250 000 tarkempaa hetkeä - Biometriset moniteholinssit tarjoavat terävimmän näön jokaisella silmäyksellä

Biometriset moniteholinssit innovatiivisen DNEye® -teknologian ansiosta. Moniteholinssi on linssi, joka tukee näkemistä jatkuvasti kaikilla näköetäisyyksillä. Moniteholinssien tarkka silmien mukainen valmistus on edellytys tarkalle näölle jokaisella silmäyksellä ja kaikissa kulmissa. Tämä perustuu silmien yksilölliseen mittaukseen, joka tehdään innovatiivisen huipputeknologian avulla. Tätä varten Rodenstock määrittää DNEye® Scannerilla jokaisen silmän kaikki olennaiset parametrit ja kehittää niistä yksilöllisen, kaiken kattavan biometrisen silmämallin. Patentoitujen tekniikoiden ansiosta nämä laajat, yli 7000 mittauspistettä sisältävät tietokokonaisuudet siirtyvät suoraan moniteholinssien tuotantoon.

Rodenstockin räätälöidyt moniteholinssit erottuvat joukosta

Ratkaiseva tekijä hyvän näkemisen kannalta on siis viime kädessä moniteholinssien tarkka sovitus yksilölliseen silmien muotoon. "Optinen teollisuus on pitkään tyytynyt tarkastelemaan silmää pelkistetyn standardimallin avulla - sen sijaan, että se olisi tarkastellut jokaista silmää erikseen. Tämän seurauksena lähes kaikki moniteholinssit valmistetaan nykyään sellaisten kiinteiden parametrien mukaisesti, jotka koskevat vain hyvin pientä osaa maailman asianomaisten ihmisten silmistä. Tämä on johtanut siihen, että 98 prosenttia moniteholinssien käyttäjistä käyttää linssejä, jotka eivät sovi heidän silmiinsä täydellisesti", sanoo Rodenstockin linssien tutkimus- ja kehitystoiminnasta ja strategisesta markkinoinnista vastaava johtaja Dietmar Uttenweiler.

Rodenstockin DNEye® -teknologia tarjoaa dynaamisen ja luonnollisen näkökokemuksen. Biometriset moniteholinssit, jotka on valmistettu tarkasti silmien mukaisesti, mahdollistavat jopa 40 % tarkemmann näön lähi- ja välialueella ja 8,5° laajemman tarkkuusalueen lähinäössä.

Tulos: Biometriset moniteholinssit, jotka sopivat yksilölliseen silmien muotoon mikrometrin tarkkuudella, tarjoavat terävimmän näön jokaiseen jopa 250 000 päivittäiseen katselukohteeseen kaikilla etäisyyksillä ja kaikissa valo-olosuhteissa.

Rodenstockista:

Rodenstock Group on johtava maailmanlaajuinen korkealaatuisten silmälasilinssien valmistaja. B.I.G. VISION® FOR ALL - Biometric Intelligent Glasses® -filosofiallaan linssivalmistaja edustaa yksilöllisten moniteholinssien paradigman muutosta. Vuonna 1877 perustettu yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Münchenissä, Saksassa, työllistää maailmanlaajuisesti noin 4900 työntekijää ja sillä on myyntikonttoreita ja jakelukumppaneita yli 85 maassa. Rodenstockilla on tuotantolaitoksia 14 paikkakunnalla 13 maassa.

Lisätietoja: www.fennooptiikka.fi/dneyescanner sekä https://www.rodenstock.com/com/en/bigvisionforall.html

