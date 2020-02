Clues to the Neighbourhood invite les clients d'Hotel Indigo® à faire preuve de curiosité et à découvrir le monde qui les entoure

Préparés par des musiciens, des artistes et des experts locaux, les indices (Clues) révèlent les meilleures expériences méconnues d'un quartier

LONDRES, 21 février 2020 /PRNewswire/ -- Hotel Indigo® lance aujourd'hui Clues to the Neighbourhood, offrant aux voyageurs une nouvelle manière passionnante de découvrir les meilleures expériences dans la région où ils séjournent. Clues to the Neighbourhood est une collection d'éléments et d'artéfacts qui ont été préparés en partenariat avec des historiens, des directeurs créatifs et des artistes, et qui prennent vie grâce à des installations présentées et intégrées de manière artistique dans la conception de l'hôtel. Les indices (Clues) permettent aux voyageurs d'explorer les expériences sortant des sentiers battus d'un quartier, qu'il s'agisse d'un musée local, d'une vue magnifique, d'une salle de concert, d'une boutique locale ou d'un endroit où manger et boire.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant: https://www.multivu.com/players/uk/8692151-hotel-indigo-guests-embrace-curiosity/

Laura Mvula, auteure-compositrice-interprète nommée pour le prix Mercury, et Cloudy Zakrocki, créatrice numérique et lanceuse de mode basée à Berlin, ont travaillé pendant des mois en étroite collaboration avec Hotel Indigo pour préparer Clues to the Neighbourhood. Les organisateurs ont sélectionné une série d'éléments qui racontent une histoire hyper-locale ou qui offrent une perspective unique sur un site très connu. Qu'il s'agisse d'un pichet antique représentant le vignoble primé de Welcombe Hills à Stratford-upon-Avon, ou bien d'un jouet dinosaure pour représenter le Spreepark de Berlin, les indices qu'ils ont choisis inspirent les clients et leur permettent de se mettre dans la peau d'un quartier et de découvrir ses secrets les plus surprenants.

Cloudy Zakrocki remarque : « Avez-vous déjà fait quelque chose de si unique qu'il est difficile de l'expliquer à vos amis ? Et bien, faites-moi confiance, mes indices Clues to the Neighbourhood pour Berlin sont vraiment méconnus. Par exemple, l'un de mes indices que l'on peut trouver dans le quartier Schöneberg de Berlin, révèle que vous pouvez y gravir le seul gazomètre en plein air au monde jusqu'à une altitude de près de 80 mètres. C'est vraiment unique : vous pourrez regarder le coucher du soleil tout en vous sentant libre comme un oiseau et en ayant une vue révélatrice sur les villes les plus appréciées au monde. »

Laura Mvula, qui a composé la musique d'Antoine et Cléopâtre pour la Royal Shakespeare Company lorsqu'elle se trouvait à Stratford-upon-Avon, a déclaré : « Mes indices Clues to the Neighbourhood, ce ne sont pas des choses que vous trouverez dans un guide touristique, et c'est exactement ce que je recherche quand je voyage. Mes indices saisissent le rythme de la ville et ce réel sentiment de calme et de réflexion, ainsi que certaines de ses expériences les plus uniques. J'adore la façon dont les indices, qui vont des pièces de monnaie anciennes aux imprimés d'art contemporain, aident les voyageurs à découvrir Stratford-upon-Avon de manière multidimensionnelle. »

Meredith Latham, Vice President, Global Hotel Indigo chez IHG®, a commenté : « C'est le quartier qui inspire les caractéristiques de chaque hôtel Indigo. Depuis la conception de l'espace jusqu'aux saveurs de nos menus dans les restaurants, nous apportons des histoires locales à nos clients d'une manière unique. Nos hôtels offrent une passerelle permettant de découvrir certains des lieux les plus animés au monde. Grâce à ce projet, nos clients ont un nouveau moyen de libérer la curiosité dans la région locale. »

