Ciudad de México, presentará un almuerzo frente al mar que resalta los vibrantes sabores de México. Esta experiencia culinaria, situada en el hermoso restaurante frente al mar Saint June, incluirá platos inspirados en la riqueza de la tierra y el mar, cuidadosamente maridados con vinos de Paul Hobbs para potenciar la experiencia.





Mawa McQueen - La Cocina de Mawa: De Aspen al Caribe

La chef Mawa McQueen, propietaria y chef ejecutiva de Mawa's Kitchen en Aspen, ofrecerá una demostración exclusiva con su galardonada cocina afro-mediterránea con un toque franco-americano. El menú de degustación estará maridado con Mirabeau Rosé, elevando los exquisitos sabores creados por una de las chefs más celebradas de Colorado.





LP O'Brien - Una Demostración Decadente con Valrhona

El evento también contará con una demostración exclusiva a cargo de LP O'Brien, ganadora de Drink Masters de Netflix, junto con el chocolate Valrhona. En esta sesión, LP O'Brien creará cócteles innovadores que complementan los ricos sabores del chocolate Valrhona, explorando el arte de maridar el chocolate con bebidas mezcladas a la perfección.





Meals on Wheels

El evento Meals on Wheels reúne a los chefs principales del Cayman Cookout junto con medios de comunicación y VIPs para preparar comidas en caja destinadas a los residentes más necesitados de Caimán. Los participantes colaborarán para ensamblar las comidas, y después, Meals on Wheels se encargará de la entrega, con varios chefs sumándose a esta causa solidaria.





El evento reúne a los chefs principales del Cayman Cookout junto con medios de comunicación y VIPs para preparar comidas en caja destinadas a los residentes más necesitados de Caimán. Los participantes colaborarán para ensamblar las comidas, y después, se encargará de la entrega, con varios chefs sumándose a esta causa solidaria. Cena de Gran Final en Blue de Eric Ripert

La Cena de Gran Final comienza con una recepción de cócteles a las 6:30 PM , seguida de una cena de varios platos a las 7:00 PM . Los chefs de renombre presentarán su estilo culinario único, creando una experiencia gastronómica excepcional complementada por algunos de los mejores vinos del mundo. Este evento exclusivo resalta el arte culinario de chefs celebrados en una noche memorable en la icónica Seven Mile Beach de Gran Caimán.

Las ventas de boletos individuales para el Cayman Cookout 2025 estarán disponibles en el sitio web del festival.

Para obtener más información y realizar reservas, visite https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/caribbean/grand-cayman.

Acerca de The Ritz-Carlton, Gran Caimán

Renovado en 2021, The Ritz-Carlton, Gran Caimán se extiende sobre 144 acres meticulosamente cuidados, desde las brillantes aguas del North Sound hasta las arenas blancas de la mundialmente famosa Seven Mile Beach. Este es el primer y único hotel en el Caribe con la distinción Triple Cinco Estrellas Forbes. Cuenta con 369 lujosas habitaciones diseñadas por el reconocido estudio Champalimaud Design. El exclusivo spa Ritz-Carlton, galardonado con Cinco Estrellas Forbes, ofrece una selección personalizada de tratamientos revitalizantes y relajantes. Seis restaurantes ofrecen una variada oferta culinaria, que incluye el único restaurante con Cinco Diamantes AAA del Caribe, Blue by Eric Ripert. Además de un espectacular campo de golf de nueve hoyos diseñado por Greg Norman, el resort también ofrece a los amantes del golf un simulador indoor de última tecnología con Trackman. Ideal para eventos de cualquier tamaño, The Ritz-Carlton, Grand Cayman alberga el salón de baile más grande de la isla, así como un estudio culinario interactivo. La programación familiar Ambassadors of the Environment de Jean-Michel Cousteau permite a los huéspedes de todas las edades descubrir la increíble flora y fauna de las Islas Caimán. Para el entretenimiento de huéspedes de todas las edades, el resort también cuenta con el parque acuático Starfish Cay, canchas de tenis y baloncesto, y una sala de juegos interior. Seven South, la configuración de suites más grande del Caribe, ofrece casi 18,000 pies cuadrados de espacio habitable interior y exterior, con elegantes interiores, servicio personalizado, impresionantes vistas panorámicas del mar Caribe, y hasta nueve habitaciones, incluyendo el lujoso Grand Penthouse de tres dormitorios. Este enclave privado está ubicado en la cima de la Ocean Tower, ofreciendo una experiencia incomparable. Cada año, el resort y el chef Eric Ripert reciben a algunos de los chefs más destacados del mundo y a los huéspedes más exigentes para el Cayman Cookout. Para más información sobre The Ritz-Carlton, Gran Caimán, visite www.ritzcarlton.com/grandcayman o llame al +1 (345) 943-9000.

Acerca de The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC

The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC opera actualmente más de 110 hoteles en 35 países y territorios. Para más información o reservas, visite el sitio web de la compañía en www.ritzcarlton.com. Para las últimas actualizaciones de la compañía, visite news.marriott.com y únase a la conversación en vivo con #RCMemories en Facebook, Twitter e Instagram. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. es una subsidiaria de propiedad total de Marriott International, Inc. (NASDAQ). The Ritz-Carlton se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy®, el programa global de viajes de Marriott International. El programa ofrece a sus miembros un extraordinario portafolio de marcas globales, experiencias exclusivas en Marriott Bonvoy Moments y beneficios incomparables como noches de cortesía y reconocimiento de estatus Elite. Para inscribirse de manera gratuita o para más información sobre el programa, visite marriottbonvoy.com.

