MANCHESTER, Angleterre, 30 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une initiative visant à soutenir des transferts de fonds plus rationalisés de la part des expatriés bangladais dans le monde entier, ACE Money Transfer, le nom de confiance en matière de transferts de fonds internationaux, est de retour avec sa célèbre campagne « Salam Bangladesh » Lancée à l'origine pour rendre hommage à l'esprit, à la résilience et à la richesse culturelle des expatriés bangladais, cette campagne est, depuis, devenue une marque de fabrique annuelle pour ACE, reflétant son dévouement au service de la communauté bangladaise dans le monde entier.

ACE Money Transfer, Delivering Your Promises.

« ACE Money Transfer offre 8 iPhones 14 Plus flambant neufs à des expéditeurs de fonds au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Australie et en Suisse, et 183 prix en espèces de 10 000 BDT chacun à des destinataires de fonds au Bangladesh, jusqu'au 31 octobre 2023. Chaque transfert Chaque transfert d'argent vers le Bangladesh en provenance des pays susmentionnés avant la date limite sera automatiquement pris en compte pour le tirage au sort. »

Les réserves de change du Bangladesh ont culminé à 48 milliards de dollars au cours de l'exercice de l'année 2021, après la fermeture des hawala/hundi dans tout le pays, mais elles ont chuté à un chiffre alarmant de 26,74 milliards de dollars seulement au cours de l'exercice de l'année 2023. Bien que le pays ait reçu plus de 21 milliards de dollars de transferts de fonds au cours de l'exercice de l'année 2023, soit à peine 2,75 % de plus que l'année précédente, il a cruellement besoin d'un afflux plus important de transferts de fonds de la part des Bangladais expatriés dans le monde entier. Comprenant les besoins critiques du Bangladesh et de ses expatriés, ACE Money Transfer s'est une fois de plus mobilisé pour aider à maintenir la croissance des envois de fonds en offrant des récompenses alléchantes et des services inégalés.

M. Rashid Ashraf, PDG de la société AACE Money Transfer, s'est réjoui du retour de la campagne : « l'essence de « Salam Bangladesh » est plus qu'une simple initiative d'entreprise Elle reflète notre profond respect pour la communauté bangladaise et notre engagement à lui offrir des services inégalés. Cette année, nous reprenons la campagne avec encore plus de vigueur, témoignant ainsi de notre soutien continu et de notre reconnaissance pour les efforts inlassables déployés par les expatriés bangladais dans le monde entier. »

Depuis son lancement, la campagne « Salam Bangladesh » a été largement adoptée par la communauté, et cette fois-ci, elle revient avec plus de grands prix pour les expéditeurs et les destinataires des transferts de fonds. Les plateformes de médias sociaux regorgent de commentaires positifs, de témoignages et d'histoires sur la façon dont ACE Money Transfer a joué un rôle déterminant en réduisant les distances et en reliant les cœurs.

Alors que le paysage mondial ne cesse d'évoluer, ACE Money Transfer reste fidèle à sa promesse de donner la priorité aux besoins de ses clients et de les satisfaire. La reprise de la « Salam Bangladesh » en 2023 est un rappel vivant de cette promesse, affirmant la position d'ACE en tant que leader dans le domaine du transfert d'argent et son dévouement inébranlable envers les communautés qu'elle sert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2253480/Ace_Money_Transfer.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

SOURCE ACE Money Transfer