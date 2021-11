250.000x scherper zicht - Biometrische multifocale brillenglazen bieden het scherpste zicht bij elke blik

Biometrische multifocale brillenglazen dankzij de innovatieve DNEye®-technologie. Een multifocaal brillenglas is een glas dat het zicht op alle afstanden voortdurend ondersteunt. Een voorwaarde voor scherp zicht bij elke blik en onder alle hoeken is een op maat gemaakte pasvorm van een multifocaal brillenglas. De basis hiervoor is een individuele meting van de ogen, die wordt uitgevoerd met behulp van innovatieve en state-of-the-art technologie. Rodenstock bepaalt hiervoor alle relevante parameters van elk oog met behulp van de DNEye® Scanner en ontwikkelt op basis hiervan een individueel, universeel biometrisch oogmodel. Dankzij gepatenteerde technologieën worden deze uitgebreide datarecords met meer dan 7.000 meetpunten direct geïntegreerd in de productie van de multifocale brillenglazen.

Op maat gemaakte multifocale glazen van Rodenstock maken het verschil.

De aanpassing van multifocale brillenglazen aan het individuele oogprofiel is doorslaggevend voor een goede ondersteuning. "De optische industrie heeft er lange tijd genoegen mee genomen om het oog alleen te onderzoeken aan de hand van een gereduceerd standaardmodel - in plaats van elk oog afzonderlijk. Daarom worden tegenwoordig bijna alle multifocale brillenglazen vervaardigd volgens vaste parameters, die slechts van toepassing zijn op een zeer klein percentage van de ogen van de betrokken mensen in de hele wereld. Dit heeft ertoe geleid dat 98% van de dragers van multifocale brillenglazen brillenglazen gebruikt die niet perfect op hun ogen passen", zegt Dr. Dietmar Uttenweiler, hoofd Research & Development en Strategic Marketing Lenses bij Rodenstock. De DNEye® technologie van Rodenstock biedt een dynamische en natuurlijke visuele ervaring. De biometrische multifocale brillenglazen worden exact aangepast aan het oog en maken tot 40% scherper zicht mogelijk op nabije en middellange afstand en 8,5° meer focus op korte afstanden.

Het resultaat: Biometrische multifocale brillenglazen die het individuele oogprofiel tot op de micrometer nauwkeurig afstemmen, zorgen voor haarscherp zicht bij elk van de tot 250.000 dagelijkse oogbewegingen op alle afstanden en in alle lichtsituaties.

Over Rodenstock:

De Rodenstock Groep is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van hoogwaardige brillenglazen. Met de filosofie "B.I.G. VISION® FOR ALL - Biometric Intelligent Glasses®", vertegenwoordigt de fabrikant van brillenglazen een paradigmaverschuiving op het gebied van individuele multifocale brillenglazen. Het bedrijf is opgericht in 1877 en heeft zijn hoofdkantoor in München. Het heeft wereldwijd zo'n 4.900 medewerkers in dienst en is in meer dan 85 landen vertegenwoordigd met verkooppunten en distributiepartners. Rodenstock heeft productielocaties op 14 locaties in 13 landen.

Meer informatie op www.rodenstock.nl o www.rodenstock.be

