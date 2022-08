's Werelds grootste internetplatform voor voetbalstatistieken, Footystats, lanceert Nederlandse versie

LONDEN, 9 augustus 2022 /PRNewswire/ -- FootyStats is 's werelds grootste internetplatform voor voetbalstatistieken, met meer dan een miljoen bezoekers per maand. Meer dan 1500 voetbalcompetities wereldwijd kunnen worden bekeken en geanalyseerd, waaronder de Premier League, de Eredivisie en de UEFA Champions League.

Het internetplatform kondigt nu zijn Nederlandse versie aan.

Het platform biedt uitgebreide data voor voorspellingen van voetbaluitslagen. Statistieken kunnen worden bekeken per team, per competitie of zelfs op basis van nek-aan-nek-racevergelijkingen. Bovendien kunnen gebruikers informatie zoals voorspelde doelen, gemiddelde doelen, doeltijden en corners gratis bekijken.

Teamstatistieken, formuliertabellen en competitieplaatsingen zijn gegarandeerd exact en nauwkeurig door het berekenen en genereren van meer dan 300 spelgegevens. In tegenstelling tot andere dataplatforms werkt FootyStats zijn statistieken binnen 10 minuten na afloop van een wedstrijd bij.

Momenteel biedt Footystats belangrijke voetbalstatistieken in CSV-formulieren en is van plan om in de komende maanden een API (met behulp van JSON/XML-opmaak) te introduceren. Ook schot- en balbezitgegevens kunnen later worden bekeken.

FootyStats is beschikbaar in diverse talen. Engels, Duits, Zweeds, Italiaans, Spaans, Portugees, Turks, Koreaans, Japans en nu dus ook Nederlands.

Om gebruikers overal en altijd comfortabel en gemakkelijk toegang te geven, heeft Footystats nu een app ontwikkeld die beschikbaar is in de App Store en op Google Play.

Ga voor meer informatie naar: https://footystats.org/nl/.

