A maior plataforma online a nível mundial de estatísticas de futebol, a Footystats, lança a sua versão em português

LONDRES, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A FootyStats é a maior plataforma online a nível mundial de estatísticas de futebol, com mais de um milhão de visitantes por mês. É possível ver e analisar mais de 1500 ligas de futebol em todo o mundo, incluindo a Premier League, a Primeira Liga e a Liga dos Campeões da UEFA.

A plataforma online anuncia agora a sua versão em português.

A plataforma disponibiliza dados abrangentes para previsões de futebol. As estatísticas podem ser vistas por equipa, liga ou até por comparações frente a frente. Além disso, os utilizadores podem visualizar dados como golos previstos, média de golos, tempos dos golos e marcações de cantos de forma gratuita.

As estatísticas de equipas, tabelas de formações e posições na liga têm a garantia de serem exatas e precisas através do cálculo e da criação de mais de 300 entradas de dados de jogos. Ao contrário de outras plataformas de dados, a FootyStats atualiza as suas estatísticas no prazo de 10 minutos após o final de uma partida.

Atualmente, a Footystats fornece estatísticas de futebol importantes em formulários CSV e planeia introduzir uma API (utilizando o formato JSON/XML) nos próximos meses. Os dados de remates e posse de bola também poderão ser visualizados mais tarde.

A FootyStats está disponível em vários idiomas: inglês, alemão, sueco, italiano, espanhol, neerlandês, turco, coreano, japonês e, agora, também em português.

Para permitir aos seus utilizadores um acesso fácil e confortável em qualquer lugar e a qualquer momento, a Footystats criou agora uma aplicação disponível na App Store e no Google Play.

Mais informações: https://footystats.org/pt/.

