10 JUNI OP HILL 70: DE OPENING DIE HET MEMORIAL PARK COMPLEET MAAKT - EN EEN VERHAAL VAN CANADEES LEIDERSCHAP DAT ER VANDAAG DE DAG NOG STEEDS TOE DOET

KINGSTON, ON, 2 juni 2026 /PRNewswire/ -- Op 10 juni 2026 wijdt Hill 70 Memorial Park in Loos-en-Gohelle, Frankrijk, het Brutinel Bezoekerspaviljoen in. Dit is het laatste grote bouwwerk op de gedenkplaats dat officieel wordt geopend. De naamgeving van het paviljoen is meer dan ceremonieel. Het geeft de belangrijkste ontvangst- en informatiehal van het Memorial Park een blijvende identiteit, en wel een identiteit die perfect aansluit bij de sfeer van de locatie: Brigadegeneraal Raymond Brutinel, een in Frankrijk geboren Canadese officier wiens leven en loopbaan een brug slaan tussen Frankrijk en Canada. De officier staat symbool voor vernieuwing en herdenking, moed op het slagveld en strategisch belang.

Hill 70 Memorial Park Ceremony at Hill 70 Memorial Park Hill 70 logo

In een tijd waarin landen opnieuw op de proef worden gesteld door instabiliteit, druk en de eisen van een grotere verantwoordelijkheid, biedt de ceremonie op 10 juni de media een goede gelegenheid om opnieuw te bekijken waarom de Slag om Hill 70 nog steeds belangrijk is. De Slag om Hill 70 vond plaats van 15 tot en met 25 augustus 1917. Het was de eerste grote operatie van het Canadese Korps onder Canadese leiding, onder bevel van luitenant-generaal Sir Arthur Currie. Deze operatie droeg ertoe bij dat Canada op het internationale toneel als een serieuze militaire speler werd erkend, in staat tot onafhankelijk oordeel en effectief leiderschap.

Natievorming, nu belangrijker dan ooit

Die prestatie is meer dan historisch. Hill 70 herinnert ons eraan dat een natie haar soevereiniteit versterkt als ze voldoende vertrouwen en het vermogen ontwikkelt om leiding te geven. Ook laat het zien dat zogenaamde middelgrote mogendheden de gang van zaken kunnen beïnvloeden wanneer ze bereid zijn om daadkrachtig en vastberaden op te treden. De vragen die Hill 70 aan de orde stelt, over paraatheid, leiderschap en de verantwoordelijkheden van landen die weigeren passief te blijven, zijn nu weer actueel.

Raymond Brutinel is de ideale figuur om het bezoekerspaviljoen van de gedenkplaats te voltooien. Hij werd geboren in Frankrijk en werd later offiicier in Canada. Hij richtte de Canadese Automobile Machine Gun Brigade op en hielp als pionier met het mobiele en indirecte machinegeweervuur dat de Canadese en geallieerde strijdkrachten nieuwe operationele capaciteit gaf tijdens WO I. De naam van het paviljoen naar Brutinel benadrukt zowel de diepe band tussen Frankrijk en Canada als de centrale rol van innovatie, initiatief en gedeelde opoffering in het verhaal van Hill 70.

Een Canadese strijd en overwinning

Hill 70 Memorial Park eert de overwinning van het Canadese Korps in de Slag om Hill 70 in augustus 1917. Meer dan 100.000 Canadezen onder Canadees bevel vochten hier om de heuvel met uitzicht op Lens in Noord-Frankrijk in te nemen en te behouden. Gedurende de tien dagen van intense gevechten sloegen de Canadese troepen herhaalde tegenaanvallen af en brachten zij zware verliezen toe aan de Duitse troepen. Hiermee vestigden zij de reputatie van Canada als een effectieve, onafhankelijke strijdmacht. Het Memorial Park werd voltooid in 2019. Met het amfitheater en de interpretatieve wandelpaden vormt het een speciale plek waar bezoekers inzicht krijgen en nadenken over dit cruciale moment in het ontstaan van Canada als natie.

Voor redacteuren en producenten is dit het moment om over Hill 70 te schrijven, niet alleen als herdenking, maar als een hedendaags verhaal over leiderschap, identiteit, internationaal partnerschap en waarom de lessen van 1917 tot het heden blijven spreken. 10 juni vervolledigt het verhaal van de gedenkplaats. De datum van de plek biedt een aantrekkelijke visuele en redactionele gelegenheid om het met patriottisme, vertrouwen en relevantie te vertellen.

INHULDIGINGSCEREMONIE BEZOEKERSPAVILJOEN BRUTINEL

LOOS-EN-GOHELLE, FRANKRIJK

Evenementenprogramma

12:00 u Start accreditatie voor de media

13:00 u Reviewing Officer en gezelschap begeven zich naar de infokiosk om plaats te nemen

13:05 u Introductie ceremoniemeester

13:07 u Kort welkom

13:09 u Welkomstwoord door voorzitter van Hill 70

13:14 u Toespraak door burgemeester van Loos-en-Gohelle

13:15 u Toespraak door Franse vertegenwoordiger

13:20 u Toespraak door hoge Canadese legerofficier

13:25 u Inwijding bezoekerspaviljoen Brutinel

Optreden van doedelzakband

13:35 u Lezing door Nathalia Baylaucq

13:40 u Last Post, 1 minuut stilte, Rouse, Lament

13:45 u Kranslegging

13:55 u Volksliederen

14:10 u Slotopmerkingen en uitnodiging voor de algemene receptie

14:30 u Media-interviews in Brutinel Bezoekerspaviljoen

16:00h Rondleiding door Hill 70 Memorial Park

Visuele mogelijkheden

Buitenopnamen van Hill 70 Memorial Park, inclusief het monument en de bredere locatie.

Onthulling van de naam van het Brutinel Bezoekerspaviljoen.

Gezamenlijke Franse en Canadese deelname aan de ceremonie.

Vlaggen van Canada en Frankrijk.

Contextfoto's van Memorial Park vanaf het hooggelegen terrein en interpretatieve zones.

Hill 70-landschap rond Loos-en-Gohelle en Lens.

Close-ups van bewegwijzering, kransen, vlaggen en archiefmateriaal.

Ceremoniële kranslegging.

Live optreden van doedelzakband.

Schoolkinderen plaatsen vlaggen op grafstenen.

Over het Hill 70 Memorial Project:

Hill 70 Memorial Park eert de overwinning van het Canadese Korps in de Slag om Hill 70 in augustus 1917. Meer dan 100.000 Canadezen vochten hier onder Canadees bevel om de heuvel met uitzicht op Lens in Noord-Frankrijk in te nemen en te behouden. Gedurende de tien dagen van intense gevechten sloegen de Canadese troepen herhaalde tegenaanvallen af en brachten zij zware verliezen toe aan de Duitse troepen. Hiermee vestigden zij de reputatie van Canada als een effectieve, onafhankelijke strijdmacht. Het Memorial Park werd voltooid in 2019. Met het amfitheater en de interpretatieve wandelpaden vormt het een speciale plek waar bezoekers inzicht krijgen en nadenken over dit cruciale moment in het ontstaan van Canada als natie.

Contact voor de media

Sonny Wong

Media

Hill 70 Memorial Park

E-mail: [email protected]

Telefoon: +1-604-880-3758

Web: www.hill70.ca

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991210/Hill_70_Memorial_Project_THIS_JUNE_10_AT_HILL_70__THE_INAUGURATI.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991214/Hill_70_Memorial_Project_THIS_JUNE_10_AT_HILL_70__THE_INAUGURATI.jpg

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