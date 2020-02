'Clues to the Neighbourhood' nodigt gasten van Hotel Indigo® uit om hun nieuwsgierigheid te bevredigen en de wereld om hen heen te ontdekken

De aanwijzingen (de 'clues') zijn samengesteld door muzikanten, artiesten en plaatselijke experts en onthullen het beste dat een buurt achter de schermen te bieden heeft

LONDEN, 21 februari 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag lanceert Hotel Indigo® Clues to the Neighbourhood, en biedt reizigers daarmee een spannende nieuwe manier om de beste ervaringen te beleven in de buurt waar ze verblijven. Clues to the Neighbourhood is een verzameling objecten en kunstvoorwerpen, samengesteld in samenwerking met historici, artistiek directeurs en kunstenaars. Deze worden tot leven gebracht door kunstzinnig gepresenteerde installaties die in het ontwerp van het hotel zijn geïntegreerd. Dankzij de aanwijzingen kunnen reizigers de minder bekende kant van een buurt verkennen, bijvoorbeeld een plaatselijk museum, een mooi uitzicht, een concertzaal, een plaatselijke boetiek of een plek om te eten en drinken.

Laura Mvula, de voor een Mercury Prize genomineerde singer-songwriter, en de in Berlijn woonachtige digitale creatieveling en smaakmaker Cloudy Zakrocki, hebben maandenlang nauw samengewerkt met Hotel Indigo aan de samenstelling van Clues to the Neighbourhood. De samenstellers hebben een aantal objecten geselecteerd die een zeer plaatselijk verhaal vertellen of een unieke blik werpen op een bekende bezienswaardigheid. De aanwijzingen die ze hebben geselecteerd inspireren gasten om zich in de buurt te begeven en de meest verrassende geheimen te ontdekken. Een antieke karaf is bijvoorbeeld een link naar de bekroonde Welcombe Hills-wijngaard in Stratford-Upon-Avon. En een speelgoeddinosauriër verbeeldt het Spree Park Berlin.

Cloudy Zakrocki merkt op: "Heb je ooit iets gedaan dat zo uniek is dat het moeilijk aan je vrienden is uit te leggen? Nou, geloof me, van mijn Clues to the Neighbourhood voor Berlijn weten maar weinig mensen af. Een van mijn aanwijzingen ligt in de Berlijnse wijk Schöneberg. Daar kan je de enige openlucht-gashouder ter wereld tot een hoogte van bijna 80 meter beklimmen. Het is werkelijk een fantastische ervaring: je voelt je vrij als een vogel, met een ondergaande zon en een fantastisch uitzicht over één van de meest geliefde steden ter wereld."

Laura Mvula, die de muziek componeerde voor Anthony en Cleopatra voor de Royal Shakespeare Company in Stratford-upon-Avon, zei: "Mijn Clues to the Neighbourhood zijn geen dingen die je in een reisgids aantreft. En dat is nou net waar ik naar op zoek ben als ik zelf reis. Mijn aanwijzingen houden rekening met het tempo van de plaats, geven een gevoel van rust en reflectie en laten de bezoeker kennismaken met enkele van zijn meest unieke ervaringen. Ik vind het geweldig dat mijn aanwijzingen, die variëren van antieke munten tot hedendaagse kunstreproducties, gasten helpen om Stratford-upon-Avon op een multidimensionale manier te ontdekken."

Meredith Latham, Vice President van Global Hotel Indigo bij IHG® merkte op: "Elk Hotel Indigo vindt zijn inspiratie in de buurt waarin het gevestigd is. We hebben een unieke manier ontwikkeld om lokale verhalen te vertellen aan onze gasten. Dit is terug te vinden in alle aspecten van het hotel, van het ontwerp van de ruimte tot de smaken op onze restaurantmenu's. Vanuit onze hotels kunnen gasten eenvoudig een aantal van de meest levendige locaties ter wereld bezoeken. Dit project biedt onze gasten een nieuwe manier om hun nieuwsgierigheid naar de plaatselijke omgeving te bevredigen."

