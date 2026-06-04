CE 10 JUIN À LA CÔTE 70 : L'INAUGURATION QUI FINALISE LE PARC COMMÉMORATIF - ET UNE HISTOIRE DE LEADERSHIP CANADIEN QUI COMPTE ENCORE AUJOURD'HUI

KINGSTON, Ontario, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 10 juin 2026, le Parc commémoratif de la Côte 70, à Loos-en-Gohelle, en France, inaugurera le pavillon des visiteurs Raymond-Brutinel, la dernière structure majeure du site commémoratif à être officiellement inaugurée. Le nom donné au pavillon est bien plus qu'un simple geste cérémoniel. Il confère au principal espace d'accueil et d'interprétation du Parc commémoratif une identité durable qui reflète parfaitement l'esprit du site : le brigadier-général Raymond-Brutinel. Officier canadien d'origine française, il a jeté un pont entre la France et le Canada par son parcours exceptionnel, incarnant à la fois l'innovation et le souvenir, le courage sur le champ de bataille et la vision stratégique.

Ceremony at Hill 70 Memorial Park (CNW Group/Hill 70 Memorial Project) Hill 70 Memorial Park (CNW Group/Hill 70 Memorial Project)

À une époque où les nations sont de nouveau confrontées à l'instabilité, aux pressions géopolitiques et aux exigences accrues en matière de responsabilité internationale, la cérémonie du 10 juin offre aux médias une occasion privilégiée de revenir sur les raisons pour lesquelles la Bataille de la Côte 70 importe encore aujourd'hui. Livrée du 15 au 25 août 1917, la Bataille de la Côte 70 a été la première opération d'envergure du Corps canadien menée sous commandement canadien, sous la direction du lieutenant-général Sir Arthur Currie. Cette victoire a contribué à établir la réputation du Canada comme force militaire crédible, capable de jugement indépendant et de leadership efficace sur la scène internationale.

La construction d'une nation : plus pertinente que jamais

Cet accomplissement dépasse largement le cadre de l'histoire militaire. La Côte 70 nous rappelle que la souveraineté se renforce lorsqu'une nation acquiert la confiance et la capacité d'agir par elle-même, et que les puissances dites moyennes peuvent exercer une influence significative lorsqu'elles font preuve de clarté, de détermination et de leadership. Les questions soulevées par la Bataille de la Côte 70 — préparation, leadership et responsabilité des nations qui refusent de demeurer passives — demeurent d'une actualité remarquable. Raymond-Brutinel représente le symbole idéal pour compléter le pavillon d'accueil du site commémoratif. Né en France avant de devenir officier canadien, il a fondé la Brigade canadienne des mitrailleuses automobiles et a joué un rôle déterminant dans le développement des tirs mobiles et indirects de mitrailleuses. Ces innovations ont procuré aux forces canadiennes et alliées de nouvelles capacités opérationnelles pendant la Première Guerre mondiale. Le nom du pavillon Raymond-Brutinel met en lumière les liens profonds qui unissent la France et le Canada ainsi que le rôle central de l'innovation, de l'initiative et du sacrifice partagé dans l'histoire de la Côte 70.

Une bataille et une victoire menées par des Canadiens

Le Parc commémoratif de la Côte 70 rend hommage à la victoire du Corps canadien lors de la Bataille de la Côte 70 en août 1917, au cours de laquelle plus de 100 000 Canadiens ont combattu sous commandement canadien afin de s'emparer et de conserver les hauteurs dominant Lens, dans le nord de la France. Pendant dix jours de combats acharnés, les troupes canadiennes ont repoussé des contre-attaques répétées, infligé de lourdes pertes aux forces allemandes et contribué à asseoir la réputation du Canada comme force de combat efficace et indépendante. Achevés en 2019, le monument, l'amphithéâtre et les sentiers d'interprétation du Parc commémoratif constituent aujourd'hui un lieu unique où les visiteurs peuvent apprendre, réfléchir et se recueillir devant ce moment déterminant de l'émergence du Canada en tant que nation.

