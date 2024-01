Une nouvelle étude d'Antavo révèle que 9 entreprises sur 10 souhaitent effectuer la refonte de leurs programmes de fidélisation d'ici 2027

LONDRES, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- 89 % des entreprises prévoient d'investir dans de nouvelles technologies et approches de fidélisation de la clientèle afin d'améliorer l'expérience de leurs clients en 2024. Après une année turbulente pour la fidélisation de leur clientèle, les marques se sont battues pour fidéliser leurs clients dans un contexte de réduction des dépenses.

Les technologies de marketing de fidélisation constituent un élément clé des stratégies visant à fidéliser les clients et augmenter leurs dépenses, 9 entreprises sur 10 prévoyant effectuer une refonte de leurs programmes de fidélisation existants au cours des trois prochaines années. Près de la moitié des entreprises (44 %) ont déclaré ne pas être satisfaites de leur programme de fidélisation actuel.

Pendant ce temps, les deux tiers des entreprises (65 %) cherchent à remplacer leur technologie de fidélisation dans le cadre de leurs plans d'investissement.

Ces données sont révélées dans le Global Customer Loyalty Report 2024 d'Antavo, qui a interrogé plus de 600 professionnels ayant une influence sur la stratégie de fidélisation de leur entreprise, a analysé plus de 30,5 millions d'interactions clients réalisées sur sa plateforme en 2023 et a mené des entretiens qualitatifs avec 50 experts. Le rapport a été rédigé avec des contributions supplémentaires de VML (anciennement Wunderman Thomspon), EPAM et Frog / Capgemini

Parmi les principales conclusions, citons :

• 81 % des entreprises ont déclaré que leurs programmes de fidélisation les avaient aidées à faire face à la hausse de l'inflation et à d'autres préoccupations économiques en 2023

• 60 % des responsables de programmes de fidélisation ont apporté des changements significatifs à leurs programmes au cours des deux dernières années

• 90 % des entreprises dotées d'un programme de fidélisation rapportent un retour sur investissement positif : le retour sur investissement moyen est de 4,8

Zsuzsa Kecsmar, cofondatrice et directrice de la stratégie chez Antavo, a déclaré : « Au cours des dernières années, il y a eu un virage marqué vers la fidélisation de la clientèle plutôt que vers l'acquisition de nouveaux clients. Par conséquent, une vaste majorité d'entreprises cherchent activement à migrer leur ancienne technologie vers une nouvelle plateforme qui leur permettra de renforcer leurs relations avec leurs clients existants.

C'est un mythe de penser que les programmes de fidélisation sont un centre de coûts. Notre rapport le prouve : neuf entreprises sur dix ont mesuré un retour sur investissement positif. Mieux encore, le retour sur investissement moyen correspond à 4,8 fois leur investissement. Se concentrer sur vos clients les plus fidèles en vaut la peine, il n'est donc pas surprenant que deux fois plus d'entreprises souhaitent investir dans la fidélisation au lieu de l'acquisition.

Avec près de 81 % des entreprises affirmant que leurs programmes de fidélisation les ont aidées à faire face à la hausse de l'inflation et aux préoccupations économiques en 2023, il est clair qu'investir dans les relations client en modernisant la technologie de fidélisation est une étape hautement stratégique pour 2024 », a-t-elle ajouté.

James Baker, responsable de la stratégie chez VML, a déclaré : « Cette étude convaincante d'Antavo montre que les entreprises reconnaissent de plus en plus la valeur de l'investissement dans la fidélisation par rapport à l'acquisition, car les clients fidèles sont plus susceptibles de faire des achats récurrents et de recommander votre entreprise à d'autres. Ce rapport réaffirme la nécessité pour les stratégies de fidélisation de devenir un écosystème connecté unique pour les membres de programmes de fidélisation. »

« Un regain d'intérêt pour la fidélisation de la clientèle nécessite d'investir dans la technologie », a ajouté Zsuzsa Kecsmar. Il existe aujourd'hui un énorme potentiel pour les programmes de fidélisation hyper-personnalisés, étant donné que la valeur des membres qui échangent des récompenses personnalisées est 4,3 fois plus élevée que celle de ceux qui échangent des récompenses non personnalisées. Près de sept répondants sur dix (67 %) ont déclaré que le micro-ciblage, qui consiste à cibler de petits segments de clients avec des messages, du contenu et des offres de fidélisation personnalisés, offre un avantage financier supérieur à son coût de mise en œuvre.

À la lumière de l'évolution rapide du paysage technologique des 12 derniers mois, il n'est pas tout à fait surprenant de constater que tant d'entreprises cherchent activement à redéfinir leurs initiatives de fidélisation et à les réorienter, a-t-elle ajouté. L'investissement dans les nouvelles technologies représentera un événement économique important en 2024. »

À propos d'Antavo Loyalty Cloud

Antavo est une plateforme de fidélisation infonuagique, offrant la meilleure technologie de sa catégorie pour la gestion de programmes de fidélisation basés sur l'expérience, le paiement et le style de vie, tant en ligne, en magasin que sur mobile.

La plateforme d'Antavo, sans code et centrée sur l'API, offre une expérience de fidélisation entièrement personnalisable et permet aux équipes de fidélisation et de marketing de gérer leurs programmes en interne, sans dépendre du soutien d'une équipe informatique. L'entreprise investit 60 % de son chiffre d'affaires dans son produit et publie des communiqués trimestriels.

Antavo est un fournisseur de technologie de fidélisation pure-play reconnu par Forrester, Gartner et Loyalty360. Il constitue le choix préféré des consultants en fidélisation, des agences et des intégrateurs de systèmes dans le monde entier. Antavo collabore avec des clients comme KFC, La Cage - Brasserie sportive, Katmandou, Luisaviaroma et BrewDog, ainsi qu'avec des entreprises internationales dans les secteurs du voyage, de la pharmacie et de la mode. Pour en savoir plus, visitez antavo.com.

