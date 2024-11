ZICC: El artista chino Fang Jinlong utiliza la pipa de cinco cuerdas para interpretar diferentes estilos de música

BEIJING, 25 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 21 de noviembre, en el Foro de Intercambio Cultural por Internet de la Conferencia Mundial del Internet 2024 que se llevó a cabo en Wuzhen, el músico chino Fang Jinlong tocó una pipa de cinco cuerdas, haciendo una mezcla de estilos musicales orientales y occidentales y transportó al público a un "viaje musical global".

"He interpretado fuera de Internet por más de 40 años, pero la cantidad de público no puede compararse con la que tiene un solo video en una noche en la actualidad. Me beneficio del Internet, y uso el Internet", afirmó Fang Jinlong.

