1 674 KM EN UNE JOURNÉE: VINFAST DÉMONTRE LA POLYVALENCE DU VF 6 EN CONDITIONS ESTIVALES EXTRÊMES

VinFast a participé avec succès à l'épreuve d'endurance « Défi 24h en VE », démontrant la capacité du VF 6, un SUV compact 100 % électrique, à offrir des performances constantes dans des situations variées et sous une chaleur estivale intense.

L'équipe VF 6 de VinFast, composée notamment d'un client de la marque, s'est lancée dans un road trip sportif et convivial, partant de Bourgogne, descendant à travers les Alpes jusqu'à la frontière italienne, longeant la côte méditerranéenne avant de revenir à son point de départ au terme de 24 heures de conduite.

Cet événement a illustré les performances et la fiabilité de la gamme de véhicules 100% électriques de VinFast lors d'une deuxième épreuve d'endurance exigeante, après le rallye allemand E–Cannonball.

PARIS, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du « Défi 24h en VE », un événement d'endurance ouvert à tous les véhicules électriques, VinFast a choisi d'aligner son VF 6, un modèle optimisé pour la ville. Une équipe VinFast a pris le départ en Bourgogne, a traversé les Alpes et longé la côte jusqu'à la frontière italienne, avant de revenir au point de départ au terme d'un défi de 24 heures. Ce parcours exigeant de 1 674 km, choisi par l'équipage, visait à refléter les conditions de conduite et météorologiques variées de vacances d'été typiques en famille, avec des températures dépassant les 30 °C et une climatisation utilisée en continu. Il met en lumière la capacité du VF 6 à s'adapter à des situations très diverses, des rues animées de la ville aux autoroutes à grande vitesse.

VinFast Defi 24h

L'équipe, composée de trois membres – Armelin Asimane, client VinFast de la première heure, Christophe Debonne, vice-président de la FFAUVE (Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques), et Florence Pham, directrice de la communication de VinFast Europe –, s'est lancée dans la catégorie la plus exigeante de cette épreuve au volant d'un véhicule doté d'une batterie plus compacte que la plupart des autres engagés.

« Ce défi de 24 heures n'a jamais eu pour but de grimper au classement à tout prix, mais plutôt de montrer que le VF 6, compact et taillé pour la ville, peut accompagner de vraies familles dans leurs vrais trajets, même dans les conditions les plus exigeantes », a expliqué Florence Pham, directrice de la communication de VinFast Europe. « Je suis fière de la stratégie pragmatique adoptée par l'équipe, qui reflétait la façon dont les familles voyagent dans la vie réelle, ainsi que du résultat que nous avons obtenu avec une batterie compacte de 59,6 kWh, dans un contexte où la plupart des participants à cette course de 24 heures s'appuyaient sur des batteries bien plus puissantes. »

Comme elle nécessite des arrêts plus fréquents que les véhicules équipés de batteries plus puissantes, la batterie du VF 6 a été rechargée à des moments choisis pour coïncider avec les relais entre conducteurs tout au long du parcours. Cette organisation des pauses s'inscrivait dans l'objectif de l'équipe de mener à bien le défi en privilégiant la sécurité et le confort des conducteurs, en reproduisant des conditions d'utilisation normales et en montrant que le VF 6 peut rester efficace sans exiger de changer les habitudes de conduite au quotidien.

« J'ai rejoint l'équipe VinFast en tant que représentant d'une association de propriétaires de véhicules électriques afin d'évaluer un véhicule électrique compact de 59,6 kWh dans un scénario réel très exigeant », a commenté Christophe Debonne, représentant de la FFAUVE. « Tout au long du trajet, l'équipage a roulé dans les limites de vitesse légales en suivant le flux de la circulation, et j'ai apprécié la capacité du VF 6 à réagir rapidement aux commandes du conducteur, en accélérant vivement pour s'insérer dans le trafic autoroutier ou à la sortie des péages. Nous avons utilisé la climatisation en continu et suivi des rythmes de repos normaux afin de refléter la façon dont les clients utilisent réellement leur voiture lors de longs trajets estivaux. J'ai été agréablement surpris par l'autonomie du VF 6 dans ces conditions, ce qui montre qu'un véhicule électrique doté d'une batterie compacte peut constituer une option réaliste pour les longs trajets estivaux à condition d'utiliser intelligemment le réseau de recharge. »

Alors que de nombreuses équipes se dirigeaient vers le nord, à la recherche de températures plus fraîches et plus propices à une meilleure efficacité du groupe motopropulseur, l'équipe VinFast a choisi de se diriger vers le sud, exposant ainsi le VF6 à des conditions plus difficiles. Parmi celles-ci figuraient un trafic plus dense et des températures dépassant largement les 30 °C, ce qui a mis à rude épreuve la gestion thermique de la batterie et l'architecture de recharge.

