Nu elektrische voertuigen steeds gangbaarder worden, hoe VinFast en Green SM bijdragen aan een beter transportsysteem

PARIJS, 15 juli 2026 /PRNewswire/ -- Europa heeft meer dan tien jaar gewerkt aan het versnellen van de overgang naar elektrische mobiliteit. Tegenwoordig maken elektrische voertuigen overal op het continent deel uit van het dagelijks leven. Maar nu elektrificatie van ambitie naar realiteit verandert, rijst er een nieuwe vraag. Hoe kan Europa een vervoerssysteem opbouwen dat niet alleen schoner is, maar ook beter voor de mensen die er dagelijks op vertrouwen?

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In het afgelopen decennium heeft Europa zich geprofileerd als een van 's werelds toonaangevende regio's op het gebied van duurzame mobiliteit. Elektrische voertuigen komen steeds vaker voor, de laadinfrastructuur blijft zich uitbreiden en openbaar vervoer, fietsen en voetgangersvriendelijke steden staan centraal in de stadsplanning. Samen hebben deze ontwikkelingen een belangrijke rol gespeeld bij het ondersteunen van de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie.

Nu de elektrificatie echter een nieuwe fase van volwassenheid bereikt, begint het debat te verschuiven. De eerste uitdaging was het vervangen van verbrandingsmotoren door emissievrije alternatieven. De volgende uitdaging is complexer. Het gaat om het creëren van een vervoerssysteem dat efficiënter, toegankelijker en beter afgestemd is op het dagelijks leven van mensen.

Deze verschuiving komt tot uiting in het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit van de Europese Commissie, waarin naast decarbonisatie evenveel nadruk wordt gelegd op toegankelijkheid, inclusiviteit, veiligheid en levenskwaliteit. Groene mobiliteit wordt niet langer louter afgemeten aan het aantal elektrische voertuigen op de weg of het aantal ton vermeden CO₂-uitstoot. In toenemende mate wordt deze afgemeten aan de kwaliteit van het mobiliteitssysteem zelf en de waarde die het voor de samenleving creëert.

Elektrificatie is niet langer het einddoel

Volgens de Europese Vereniging van Autofabrikanten (ACEA) waren batterij-elektrische voertuigen (BEV's) in 2025 goed voor 17,4% van alle nieuwe registraties van personenauto's in de Europese Unie, een stijging ten opzichte van 13,6% het jaar daarvoor. Ook het Internationaal Energieagentschap (IEA) noemt Europa in zijn 'Global EV Outlook 2026' een van 's werelds meest geavanceerde markten voor elektrische voertuigen.

Deze cijfers wijzen op een belangrijke transitie. Na jaren van investeringen wordt elektrificatie steeds meer een gemeenschappelijke basis in plaats van een concurrentievoordeel. Naarmate meer fabrikanten hoogwaardige elektrische voertuigen aanbieden, hangt differentiatie steeds meer af van de algehele mobiliteitservaring in plaats van van het voertuig zelf.

Mensen beoordelen mobiliteitsdiensten niet langer uitsluitend op basis van wat ze rijden. Ze beoordelen ze op gemak, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en hoe naadloos verschillende vervoerswijzen op elkaar aansluiten. Elektrificatie kan de basis vormen voor duurzame mobiliteit. De kwaliteit van het vervoerssysteem bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van het stadsleven.

Een beter mobiliteitssysteem vereist meer dan één oplossing

Geen enkele vervoerswijze kan in een moderne stad aan alle mobiliteitsbehoeften voldoen. Naarmate reispatronen steeds diverser worden – van dagelijks woon-werkverkeer en onderwijs tot luchthaventransfers en 'first and last mile'- e verbindingen – is de uitdaging niet langer het optimaliseren van afzonderlijke vervoerswijzen. Het gaat erom deze te integreren in één samenhangend mobiliteitsecosysteem.

Dit is precies de richting die de Europese Commissie nastreeft via haar visie op multimodale mobiliteit. Binnen het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit worden openbaar vervoer, stedelijke wagenparken, ride-hailing-platforms, fietsen, lopen en 'last mile'-logistiek erkend als complementaire onderdelen van één stedelijk mobiliteitssysteem. Elk onderdeel dient een ander doel, maar samen zorgen ze voor een naadlozere en efficiëntere reiservaring. Deze verschuiving geeft ook een nieuwe vorm aan de strategieën van mobiliteitsbedrijven over de hele wereld. Naarmate elektrificatie steeds meer de gemeenschappelijke basis van de transportsector wordt, wordt concurrentievoordeel niet langer uitsluitend bepaald door de kwaliteit van individuele voertuigen, maar door het vermogen om voertuigen, infrastructuur en mobiliteitsdiensten te integreren tot een naadloze gebruikerservaring.

