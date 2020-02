Clues to the Neighbourhood invita a los huéspedes de Hotel Indigo® a descubrir el mundo que les rodea

LONDRES, 21 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Hotel Indigo® lanza hoy Clues to the Neighbourhood , ofreciendo a los viajeros una nueva y emocionante manera de descubrir las mejores experiencias en la zona donde se alojan. Clues to the Neighbourhood es una colección de objetos y artefactos que han sido comisariados en colaboración con historiadores, directores creativos y artistas, que cobran vida a través de instalaciones artísticamente presentadas integradas en el diseño del hotel. Las pistas permiten a los viajeros explorar las experiencias fuera de lo común de un barrio, ya sea un museo local, una gran vista, un local de música, una boutique local o un lugar para comer y beber.

Laura Mvula, cantante y compositora nominada al Mercury Prize y la creativa digital y degustadora con sede en Berlín, Cloudy Zakrocki, pasaron meses trabajando estrechamente con el Hotel Indigo para organizar Clues to the Neighbourhood. El comisariado de esta experiencia incluye una serie de artículos que cuentan una historia hiperlocal u ofrecen una perspectiva única sobre un punto de referencia bien transitado. Desde un antiguo decantador para representar el galardonado viñedo Welcombe Hills en Stratford-Upon-Avon, hasta un dinosaurio de juguete para representar a Spree Park Berlin, las ideas que han elegido inspiran a los huéspedes a meterse bajo la piel del barrio y descubrir sus más sorprendentes secretos.

Cloudy Zakrocki dijo: "¿Alguna vez has hecho algo que sea tan único que sea difícil de explicar a tus amigos? Bueno, créeme, mis Clues to the Neighbourhood for Berlin son definitivamente algo que poca gente sabe. Por ejemplo, una de mis ideas que se puede encontrar en el distrito berlinés de Schöneberg, revela que se puede subir al único gasómetro al aire libre del mundo a una altitud de casi 80 metros. Realmente es único: mientras observas la puesta de sol mientras te sientes libre como un pájaro y tienes una visión reveladora de las ciudades más queridas del mundo".

Laura Mvula, que compuso la música para Anthony and Cleopatra para la Royal Shakespeare Company mientras estaba en Stratford-upon-Avon, dijo: "Mis Clues to the Neighbourhood no son cosas que encontrarás en la guía, que es exactamente lo que busco cuando viajo. Mis ideas capturan el ritmo de la ciudad y esa verdadera sensación de calma y pensamiento, así como algunas de sus experiencias más singulares. Me encanta cómo las ideas, que van desde monedas antiguas a impresiones de arte contemporáneo, ayudan a los huéspedes a descubrir Stratford-upon-Avon de una manera multidimensional".

Meredith Latham, vicepresidente, Global Hotel Indigo at IHG® comentó: "Es el barrio el que inspira las características de cada Hotel Indigo. Desde el diseño del espacio hasta los sabores de nuestros menús del restaurante, traemos historias locales a nuestros huéspedes de una manera única. Nuestros hoteles ofrecen una puerta de entrada para descubrir algunos de los lugares más vívidos del mundo. Con este proyecto, nuestros huéspedes tienen una nueva manera de abrir la curiosidad en el área local".