Pour les rédacteurs, journalistes et producteurs, le moment est venu de présenter la Côte 70 non seulement comme un événement historique, mais également comme une histoire contemporaine portant sur le leadership, l'identité nationale, le partenariat international et la pertinence durable des leçons de 1917. L'inauguration du 10 juin complète l'aménagement du site commémoratif et offre une occasion visuelle et éditoriale exceptionnelle de raconter cette histoire avec fierté, confiance et pertinence.

CÉRÉMONIE D'INAUGURATION DU PAVILLON DES VISITEURS RAYMOND-BRUTINEL

LOOS-EN-GOHELLE, FRANCE

Programme de l'événement

12 h 00 Ouverture de l'accréditation des médias

13 h 00 Arrivée de l'officier de revue et de son groupe au kiosque d'information

13 h 05 Présentation du maître de cérémonie

13 h 07 Invocation

13 h 09 Mot de bienvenue du président du Parc commémoratif de la Côte 70

13 h 14 Allocution du maire de Loos-en-Gohelle

13 h 15 Allocution du représentant de la République française

13 h 20 Allocution d'un officier supérieur des Forces armées canadiennes

13 h 25 Inauguration du pavillon des visiteurs Raymond-Brutinel

Interprétation musicale par une fanfare de cornemuses

13 h 35 Lecture de Nathalia Baylaucq

13 h 40 Dernière sonnerie, minute de silence, réveil et complainte

13 h 45 Dépôt de gerbes

13 h 55 Hymnes nationaux

14 h 10 Remarques finales et invitation à la réception officielle

14 h 30 Entrevues avec les médias au pavillon des visiteurs Brutinel

16 h 00 Visite du Parc commémoratif de la Côte 70

Possibilités visuelles

Vues extérieures du Parc commémoratif de la Côte 70, incluant le monument et l'ensemble du site;

Dévoilement officiel du nom du pavillon des visiteurs Raymond-Brutinel;

Participation conjointe de représentants de la France et du Canada;

Drapeaux du Canada et de la France;

Vues panoramiques du Parc commémoratif depuis les hauteurs et les zones d'interprétation;

Paysages de la Côte 70 autour de Loos-en-Gohelle et de Lens;

Gros plans de la signalisation, des gerbes, des drapeaux et des documents d'archives;

Cérémonie de dépôt de gerbes;

Prestations musicales de la fanfare de cornemuses;

Participation d'écoliers déposant des drapeaux auprès des stèles commémoratives.

À propos du projet commémoratif de la Côte 70

Le Parc commémoratif de la Côte 70 rend hommage à la victoire du Corps canadien lors de la Bataille de la Côte 70 en août 1917, au cours de laquelle plus de 100 000 Canadiens ont combattu sous commandement canadien pour s'emparer et conserver les hauteurs dominant Lens, dans le nord de la France. En dix jours de combats intenses, les troupes canadiennes ont repoussé des contre-attaques répétées et infligé de lourdes pertes aux forces allemandes, contribuant ainsi à établir la réputation du Canada comme force de combat efficace et indépendante. Achevés en 2019, le monument, l'amphithéâtre et les sentiers d'interprétation du Parc commémoratif constituent un lieu de mémoire où les visiteurs peuvent découvrir et comprendre ce moment déterminant de l'émergence du Canada en tant que nation.

Pour vous inscrire à l'accréditation, recevoir le dossier de presse ou demander des entretiens préalables, veuillez contacter:

Relations avec les médias

Sonny Wong

Relations avec les médias

Parc commémoratif de la Côte 70

Courriel : [email protected]

Téléphone : +1-604-880-3758

Site Web : www.hill70.ca

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2993909/Hill_70_Memorial_Project_THIS_JUNE_10_AT_HILL_70__THE_INAUGURATI.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2993907/Hill_70_Memorial_Project_THIS_JUNE_10_AT_HILL_70__THE_INAUGURATI.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2993908/Hill_70_Memorial_Project_THIS_JUNE_10_AT_HILL_70__THE_INAUGURATI.jpg