Deze visie komt tot uiting in de aanpak van Vingroup bij het opbouwen van een geïntegreerd mobiliteitsecosysteem, waarbij elektrische voertuigen van VinFast, elektrische bussen, laadinfrastructuur en Green SM-mobiliteitsdiensten worden verbonden tot een uniforme waardeketen. Het doel reikt verder dan het elektrificeren van individuele vervoerswijzen. Het is bedoeld om een naadlozere, gemakkelijkere en duurzamere mobiliteitservaring te creëren voor mensen die in moderne stedelijke omgevingen wonen.

Wat steden nodig hebben, zijn niet meer voertuigen, maar meer waarde

In elke concurrerende markt zorgt de toetreding van nieuwe bedrijven ervoor dat de hele sector wordt gestimuleerd om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, in technologie te investeren en hun bedrijfsmodellen te vernieuwen.

Volgens de Europese Commissie „werkt elk bedrijf in een concurrerende markt hard om de beste producten en prijzen aan te bieden en zowel de kwaliteit als het aanbod te verbeteren". De Commissie merkt ook op dat concurrerende markten „bedrijven ertoe aanzetten om te verbeteren en te innoveren, wat leidt tot betere producten en diensten die voor meer mensen beschikbaar zijn", terwijl mededingingsregels bredere beleidsdoelstellingen ondersteunen, waaronder de groene en digitale transitie.

Op het gebied van stedelijke mobiliteit kan de opkomst van nieuwe mobiliteitsmodellen de concurrentie stimuleren, de keuzevrijheid van de consument vergroten, nieuwe werkgelegenheid creëren en de sector als geheel aanmoedigen om de kwaliteit van zijn diensten voortdurend te verbeteren.

Voor volwassen markten zoals Europa leidt de komst van een nieuw mobiliteitsbedrijf niet automatisch tot toegevoegde waarde. Steden en burgers zijn op zoek naar bedrijven die het mobiliteitsecosysteem kunnen versterken door de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, innovatie te stimuleren en duurzaamheidsdoelstellingen op de lange termijn te ondersteunen.

Dat is de filosofie die Green SM naar Europa brengt. Green SM opereert binnen een geïntegreerd platform voor elektrische mobiliteit dat bestaat uit elektrische voertuigen van VinFast, laadinfrastructuur, elektrisch openbaar vervoer en ride-hailing-diensten. Op dit moment is het bedrijf actief in acht markten, heeft het meer dan 4,2 miljard kilometer aan volledig elektrische ritten afgelegd en verzorgt het dagelijks gemiddeld 1,8 miljoen groene ritten (per 31 maart 2026). Wat nog belangrijker is: deze activiteiten hebben praktische ervaring opgeleverd met uiteenlopende infrastructuuromgevingen, klantgedrag en regelgevingskaders.

Green SM beschouwt die ervaring niet als een blauwdruk die moet worden gekopieerd. Elke stad heeft haar eigen vervoersgeschiedenis, beleidsprioriteiten en mobiliteitsuitdagingen. Europa is daarom geen markt die moet worden hervormd, maar een mobiliteitsecosysteem waar we ons bij moeten aansluiten. De ambitie van Green SM is om te leren van lokale best practices, samen te werken met publieke en private partners, en een bijdrage te leveren waar haar ervaring zinvolle waarde kan creëren.

Uiteindelijk zal het volgende hoofdstuk van duurzame mobiliteit niet worden bepaald door het aantal elektrische voertuigen op de weg. Het zal worden bepaald door de mate waarin elke deelnemer bijdraagt aan de opbouw van een vervoerssysteem dat beter verbonden, inclusiever en beter afgestemd is op het dagelijks leven van de mensen voor wie het bedoeld is.

Bronnen:

Europese Commissie

Het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit Duurzame stedelijke mobiliteit

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/urban-transport/sustainable-urban-mobility_en

Europese Commissie

Mededinging

https://commission.europa.eu/topics/competition_en

Europese Vereniging van Autofabrikanten (ACEA)

Nieuwe registraties van personenauto's 2025

https://www.acea.auto/

Internationaal Energieagentschap (IEA)

Wereldwijde vooruitzichten voor elektrische voertuigen 2026

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026

Europees Milieuagentschap (EEA)

Omgevingslawaai in Europa 2025

https://www.eea.europa.eu/