Yamato Transport U.S.A. crea el servicio de camiones transfronterizos utilizando el "Traslado aduanero entre aeropuertos" dentro de la cadena de suministro entre EE. UU. y México, e inicia el 12 de diciembre

TOKIO, 16 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Yamato Transport USA, Inc. (en lo sucesivo "Yamato USA"), subsidiaria de Yamato Holdings Co., Ltd. (con sede en Chuo-ku de Tokio), creó un servicio de camiones transfronterizos que utilizan el "Traslado aduanero entre aeropuertos", con lo que se suprime la necesidad de los procedimientos de despacho de aduanas en la frontera entre los EE. UU. y México, e inicia el 12 de diciembre de 2024. Al reducir el tiempo de respuesta de los procedimientos de aduana, este servicio permite un transporte transfronterizo rápido y muy puntual, lo que apoya a los clientes a establecer cadenas de suministro óptimas conforme a las diferentes necesidades.

1. Objetivos

México ha adquirido importancia como destino nearshoring*1 para el mercado estadounidense debido a factores como la fricción comercial entre los EE. UU. y China y los precios y costos de mano de obra en aumento en los Estados Unidos. Esta tendencia ha dado lugar a un aumento en las inversiones por parte de empresas automotrices de todo el mundo, incluidas las empresas japonesas. En 2023, el volumen total de comercio entre los EE. UU. y México alcanzó aproximadamente 800 mil millones de dólares*2, con México como primer país importador de EE. UU. Por otra parte, los desafíos, como los procedimientos complicados de despacho de aduanas y las demoras fronterizas y de transporte provocadas por el congestionamiento debido a los crecientes volúmenes de comercio, se habían convertido en problemas significativos.

Yamato USA ha estado proporcionando servicios de camiones transfronterizos entre los EE. UU. y México. Y para contar con una cadena de suministro más rápida y más confiable, Yamato USA está iniciando un servicio de camiones transfronterizos que utilizan traslado aduanero entre los principales aeropuertos de los EE. UU. y de México. El despacho de aduanas se gestionará en el aeropuerto de destino, y con esto se suprime la necesidad de los procedimientos de aduana en la frontera. Esto garantiza tiempos de entrega más rápidos y transporte muy puntual.

Yamato USA continuará ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes, que apoyan la optimización de sus cadenas de suministro globales al reducir los costos generales de logística, mejorar la eficiencia de la producción, y más.

*1 Hecho de reubicar o subcontratar las operaciones comerciales con países o regiones geográficamente cercanas a la sede de la empresa o al mercado del consumidor final.

*2 JETRO: El déficit comercial de los EE. UU. en 2023 ascendió a 779,8 mil millones de dólares, lo que marca la segunda reducción más importante desde 2009 (26 de abril de 2024).

URL:https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2024/1643b446b08ecf10.html

2. Descripción general de traslado aduanero entre aeropuertos

Facilitar un servicio de camiones transfronterizos con tiempos de entrega menores y con mayor puntualidad mediante la gestión de los procedimientos de aduana en el aeropuerto destino en lugar de hacerlo en la frontera congestionada entre los EE. UU. y México. Este enfoque agiliza el proceso y garantiza una entrega más confiable.

(Ejemplo) Tiempo y procedimientos entre Texas en los EE. UU. y Monterrey en México:

(1) Fecha de inicio: 12/12/2024 (día laborable)

(2) Zona de servicio: Entre los aeropuertos principales de los EE. UU. (Dallas, Chicago, Atlanta) y los aeropuertos principales de México (Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México)

* La carga con origen en Asia también puede transportarse por medio del Aeropuerto de Los Ángeles.

3.Características del servicio de transporte de camiones transfronterizos

El transporte flexible está disponible para adaptarse al volumen y al horario de los cargamentos, lo que ayuda a los clientes a reducir su inventario y su espacio de almacenamiento.

- Operaciones de alta frecuencia, de 3 a 5 veces por semana en cada ruta.

- Posibilidad de incorporar transporte charter por contenedor o carga consolidada por tarima.

- Posibilidad de proporcionar acuerdos con recursos integrales para el transporte desde el lugar de recogida designado por el cliente hasta el aeropuerto y/o del aeropuerto al destino de entrega.

