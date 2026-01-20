ZKW equipa el nuevo Audi Q3 con faros Matrix LED digitales

WIESELBURG, Austria, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El nuevo Audi Q3 establece nuevos estándares en el desarrollo de faros con tecnología de iluminación de ZKW. Entre los aspectos tecnológicos más destacados del SUV compacto se encuentran los faros Matrix LED digitales, desarrollados y fabricados conjuntamente por los expertos técnicos de Audi y los especialistas en sistemas de iluminación de ZKW. El nuevo Audi Q3 también ofrece por primera vez luz Matrix LED digital de alta resolución basada en tecnología micro LED. Cada foco contiene 25.600 micropíxeles LED controlables individualmente que permiten un control y una proyección de la luz muy precisos. Esta tecnología permite iluminar mucho mejor la carretera, con un mayor contraste y una luminosidad adaptada. De este modo, la luz de carretera controlada automáticamente y sin deslumbramientos mejora considerablemente y consigue una iluminación casi óptima de la carretera por la noche. «Nuestra nueva tecnología digital micro-LED dota al Audi Q3 de una tecnología de iluminación única y establece nuevos estándares en la clase compacta», explica Harald Humenberger, Vicepresidente Senior de I+D del Grupo ZKW.

Nuevo enfoque de diseño

El Audi Q3 destaca por su diseño de faros divididos en dos etapas. Las luces diurnas LED y los intermitentes están situados en la parte superior, mientras que los módulos de los faros principales están dispuestos debajo. Este diseño tiene un aspecto especialmente moderno y compacto: la estrecha franja luminosa superior acentúa la anchura del vehículo, mientras que la gran parte inferior del faro transmite una impresión técnica y funcional. El fino módulo luminoso se integra aún más en la sección delantera y sigue la línea de diseño con una amplia parrilla Singleframe y líneas claras. Los faros diurnos digitales también están disponibles con firmas luminosas digitales seleccionables individualmente en tecnología LED. Esto significa que puedes elegir entre diferentes diseños de luz de conducción diurna.

Innovadora tecnología de iluminación de ZKW

El sofisticado módulo luminoso de alta tecnología se desarrolló a lo largo de varios años de investigación y desarrollo en ZKW, en estrecha colaboración con LG Optics. El complejo sistema consta de 25.600 micro-LED individuales, cada uno de tan sólo 40 micrómetros de tamaño, cuya luz se enfoca mediante varias lentes precisas y se proyecta sobre la carretera. La cámara frontal del vehículo reconoce los vehículos que circulan en sentido contrario y los que van delante. A continuación, el sistema apaga sólo los LED que iluminarían a los demás usuarios de la carretera; el resto de la calzada permanece totalmente iluminada. Con el módulo LED de alta definición ZKW, la tecnología de iluminación alcanza un nuevo nivel de precisión y, al mismo tiempo, garantiza una mayor seguridad vial.

Asistencia al conductor para una mayor seguridad vial

Sin embargo, la nueva tecnología Micro LED puede hacer aún más. Trabaja conjuntamente con los sistemas de asistencia al conductor de Audi para permitir proyecciones de luz específicas. Esto permite que el sistema muestre las funciones luminosas desarrolladas por Audi directamente sobre la calzada, como un aviso de condiciones resbaladizas, o que ilumine de forma adaptativa determinadas zonas, por ejemplo la luz de carril con luz de orientación integrada en autopistas para una mejor orientación dentro de tu propio carril. Estas funciones integradas de asistencia luminosa aumentan aún más la seguridad vial. Por ejemplo, al cambiar de carril en autopista, el nuevo carril se ilumina de forma inteligente. Las funciones de luz de serie también están integradas en los faros Matrix LED digitales, incluida la luz de curva estática y la luz de viraje, así como el intermitente dinámico.

ZKW en resumen

ZKW Group es especialista en innovadores sistemas electrónicos y de iluminación premium. ZKW forma parte del Grupo LG como filial de LG Electronics Vehicle Solution Company desde 2018. Como proveedor de sistemas, ZKW es un socio con presencia mundial en la industria automotriz. De acuerdo a su lema «Bright Minds, Bright Lights.», el consorcio desarrolla y produce con mentes brillantes y las más modernas tecnologías de producción complejos sistemas de iluminación premium y módulos electrónicos para fabricantes internacionales de automóviles. Entre sus productos más importantes se cuentan completos sistemas LED de alto rendimiento y gran eficiencia de costos. ZKW Group cuenta en todo el mundo con un total de doce sedes industriales, las cuales están conectadas en red de manera inteligente en las áreas de desarrollo y producción. En 2025, el Grupo empleó a unas 9.500 personas y generó unas ventas totales de unos 1.580 millones de euros.

De acuerdo a la visión de la empresa, «Sistemas de iluminación y electrónicos premium que marcan la pauta para el futuro, para todos los conceptos de movilidad de la industria automotriz global", el objetivo primordial de la empresa es producir productos de alta tecnología de la más alta calidad e impulsar el desarrollo de sistemas de iluminación integrales innovadores.

Con inventos e innovaciones, el grupo empresarial ZKW hace los vehículos más atractivos, más individuales, más seguros y más eficientes en consumo de energía. Entre su oferta de 360 grados se cuentan faros principales y de niebla, luces traseras, luces intermitentes, luces para interiores y de placa, así como módulos electrónicos. Prestigiados fabricantes de automóviles confían en los innovadores productos de ZKW para sus marcas. Estamos orgullosos de nuestros clientes, como BMW (BMW, Rolls Royce), DAIMLER (MERCEDES-BENZ Cars y Trucks), FORD (Lincoln, Ford), GEELY (Volvo, Polestar, Lynk Co, Geely), GENERAL MOTORS (Buick, Chevrolet, Cadillac), Hyundai/KIA, JLR (Jaguar, Landrover), Stellantis (Opel, CItroen), RENAULT/NISSAN (Infiniti, Alpine), VGTT (Volvo Trucks, MACK) y VW ((Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley, Skoda, Seat/Cupra, VW, VW Commercial Vehicles, MAN, Scania). Con sistemas de iluminación inteligentes y un estilo innovador, ZKW da forma a la apariencia y el carácter de los vehículos en todo el mundo.