Le VF 6 a obtenu des résultats impressionnants compte tenu des conditions et des scénarios exigeants en conditions réelles. Il a affiché une consommation d'énergie de 20,0 kWh/100 km et a obtenu un score Défi 24h Eco encourageant de 721, un résultat solide qui a placé le VF 6 parmi les véhicules les plus efficaces de la catégorie 24 heures.

Malgré des températures extrêmes, le VF 6 s'est rechargé efficacement. Il a atteint à plusieurs reprises 95 à 100 kW en conditions de pointe et a prouvé que le plus petit modèle européen de VinFast, bien qu'optimisé pour un usage urbain, peut offrir un moyen de transport sûr, confortable et efficace aux familles qui souhaitent découvrir l'Europe cet été.

« Je conduis un VF 8 tous les jours et j'ai été immédiatement surpris par l'espace offert par le VF 6, même avec trois personnes et leurs bagages à bord », a ajouté Armelin Asimane. « Il est facile à conduire et j'ai apprécié le confort et la sensation d'être au volant de la petite sœur du VF 8. Après 24 heures, je peux me rendre compte à quel point le VF 6 pourrait être un excellent choix pour une famille : il est suffisamment spacieux à l'intérieur, maniable, et l'équilibre entre autonomie et efficacité est un atout majeur. Bien sûr, j'ai particulièrement apprécié la climatisation très performante. »

Le VF 6, qui a permis de mener à bien le » Défi 24h en VE », est équipé d'un moteur électrique unique de 150 kW. En tant que véhicule électrique polyvalent et adapté aux familles, il place la sécurité, la qualité et le service client au cœur de ses priorités. Un ensemble standard de 22 systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et 8 airbags, un nombre inégalé dans sa catégorie, font partie de l'équipement de série qui comprend une gamme d'équipements généralement proposés en option sur des véhicules plus onéreux, notamment un toit panoramique sur toute la longueur, des sièges avant électriques chauffants et ventilés, une caméra à 360 degrés et un affichage tête haute. Chaque VF 6 bénéficie d'une garantie complète de 7 ans ou 160 000 km, prolongée à 8 ans sans limitation de kilométrage pour la batterie.

La réussite de cette épreuve en France s'inscrit dans la continuité du succès remporté par VinFast en mai dernier en Allemagne, où une équipe du concessionnaire agréé VinFast Autohaus Schachtschneider, situé à Potsdam dans le Brandebourg, a bouclé le circuit d'endurance de 293 km du rallye E-Cannonball au volant du VF 8.

VinFast en Europe

VinFast a lancé en Europe les modèles VF 6 (SUV de catégorie B), VF 8 (SUV de catégorie D) et des bus entièrement électriques, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'accélération de la transition écologique. VinFast développe rapidement son réseau de vente grâce à des partenariats stratégiques avec des concessionnaires et des distributeurs, afin d'optimiser son efficacité opérationnelle, de renforcer la présence de la marque et de répondre rapidement à la demande croissante des clients. Afin de garantir une expérience client fluide et d'optimiser les avantages pour les clients, VinFast s'est associé à des prestataires de services après-vente de premier plan tels que Norauto et Plugsurfing, tirant parti de vastes réseaux de centres de service et d'installations techniques spécialisées à travers l'Europe. VinFast reste déterminé à étendre davantage ses réseaux de distributeurs, de concessionnaires et de services après-vente sur les marchés clés, tout en diversifiant continuellement son écosystème de mobilité électrique intelligente. Ces efforts réaffirment l'engagement à long terme de VinFast envers les consommateurs européens et soutiennent une croissance durable pour l'avenir.

À propos de VinFast Auto Ltd.

VinFast (NASDAQ : VFS) – filiale de Vingroup JSC – est le leader du secteur automobile au Vietnam, engagé dans sa mission visant à créer un avenir durable pour tous. VinFast propose une gamme de voitures électriques, de scooters électriques, de vélos électriques et d'autobus électriques au Vietnam et exporte vers des marchés clés en Asie, en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus : https://vinfastauto.eu/Pour en savoir plus : https://vinfastauto.eu/