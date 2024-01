9 van de 10 bedrijven zullen tegen 2027 hun loyaliteitsprogramma's vernieuwen

LONDON, 26 januari 2024 /PRNewswire/ -- 89% van de ondernemingen is van plan om te investeren in nieuwe customer engagement technologie om de ervaring van hun klanten te verbeteren in 2024. Dit volgt op een turbulent jaar voor customer engagement waarin merken streden om klanten te behouden in periodes van bezuinigingen.

Zsuzsa Kecsmar, Chief Strategy Officer and co-founder of Antavo with Global Customer Loyalty Report

Loyalty marketingtechnologie zal een belangrijk onderdeel vormen van de plannen om klanten te behouden en hun uitgaven te verhogen. Negen op de 10 ondernemingen zijn van plan om hun bestaande loyaltyprogramma's in de komende drie jaar te vernieuwen. Bijna de helft - 44% - zei niet tevreden te zijn met hun huidige loyaltyprogramma.

Ondertussen is twee derde (65%) van de ondernemingen van plan om hun customer engagement technologie te vernieuwen als onderdeel van hun investeringsplannen.

De cijfers worden onthuld in het loyalty cloud platform " Global Customer Loyalty Report 2024 " van Antavo, waarin meer dan 600 senior business respondenten die verbonden zinnen met de loyaliteitsprogramma's van hun bedrijf zijn ondervraagd, meer dan 30,5 miljoen in 2023 op het platform uitgevoerde customer interactions zijn geanalyseerd en kwalitatieve interviews zijn gehouden met 50 experts. Het rapport is geschreven met aanvullende inzichten van VML (voorheen Wunderman Thompson), EPAM, en Frog/Capgemini.

De belangrijkste bevindingen luiden:

• 81% van de ondernemingen zei dat hun loyaliteitsprogramma's hen hielpen de stijgende inflatie en andere economische zorgen in 2023 het hoofd te bieden.

• 60% van de eigenaars van loyaliteitsprogramma's hebben hun programma's de afgelopen twee jaar aanzienlijk gewijzigd.

• 90% van de ondernemingen met loyaliteitsprogramma's rapporteert een positieve return on investment - de gemiddelde ROI is 4,8 keer hoger dan hun investering.

Zsuzsa Kecsmar, medeoprichter en Chief Strategy Officer bij Antavo: "Er is de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving geweest naar klanten binden in plaats van klanten winnen. Als gevolg hiervan is een overweldigende meerderheid van ondernemingen actief op zoek naar nieuwe technologie om de relaties met hun bestaande klanten te versterken".

"Het is een mythe dat loyaliteitsprogramma's een kostenpost zijn. Ons rapport levert het bewijs: 9 van de 10 ondernemingen hebben een positieve ROI gemeten. Sterker nog, de gemiddelde ROI voor hen bedraagt 4,8 keer hun investering. Focussen op je meest loyale klanten is de moeite waard. Het is dus niet verwonderlijk dat twee keer zoveel ondernemingen willen investeren in klantenbinding in plaats van klantenwinning.

"Met ongeveer 81% van de respondenten die aangeven dat hun loyaliteitsprogramma's hen geholpen hebben om de uitdagingen van stijgende inflatie en economische onzekerheden in 2023 het hoofd te bieden, wordt duidelijk dat investeren in klantrelaties door een upgrade van loyalty-technologie een zeer strategische zet is voor 2024," voegde ze eraan toen.

James Baker, hoofd strategie bij VML: "Dit overtuigende onderzoek van Antavo laat zien dat ondernemingen steeds meer de waarde inzien van investeren in het binden in plaats van winnen van klanten, omdat loyale klanten eerder geneigd zijn om herhalingsaankopen te doen en anderen naar uw onderneming door te verwijzen. Dit rapport herdefinieert de noodzaak voor loyaliteitsvoorstellen om het enige verbonden ecosysteem te worden voor de gebruikers van loyaliteitsprogramma's"

"Een hernieuwde focus op klantenloyaliteit vereist investeringen in technologie," voegt Zsuzsa toe. Er is vandaag een enorm potentieel voor hyperpersonalized loyaliteitsprogramma, aangezien het aantal leden dat personalized rewards inruilt 4,3 keer groter is dan het aantal leden dat non-personalized rewards inruilt. Opmerkelijk is dat bijna 7 op de 10 (67%) aangeeft dat microtargeting – het gericht benaderen van specifieke klantsegmenten met maatwerk in boodschappen, content en loyaliteitsaanbiedingen – meer financieel rendement oplevert dan de kosten die ermee gemoeid zijn.

"In de context van het snel veranderende technologielandschap in de afgelopen 12 maanden is het niet echt verrassend om te zien dat zoveel ondernemingen actief kijken naar hoe ze hun loyaliteits initiatieven kunnen herschikken en aanpassen," voegde ze eraan toe. "De collectieve investering in nieuwe technologie zal in 2024 een belangrijke economische gebeurtenis zijn."

Het Antavo Global Customer Loyalty Report 2024 is nu beschikbaar.

Over Antavo

Antavo is een Loyalty Cloud, gespecialiseerd in het bieden van eersteklas technologie voor het beheer van experience-based, betaalde en lifestyle loyaliteitsprogramma's, zowel online, in de winkel als mobiel.

Het no-code, API-gecentreerde platform van Antavo maakt een volledig aanpasbare loyaliteitsprogramma-ervaring mogelijk, waardoor loyaliteits- en marketingteams hun programma's zelfstandig kunnen beheren, zonder de noodzaak van IT-ondersteuning. Het bedrijf investeert 60% van zijn omzet in productontwikkeling en lanceert elk kwartaal nieuwe productreleases.

Als een erkende pure-play aanbieder van loyaliteitstechnologie, heeft Antavo erkenning gekregen van vooraanstaande instituten zoals Forrester, Gartner en Loyalty360. Het is de voorkeurskeuze voor loyaliteitsconsultants, agencies en solution providers wereldwijd. Antavo biedt krachtige ondersteuning aan klanten zoals KFC, La Cage, Kathmandu, Luisaviaroma en BrewDog, evenals aan mondiale ondernemingen in de reis-, farmacie- en modebranche. Voor meer informatie kunt u terecht op antavo.com .

